CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Законодательство Кадры Цифровизация ИТ в госсекторе Электроника Техника Импортонезависимость
|

МВД хочет получить 357 миллионов от создателя процессоров «Байкал»

МВД хочет включиться в процесс банкротства основателя «Т-Платформы» и «Байкал-Электроникс» Всеволода Опанасенко и взыскать с предпринимателя 357 млн руб. Это сумма контракта на поставку компьютеров в МВД на базе процессоров «Байкал», из-за которых начались проблемы бизнесмена.

МВД хочет поучаствовать процессе банкротства Всеволода Опанасенко

Министерство внутренних дел (МВД) обратилось в Арбитражный суд Москвы с заявлением о включении ведомства в реестр кредиторов ИТ-бизнесмена Всеволода Опанасенко, ранее признанного банкротом. Информацию об этом можно найти в картотеке «Электронное правосудие».

Сумма требований министерства составляет 357 млн руб. Ранее суд удовлетворил гражданский иск МВД к Опанасенко на данную сумму.

Нынешнее заявление подано 16 января 2026 г. Обоснованность запроса будет рассмотрена 12 марта 2026 г.

robotics700.jpg

«Байкал электроникс»
МВД хочет взыскать c обанкротившегося основателя «Т-Платформы» и «Байкал-Электроникс» Всеволода Опанасенко 357 млн рублей

Опанасенко был признан банкротом в 2022 г. по собственному заявлению. Общая сумма задолженности бизнесмена, признанная судом на тот момент, составляла 1,8 млрд руб. В том числе задолженность перед «ВЭБ.РФ» на сумму 1,64 млрд руб., задолженность по договору поручительства перед компанией «О-Си-Эс-Центр» (OCS) $690 тыс., задолженность перед Натальей Ромоховой-Василяускас на сумму 1 млн евро. Финансовым управляющим Опанасенко утвержден член Союза арбитражных управляющих «Авангард» Олег Мамонов.

Ранее «ВЭБ.РФ» выиграл разбирательства с Опанасенко о взыскании с него 1,65 млрд руб. в связи неисполнением обязательства об обратном выкупе акций «Т-Платформы». В рамках процедуры банкротства Опанасенко «ВЭБ.РФ» также пыталась сменить управляющего Мамонова, но безуспешно.

Что осталось у Всеволода Опанасенко

Из активов Опанасенко суд обнаружил находящиеся в совместном владении с супругой три земельных участка в Одинцовском районе Московской области общей площадью 3,54 тыс. кв м., недостроенный дом в том же районе общей площадью 435 кв м и 100% Особого гражданского общества из Монако Hunters HUT. Компания из Монако является владельцем Villa Blanco. Также Опанасенко принадлежит 75% АО «Т-Платформы».

В рамках рассмотрения дела о банкротстве Опанасенко Арбитражный суд Москвы направил запросы властям Германии, Монако, Франции, Гонконга и Великобритании о предоставлении сведений о должнике и принадлежащем ему имуществе.

Чем известен Всеволод Опанасенко

Всеволод Опанасенко в 2002 г. создал российского интегратора суперкомпьютеров «Т-Платформы». В 2012 г. 25% долю в нем приобрела госкорпорация «ВЭБ.РФ».

В 2012 г. «Т-Платформы» совместно с подконтрольным государству «Роснано» создали разработчика микропроцессоров «Байкал Электроникс».

В 2019 г. Опанасенко был арестован вместе с занимавшим тогда должность начальника управления связи департамента ИТ и защиты информации МВД Александром Александровым. Речь шла о заключенном в 2016 г. контракте между МВД и «Т-Платформами» на поставку 9,4 тыс. АРМ (автоматизированных рабочих места) на базе процессоров «Байкал-Т», его сумма составила 357 млн руб.

В МВД решили, что «Т-Платформы» не смогли в срок поставить все заказанное оборудование и приняли лишь 1,84 тыс. компьютеров на сумму 71 млн руб. Остальные 7,5 тыс. ведомство принимать отказалось, Между сторонами начались судебные разбирательства.

Решения судов по делу Всеволода Опанасенко

В 2020 г. Опанасенко и Александров были отправлены судом под домашний арест. В 2022 г. мера пресечения Опанасенко и Александрова была изменена на запрет определенных действий.

В 2023 г. Мещанский районный суд Москвы признал Опанасенко и Александрова виновными и приговорил каждого из них к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. При этом осужденные были освобождены из-под стражи в виду отбытия ими срока.

Также был удовлетворен гражданский иск МВД на сумму 357 млн руб. - то есть на ту же сумму, которые сейчас МВД хочет взыскать с Опанасенко в процессе его банкротства.

В 2024 г. Мосгорсуд изменил приговор и приговорил Опанасенко и Александрова к пяти годам тюрьмы каждого. Обвиняемые были отправлены в СИЗО. Но в конце 2024 г. Опанасенко вышел на свободу в рамках процедуры условно-досрочного освобождения.

За время нахождения Опанасенко под стражей он остался без основных бизнес-активов. «Т-Платформы» были признаны банкротом в 2022 г., «Байкал-Электроника» в 2021 г. была продана основному владельцу ГК «Астра» Денису Фролову.

Игорь Королев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как Федеральная палата адвокатов РФ перевела управление данными на российскую СУБД

Армия США одним росчерком пера запретила миллионы устройств. В «черном списке» наушники и умные очки

Конференция CNews «Цифровая трансформация 2026» состоится 7 апреля

На «Госуслугах» можно проверить долги у посторонних людей и организаций

В России подключение гражданских дронов к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» станет обязательным

Власти готовят новый реестр, куда попадут все банковские карты любого россиянина

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Российские провайдеры облачных хранилищ 2026
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР ИТ-тренды в России 2026
ОБЗОР Партнерские программы облачных провайдеров 2026
CNEWS TV Видеоподкаст «CNews. Лица»: Как противостоять обману в сети
ОБЗОР Российские ВКС-платформы 2025
CNEWS TV Стоит ли инвестировать в ИИ вдолгую?
ОБЗОР Заказная разработка ПО 2025