В России подключение гражданских дронов к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» станет обязательным

Старт подключения к ИТ-системе

Правительство России утвердило обязательное подключение гражданских беспилотников к ИТ-системе «ЭРА-ГЛОНАСС» с 1 марта 2026 г., пишет «Коммерсант». Цифровая платформа, протестированная в 35 регионах, позволит в реальном времени отслеживать местоположение, скорость и данные владельцев дронов.

ИТ-система будет использоваться для идентификации и онлайн-мониторинга авиабеспилотников, ее уже протестировали в 35 регионах. Цифровая платформа позволяет видеть треки, время и скорость передвижения дронов, а также сведения об их операторах и владельцах. Постановление об этом утвердило Правительство России в феврале 2026 г.

Массовое подключение станет доступно в феврале 2026 г. на сайте АО «ГЛОНАСС», зарегистрироваться смогут как юридические, так и физические лица.

АО «ГЛОНАСС» — оператор госсистемы аварийного оповещения на транспорте «ЭРА-ГЛОНАСС». К ИТ-системе подключено более 12,8 млн транспортных средств, оснащенных кнопками SOS. «ЭРА-ГЛОНАСС» также выполняет задачи по мониторингу общественного транспорта, лесной техники, малой авиации.

«Система идентификации на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» позволяет устанавливать геозоны для полетов авиабеспилотников с возможностью масштабирования маршрутов, например, от нескольких колхозных полей и инфраструктурного объекта до территории целого региона. Такой подход станет инструментом постепенного открытия неба, смягчения запретов», — подчеркнул генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

По словам господина Райкевича, компания АО «ГЛОНАСС» тестирует и внедряет российский аналог DroneID. Речь идет о системе гибридной удаленной идентификации беспилотников в зонах без сотовой связи или инфраструктуры наблюдения.

С марта 2027 г. к «ЭРА-ГЛОНАСС» станет возможным подключать и пилотируемые воздушные суда со взлетной массой от 115 кг до 15 т. Подобные технологии начали применять с середины 2022 г. в Южном федеральном округе, где ограничено использование воздушного пространства. С помощью ИТ-системы идентифицируют свыше 400 бортов сельскохозяйственной и санитарной малой авиации, о чем информировал CNews.

«Единая ИТ-система станет ядром государственного мониторинга гражданской беспилотной авиации. Мы расширяем ее на весь автономный транспорт», — заявил министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, задача — синхронизировать развитие технологий с регулированием.

Повышение безопасности

В июле 2025 г. руководитель проектов по авиации АО «ГЛОНАСС» Сергей Кукарев рассказал РБК, что компания вместе с ассоциацией «Доверенная платформа» инициировала создание экспериментального правового режима по разработке единых стандартов защиты беспилотных воздушных систем (дронов) от кибератак.

Целью эксперимента стало повышение безопасности промышленного использования наземного, водного и воздушного беспилотного транспорта, без чего невозможно массовое внедрение дронов для доставки, мониторинга или других задач.

Wikipedia Сельскохозяйственный дрон опрыскивающий посев

По словам господина Кукарева, разработанные стандарты и подходы сначала будут применять для гражданской беспилотной авиации, а потом распространят на весь беспилотный транспорт. Эксперимент — часть подготовки национального стандарта кибербезопасности для беспилотного транспорта, уточнил он.

Кибербезопасность дрона

В 2022 г. российские регионы начали вводить запреты на полеты беспилотников. К декабрю 2023 г. такой запрет ввели 68 регионов. Министр транспорта Роман Старовойт в июне 2025 г. сообщал, что в России тестируется система идентификации гражданских беспилотников на базе «ЭРА-ГЛОНАСС», которая уже в 2026 г. позволит снять запреты в регионах на полеты гражданских дронов.

Кибербезопасность дрона — это один из барьеров развития рынка беспилотных авиационных ИТ-систем в стране, говорит генеральный директор компании «Транспорт будущего» Юрий Козаренко. В качества примера он привел спуфинг, с которым может столкнуться не только каждый дрон, но и каждый житель Центральной части России, когда происходит подмена координат, что для дронов не менее болезненно, чем для человека. Спуфинг в случае с дронами — это намеренная подмена или перехват global positioning system (GPS)-сигнала, когда дрон думает, что он в другой точке города или за его чертой, при этом находясь, например, в центре.

В 2025 г. десятки производителей дронов используют разные технологии связи, сервисы навигации, собственное или стороннее программное обеспечение (ПО), отметили эксперты. Кроме того, ввозимые в Россию беспилотники могут передавать данные на серверы за границей. Такая разрозненность создает реальные ИТ-уязвимости ИТ-систем беспилотников, вплоть до перехвата управления, поэтому важно изначально относиться к беспилотному транспорту как к объекту критической информационной инфраструктуры (КИИ). Стандарты киберзащиты позволят всем российским производителям дронов и разработчикам ПО изначально выводить на рынок продукты, исключающие подобные риски.