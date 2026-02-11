Десятки игровых ПК разорившейся ИТ-компании сняты с торгов. Ее судьбу решает правительственная комиссия

Имущество банкротящейся ИТ-компании «Альфаоупен», планировавшей создавать в России «умные города», не смогли продать с торгов из-за проблем с идентификацией десятков игровых ноутбуков. Эксперты считают, что они могли пропасть со склада или в них подменили детали. Фонды «Росатома» и «Вэб венчурс» вложили в некогда перспективный проект 260 миллионов, а в июле 2025 г. его досрочно лишили резидентства в «Сколково» из-за нарушения правил. Судьбу компании может решить правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями. На кону вопрос об изъятии доли в компании у гражданина недружественной Германии.

Странные торги

Конкурсный управляющий банкротящейся ИТ-компании ООО «Альфаоупен» (занималась разработками систем «умный город» и умное строительство) Алексей Вешкин отменил планируемые торги и уже состоявшиеся процедуры по продаже компьютерной техники компании, в составе которой дефицитная ОЗУ.

Причина отмены — проблемы с идентификацией имущества должника, говорится в материалах компании.

«Конкурсный управляющий извещает о частичной приостановке торгов (прямых продаж имущества должника) в связи с затруднениями, связанными с идентификацией имущества должника в отношении следующих лотов: № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40. О новых датах проведения мероприятий по реализации вышеуказанных лотов, конкурсным управляющим будет объявлено позже», — говорится в сообщении компании, опубликованном в Едином федеральном реестре сообщений о банкротствах (ЕФРСБ).

Freepik.com Технику "Альфаоупен" сняли с торгов, а судьбу доли гражданина Германии решит правкомиссия

С торгов сняты игровые ноутбуки Asus и Dell c ОЗУ как в бюджетном варианте с 8 Гб оперативной памяти, так и мощные, с 32 Гб, а также SSD-памятью по 1 Тб, видеокартами Nvidia, процессорами Intel Core разных модификаций. Цена — от 20 до 93 тыс. руб.

Конкурсный управляющий также отменил итоги торгов, в рамках которых нашли покупателя для четырех ноутбуков Asus Zenbook и VivoBook, Dell G5 5500 и Vostro, в каждом по 8-16 Гб оперативной памяти.

Примечательно, что с торгов сняты лоты именно с компьютерной техникой. Продажа кондиционеров, отверток, стоек и другого имущества должна состояться. Торги уже отменяли в сентябре 2025 г., тогда причиной стали проблемы с осмотром имущества.

Цена сервера ниже, чем его «внутренностей»

Одному из покупателей все-таки удалось оформить договор купли-продажи после торгов, но речь идет о серверах HP ProLiant DL360 GenlO, в каждом — по 192 Гб оперативной памяти. Цена — 80 тыс. руб. за устройство.

«HP ProLiant — рабочие лошадки корпоративного мира, каждая с 192 Гб оперативной памяти на борту. Чтобы было понятно: одна только память внутри такого сервера на сегодняшнем рынке стоит 90-120 тыс. руб.», — рассказал CNews генеральный директор ООО «Альянс перспективных технологий» Ильдар Саттаров.

По его словам, покупатель заплатил за целый сервер меньше, чем стоят его «внутренности». «Кто-то очень хорошо заработал на этой сделке — и точно не кредиторы "Альфаоупен"», — полагает эксперт.

По словам Саттарова, продать сервера удалось, так как для них проще учет, в отличие от ноутбуков — их не перемещают и не забирают, например, с собой.

«Учет мобильных устройств — хроническая болезнь российского ИТ-сектора. Конкурсный управляющий не может продать то, на что нет нормальных документов. Отсюда и отмена», — считает Саттаров.

По мнению эксперта, важен и контект ситуации — разгар крупнейшего за десятилетие кризиса на рынке компьютерной памяти. Старые ноутбуки могли разобрать как пирожки.

«За 2025 г. цены на оперативную память выросли в 2-3 раза из-за бума ИИ. Samsung, SK Hynix и Micron перебросили заводы на выпуск памяти для дата-центров, а обычным пользователям и бизнесу достаются остатки. Аналитики TrendForce и Counterpoint прогнозируют дальнейший рост на 30-50% в первом полугодии 2026 г. Новые ноутбуки уже дорожают и продолжат дорожать», — говорит эксперт. Саттаров добавляет, что бывшим в употреблении ноубтук с 16 Гб памяти за 30-40 тыс. руб. с банкротных торгов — «вполне рабочая история».

«Это не музейные экспонаты, а техника 2020-2021 гг., которая вполне тянет офисные и даже некоторые разработческие задачи», — отмечает эксперт. Саттаров добавляет, что банкротство средних ИТ-компаний открывает «окно возможностей» для малого бизнеса, который зачастую и скупает подобную технику.

Исчезли со склада или подменили

Конкурсный управляющий банкрота не ответил на запрос CNews о причинах снятия техники с продажи. Эксперты не исключают, что причиной могло послужить отсутствие техники на складе, при этом ее наличие в списках в базах компании, а также подмена комплектующих.

Младший партнер, руководитель практики банкротства и корпоративных споров ЮФ «Ляпунов, Терехин и партнеры» Анастасия Ляпунова отметила, что в процедуре банкротства «Альфаоупен», учитывая, что это ИТ-компания, оргтехники должно быть очень много.

«Прямая продажа — это реализация актива путем размещения объявления на общедоступных сервисах. Потенциальные интересанты — живые люди, и налицо человеческий фактор — приобретенные компьютеры просто не были найдены на складе», — говорит Ляпунова.

Советник юридической фирмы Intellect Дмитрий Абросимов полагает, что подобная приостановка на практике означает, что конкурсный управляющий не может юридически обосновать, что конкретные единицы техники (ноутбуки с указанными серийными номерами) на 100% являются собственностью компании-банкрота «Альфаоупен». Причины могут быть разными – от банальной путаницы в инвентарных списках и стертых номеров на корпусе до того, что техника могла быть личной собственностью сотрудников или ее комплектующие были заменены.

«Интересно, что эту технику уже успели выставить на торги и даже определить единственного участника. Это произошло потому, что первоначальное формирование лотов часто идет по данным остаточной отчётности или визуального осмотра. Однако перед заключением итоговой сделки управляющий обязан провести тщательную сверку, и если на этом этапе возникают сомнения в чистоте прав на актив, он обязан торги остановить. Подобная перестраховка призвана защитить будущего покупателя от риска покупки "кота в мешке"», — говорит Абросимов.

Руководитель практики банкротства юридической компании a.t.Legal Владимир Белявцев указывает, что сложно представить, что препятствует идентификации ноутбука для целей его реализации в ходе торгов и последующего заключения договора купли-продажи. По его словам, вероятно, приостановка обоснованная, но конкурсным управляющим не удачно выбрана фраза в описании причин.

Проблемы с долей иностранного гражданина

Пытавшаяся реализовать амбициозный проект в сфере «умного строительства» ООО «Альфаоупен» признан банкротом в 2024 г., в отношении юрлица открыто конкурсное производство. По данным «Контур.фокус», с 3 ноября 2020 г. по настоящее время по 33,3% в компании принадлежат Алексею Кучеруку и гражданину Германии Михаэлю Шюлеру. Еще по 16,69% у ООО «Вэб венчурс» (венчурный фонд ВЭБ.РФ) и управляющей компании «Орбита капитал партнерз», которую ТАСС в 2020 г. упоминал как управляющую фондом Digital Evolution Ventures (DEV). Доли физлиц находятся у этих структур в залоге.

«Альфаоупен» в 2020 г. привлекла крупные инвестиции. По данным «Коммерсант», DEV и «Вэб венчурс» вложили в резидента «Сколково» 260 млн руб. в обмен на доли и планировали наращивать инвестиции. Компания привлекла инвесторов своим проектом в области «умных городов» и «умного строительства».

Как сообщал фонд «Сколково» в 2020 г., средства планировалось направить на развитие основного продукта компании — Alphalogic (находится в реестре Минцифры России), первой в России единой программной платформы по управлению системами зданий и городской средой. Решение планировалось как «единая точка доступа» ко всей инженерно-технической инфраструктуре жилых домов, социально значимых организаций, торговых и деловых центров, целых городов и других объектов.

По заверению разработчиков, платформа AlphaLogic позволяет снизить энергопотребление в зданиях и на промышленных объектах на 20 - 30%, повысить безопасность и предотвратить аварийные ситуации. Платформа обрабатывает все типы сигналов с любых систем разных производителей и осуществляет до 5 млн операций в секунду, что в два раза выше мировых аналогов, отмечают в компании Alphaopen.

Разработками компании воспользовались в «Сколково». В 2017 г. тут создали центр мониторинга инженерных систем, ядром которого стала платформа AlphaLogic. Такая эксплуатация позволила Alphaopen доработать решение, сделать его универсальным и расширить сферу применения для городов любого масштаба, в том числе за счет организации в «Сколково» партнерств с ведущими мировыми разработчиками платформ умных городов: Cisco и Huawei» — рассказывал на тот момент директор по акселерации по направлению «Городские технологии» кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково» Юрий Хаханов. В «Сколково» CNews сообщили, что банкрот исключен из реестра участников 4 июля 2025 г.: статус участника утрачен досрочно в связи с нарушением правил проекта. О судьбе его разработок в фонде не проинформировали.

CNews направил запрос в DEV и ВЭБ.РФ о причинах банкротства компании.

«Речь о венчурной инвестиции. Объемы вложений не раскрываем. Причины и ход процедуры банкротства правильно уточнить у конкурсного управляющего должника. Требования ВЭБ.РФ признаны подлежащими погашению после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр должника», — сообщили в ВЭБ.РФ. В «Росатоме» на запрос CNews не ответили.

Борьба за долю и деньги

Также «Вэб венчурс» в декабре 2024 г. подал иск к одному из совладельцев Михаэлю Шюлеру об обращении взыскания на предмет залога. Третьими лицами были привлечены «Альфаоупен», а также Минфин России.

Разбирательства по этому делу были приостановлены в августе 2025 г. В качестве причин суд указал, что представитель «Веб венчурс» заявил ходатайство о приостановлении производства по делу применительно к ч. 2 ст. 143 АПК РФ до рассмотрения правительственной комиссией России заявления «Вэб венчурс» о получении разрешения на обращение взыскания на долю в уставном капитале компании по договору залога от 08 августа 2022 г.

«Вэб венчурс» направил в адрес правкомиссии заявление о получении разрешения на взыскание доли гражданина Германии «во исполнение указа президента России от 08 сентября 2022 г. № 618, указано в материалах суда. Дело до сих пор не возобновлено. В материалах суда не уточняется о какой именно комиссии идет речь, в ВЭБ.РФ отказались это пояснить. В указе Владимира Путина речь идет о правительственной комиссии по контролю над осуществлением иностранных инвестиций. Ее возглавляет премьер-министр Михаил Мишустин. На сайте правительства последний раз упоминается ее заседание в октябре 2022 г. Выдает разрешения на осуществление резидентами сделок с иностранными лицами недружественных государств созданная Минфином подкомиссия, которая собирается чаще.

Также в суд поступило заявление о привлечении контролирующих должника лиц, в том числе совладельца Кучерука, к субсидиарной ответственности.

Как полагает советник юридической фирмы Intellect Дмитрий Абросимов, если ВЭБ.РФ получит долю — это действительно станет важным моментом для процедуры банкротства – прежде всего за счет изменения баланса сил кредиторов.

«Сейчас сложно предсказать сценарий поведения "Вэб Венчурс", однако у него появится больше рычагов для последовательного проведения собственного интереса в рамках процедуры», — говорит эксперт.

Долги компании

На момент введения наблюдения, в марте 2024 г., долги компании перед штатными сотрудниками (на 31.07.2023 г.) сосавляли 45 млн, перед уволенными — 55 млн, просроченная задолженность перед ФНС достигала почти 10 млн руб., а перед «Промсвязьбанком» — 113 млн руб., также у компании были и долги поменьше. В реестр требований кредиторов включен долг перед ВЭБ.РФ на 37 млн руб.

Конкурсный управляющий также пытался оспорить дополнения к трудовым договорам руководителей ИТ-комапнии, где им были установлены должностные оклады в размере от 480 тыс. до 800 тыс. руб. в месяц. В частности, с генерального директора Марии Алпатовой потребовали вернуть 9,1 млн руб. Также в суд поступило заявление о привлечении контролирующих должника лиц, в том числе совладельца Кучерука, к субсидиарной ответственности.