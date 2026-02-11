Российские власти нашли «железобетонный» способ заблокировать YouTube

Российские власти перешли к радикальному способу блокировки YouTube. Предположительно доменное имя ресурса было исключено из Национальной системы доменных имен, что означает полную недоступность ресурса (без использования специальных средств). Это случилось одновременно с принятием ограничительных мер в отношении Telegram.

Новый способ блокировки YouTube

Роскомнадзор удалил домен youtube.com из российской системы DNS. Об этом сообщил Telegram-канал «Эксплойт» со ссылкой на свои источники среди интернет-провайдеров.

По мнению авторов канала, это означает, что при попытке связать доменное имя YouTube с IP-адресом пользователь получит ошибку, в результате чего он в принципе не сможет зайти на YouTube (без помощи средств обхода блокировок).

DNS – система, отвечающая за соответствие доменов IP-адресам. При каждом обращении пользователя к какому-то домену сначала идет обращение к DNS-серверам для определения его IP-адреса. DNS-сервера, в первую очередь, предоставляются интернет-провайдерами, но также есть DNS-серверы крупных интернет-компаний: Google, «Яндекс», CloudFlare и др.

Unsplash - Kelly Sikkema Власти перешли к радикальному способу блокировки YouTube в России

В 2019 г. в России был принят «закон о суверенном интернете», согласно которому интернет-провайдеры были обязаны установить ТСПУ (технические средства противодействия угрозам). С помощью данного оборудования Роскомнадзор стал управлять маршрутами интернет-трафика и осуществлять блокировки.

Тогда же была создана Национальная система доменных имен, которая объединила доменные зоны .Ru, .РФ и .Su. Ей управляет Роскомнадзор, а интернет-провайдеры обязаны к ней подключаться.

«Не хватит ресурсов для одновременной блокировки Telegram и YouTube»

Управляющий директор инфраструктурного интегратора «Ультиматек» Джемали Авалишвили и независимый эксперт телекоммуникационного рынка Алексей Учакин заявили РБК, что причина действия Роскомнадзора может быть связана с начавшимися мерами по ограничению работы мессенджера Telegram.

«Мощности ТСПУ может не хватать для замедления двух крупных ресурсов сразу, поэтому Роскомнадзор просто убрал домен YouTube, - считает Учакин. – Так как все провайдеры обязаны использовать национальную систему доменных имен, то есть DNS-сервера под контролем Роскомнадзора, мы получаем грубый, но довольно надежный «выключатель» YouTube на территории России».

«Фактически, подконтрольные Роскомнадзору DNS-сервера перестали возвращать корректные адреса для домена youtube.com, что привело к невозможности подключения пользователей», -добавляет Авалишвили.

Одновременно, 10 февраля, началось замедление работы Telegram в России. Пресс-служба Роскомнадзора подтвердила, что мессенджер продолжает нарушать российское законодательство, в связи с чем в отношении него вводятся ограничительные меры. С январе 2026 г. россияне стали жаловаться на проблемы с загрузкой медиафайлов в Telegram.

Как в России замедляют YouTube

Летом 2024 г. в России началось замедление работы YouTube. Сначала оно коснулось только сетей фиксированной связи.

Как объяснял CNews федеральный чиновник, это было связано с желанием властей проверить, будет ли расти спрос на средства обхода блокировок. С конца 2024 г. замедление YouTube началась и на сетях мобильной связи.

Претензии российских властей связаны, с одной стороны, с отказом YouTube удалять противоправный контент, с другой стороны – с удалением администрацией YouTube общественно-важного для россиян контента. Например, в 2022 г. YouTube заблокировал аккаунты федеральных российских телеканалов, а также ряда популярных российских блогеров.

Судебные разбирательства между российскими структурами и Google

ООО «Гугл», российское представительство Google, владельца YouTube, еще в 2022 г. было признано банкротом. Российские телеканалы стали судиться в России с Google, требуя разблокировать их каналы. В связи с невыполнением решений судов на Google стал начисляться штраф по прогрессирующей шкале, размер которого превышает мировой ВВП.

Как писало РБК, на начало 2025 г. размер штрафа должен был бы составлять 1,81 дуодециллионов рублей (единица с 39 нулями). Но затем Арбитражный суд Москвы ограничил размер штрафа по состоянию на 18 октября 2023 г. К этому моменту он составил 91,6 квинтиллионов рублей (единица с 18 нулями).

В 2024 г. «Фонд православного телевидения» (представляет интересы российских телеканалов) добился наложения арестов на счета Google во Франции. Со своей стороны, британский суд по иску Google запретил российским телеканалам судиться с корпорацией за пределами США и Великобритании.

В конце 2025 г. суд во Франции наложил арест на 100% акций Google France – местной «дочки» Google. Арест был наложен по иску, связанному с банкротством ООО «Гугл».