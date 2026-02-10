CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

На «Госуслугах» можно проверить долги у посторонних людей и организаций

Сервис по проверке собственных задолженностей и исполнительных производств появился на «Госуслугах». На портале государственных услуг теперь можно проверить не только собственные задолженности, но и наличие исполнительных производств у организаций или других людей.

Запущен сервис на «Госуслугах»

Сервис для проверки задолженностей и исполнительных производств запущен на Едином портале государственных и муниципальных услуг («Госуслуги»), пишут «Ведомости».

По информации Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры), на «Госуслугах» в феврале 2026 г. можно проверить не только собственные задолженности, но и наличие исполнительных производств у других людей или организаций. Специальный сервис доступен всем пользователям портала.

По информации министерства, с помощью этого сервиса можно узнать: номер, дату и причину возбуждения исполнительного производства, сумму долга, название и адрес отдела судебных приставов, Ф.И.О. судебного пристава, а также причину и дату прекращения или окончания исполнительного производства при наличии.

Как отметили в Минцифры, проверка позволяет узнать о задолженностях по кредитам, алиментам, налогам, штрафам или другим обязательствам. Таким образом можно избежать ареста имущества и ограничений на выезд за границу, оценить риски при работе с контрагентами, подготовиться к крупным сделкам и т.д.

gosus700_1.jpg

CNews
На «Госуслугах» появилась возможность проверки долгов у других людей и организаций

Для проверки физического лица необходимо указать его Ф.И.О., дату рождения и регион ведения исполнительного производства. Для того чтобы проверить организацию, необходимо указать ввести ее название, адрес и регион ведения исполнительного производства, уточняется в сообщении.

«Оплатив долги, граждане и организации смогут снять с себя статус должников и избежать ареста имущества и ограничений на выезд за границу. Иные пользователи смогут оценить риски и подготовиться к крупным сделкам, проверив благонадежность контрагентов», — рассказывают в ведомстве.

Проверка уже была

В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) в свою очередь напомнили россиянам, что аналогичный сервис с 2012 г. работает на сайте ведомства.

«Он предоставляет информацию о наличии или отсутствии задолженностей в отношении физических и юридических лиц. В 2025 г. сервисом «Банк данных исполнительных производств» (БДИП) воспользовались 138 млн пользователей», — напомнили в пресс-бюро ФССП.

Обновление информации в БДИП происходит ежедневно. Но данные по статусу и остатку задолженности по оплаченному исполнительному производству обновляются в течение 7-10 рабочих дней с момента оплаты, а при частичной уплате — до 15 рабочих дней.

Срок исполнения обязательств

Формально, срок исполнения обязательств — это дата уплаты долга. Однако, сама проверка и исключение задолженности из информационных систем ФССП, а также отмена мер принудительного взыскания, таких как арест автомобиля или запрет на выезд за границу, могут занимать до 10-15 рабочих дней.

snimok_ekrana_2026-02-10_162443.png

Орловский городской совет народных депутатов
Срок исполнения обязательств

За это время поступившие денежные средства направляются приставами взыскателю, а информация о полном исполнении обязательств переходит в другие государственные органы: Государственную инспекцию безопасности дорожного движения (ГИБДД) Министерства внутренних дел (МВД) России, Федеральную налоговую службу (ФНС) и в Пограничную службу Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Поэтому узнавать о наличии задолженности необходимо за две-четыре недели до заграничной поездки и покупки или продажи недвижимости или автомобиля.

Финансовые организации обязали отчитываться в ФССП

Совет Федерации в феврале 2026 г. на пленарном заседании одобрил закон об обязанности кредитных и микрофинансовых организаций (МФО), самостоятельно взыскивающих задолженности с граждан, отчитываться перед судебными приставами. Документ ранее был инициирован Правительством России. В случае подписания закона Президентом России он вступит в силу с 1 сентября 2026 г.

Прежде ФССП осуществляла контроль за профессиональными коллекторскими, микрофинансовыми и кредитными (банковскими) организациями при взыскании ими просроченной задолженности физических лиц. При этом обязанность направлять отчет о своей деятельности была законодательно закреплена только для профессиональных коллекторских организаций.

Согласно одобренному закону, устанавливается обязанность представлять в ФССП отчет о деятельности по возврату просроченной задолженности для кредитных и микрофинансовых организаций.

Отчет будет предоставляться в электронной форме (при наличии технической возможности) с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия либо в письменной форме на бумажном носителе. Порядок, форма, сроки и периодичность представления такого отчета будут определяться ФССП по согласованию с Центральным банком (Центробанк) России.

Антон Денисенко

