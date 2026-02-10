МВД хочет получить 357 миллионов от создателя процессоров «Байкал»

МВД хочет включиться в процесс банкротства основателя «Т-Платформы» и «Байкал-Электроникс» Всеволода Опанасенко и взыскать с предпринимателя 357 млн руб. Это сумма контракта на поставку компьютеров в МВД на базе процессоров «Байкал», из-за которых начались проблемы бизнесмена.

Министерство внутренних дел (МВД) обратилось в Арбитражный суд Москвы с заявлением о включении ведомства в реестр кредиторов ИТ-бизнесмена Всеволода Опанасенко, ранее признанного банкротом. Информацию об этом можно найти в картотеке «Электронное правосудие».

Сумма требований министерства составляет 357 млн руб. Ранее суд удовлетворил гражданский иск МВД к Опанасенко на данную сумму.

Нынешнее заявление подано 16 января 2026 г. Обоснованность запроса будет рассмотрена 12 марта 2026 г.

Опанасенко был признан банкротом в 2022 г. по собственному заявлению. Общая сумма задолженности бизнесмена, признанная судом на тот момент, составляла 1,8 млрд руб. В том числе задолженность перед «ВЭБ.РФ» на сумму 1,64 млрд руб., задолженность по договору поручительства перед компанией «О-Си-Эс-Центр» (OCS) $690 тыс., задолженность перед Натальей Ромоховой-Василяускас на сумму 1 млн евро. Финансовым управляющим Опанасенко утвержден член Союза арбитражных управляющих «Авангард» Олег Мамонов.

Ранее «ВЭБ.РФ» выиграл разбирательства с Опанасенко о взыскании с него 1,65 млрд руб. в связи неисполнением обязательства об обратном выкупе акций «Т-Платформы». В рамках процедуры банкротства Опанасенко «ВЭБ.РФ» также пыталась сменить управляющего Мамонова, но безуспешно.

Что осталось у Всеволода Опанасенко

Из активов Опанасенко суд обнаружил находящиеся в совместном владении с супругой три земельных участка в Одинцовском районе Московской области общей площадью 3,54 тыс. кв м., недостроенный дом в том же районе общей площадью 435 кв м и 100% Особого гражданского общества из Монако Hunters HUT. Компания из Монако является владельцем Villa Blanco. Также Опанасенко принадлежит 75% АО «Т-Платформы».

В рамках рассмотрения дела о банкротстве Опанасенко Арбитражный суд Москвы направил запросы властям Германии, Монако, Франции, Гонконга и Великобритании о предоставлении сведений о должнике и принадлежащем ему имуществе.

Чем известен Всеволод Опанасенко

Всеволод Опанасенко в 2002 г. создал российского интегратора суперкомпьютеров «Т-Платформы». В 2012 г. 25% долю в нем приобрела госкорпорация «ВЭБ.РФ».

В 2012 г. «Т-Платформы» совместно с подконтрольным государству «Роснано» создали разработчика микропроцессоров «Байкал Электроникс».

В 2019 г. Опанасенко был арестован вместе с занимавшим тогда должность начальника управления связи департамента ИТ и защиты информации МВД Александром Александровым. Речь шла о заключенном в 2016 г. контракте между МВД и «Т-Платформами» на поставку 9,4 тыс. АРМ (автоматизированных рабочих места) на базе процессоров «Байкал-Т», его сумма составила 357 млн руб.

В МВД решили, что «Т-Платформы» не смогли в срок поставить все заказанное оборудование и приняли лишь 1,84 тыс. компьютеров на сумму 71 млн руб. Остальные 7,5 тыс. ведомство принимать отказалось, Между сторонами начались судебные разбирательства.

Решения судов по делу Всеволода Опанасенко

В 2020 г. Опанасенко и Александров были отправлены судом под домашний арест. В 2022 г. мера пресечения Опанасенко и Александрова была изменена на запрет определенных действий.

В 2023 г. Мещанский районный суд Москвы признал Опанасенко и Александрова виновными и приговорил каждого из них к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. При этом осужденные были освобождены из-под стражи в виду отбытия ими срока.

Также был удовлетворен гражданский иск МВД на сумму 357 млн руб. - то есть на ту же сумму, которые сейчас МВД хочет взыскать с Опанасенко в процессе его банкротства.

В 2024 г. Мосгорсуд изменил приговор и приговорил Опанасенко и Александрова к пяти годам тюрьмы каждого. Обвиняемые были отправлены в СИЗО. Но в конце 2024 г. Опанасенко вышел на свободу в рамках процедуры условно-досрочного освобождения.

За время нахождения Опанасенко под стражей он остался без основных бизнес-активов. «Т-Платформы» были признаны банкротом в 2022 г., «Байкал-Электроника» в 2021 г. была продана основному владельцу ГК «Астра» Денису Фролову.