Армия США одним росчерком пера запретила миллионы устройств. В «черном списке» наушники и умные очки

ВВС США запретили военнослужащим использовать «умные» очки. Также под запрет попали наушники и другие устройства с поддержкой Bluetooth. Все они могут стать устройством для слежки – очки могут вести съемку в скрытом режиме и отсылать фото и видео прямо в облако. Это большой риск, и проще сразу все запретить, чем городить сложную систему безопасности.

Хайтек-слежка за солдатами

ВВС США запретили всем военнослужащим пользоваться умными очками, беспроводными наушниками и целым рядом других устройств. Как пишет Tom’s Hardware, все эти гаджеты создают реальную и трудно устранимую угрозу слежки.

Фактически, устройства, которые находятся в свободной продаже, рекламируются повсюду и постоянно совершенствуются, могут поставить под угрозу безопасность военных операций, в том числе выдать вероятному противнику информацию о местонахождении и численности солдат. К примеру, умные очки часто выглядят как самые обычные, но при этом могут скрыто делать фотографии и записывать видеоролики и затем отсылать их в интернет.

Смарт-очки, мимикрирующие под обычные, есть в ассортименте огромного количества компаний, в том числе и крупных. Их выпускает, например, любимая россиянами Xiaomi. Фирма миллиардера Цукерберга и тоже продвигает их, устраивая коллаборации с крупными производителями классических очков, например, с RayBan.

Что конкретно запрещено

ВВС США запретили использование «умных» очков для всего своего персонала, а также ограничили использование наушников и других устройств Bluetooth во время ношения военной формы при исполнении служебных обязанностей. Согласно заявлению армии о политике в отношении формы одежды и внешнего вида, «ношение зеркальных линз или «умных» очков с функциями фото-, видеосъемки или искусственного интеллекта в форме запрещено». Также под запретом все наушники-вкладыши и другие беспроводные устройства с модулем Bluetooth внутри. В их случае они отныне разрешены только персоналу, уполномоченному на их использование при исполнении служебных обязанностей.

senivpetro / FreePik Служащие ВВС США по-прежнему могут пользоваться очками. Но только обычными

Запрет распространялся даже на использование личных электронных устройств, за исключением чрезвычайных ситуаций или в рамках необходимых официальных уведомлений. Тем не менее, в постановление были внесены несколько исключений – военнослужащие могут использовать их во время поездок в общественном транспорте или в спортивной экипировке во время индивидуальных или групповых тренировок.

Будьте профессионалами

В объявлении не указывалось, что именно послужило причиной запрета на использование перечисленных устройств во время ношения военной формы. Составители текста отметили лишь, что нововведение «было разработано для поддержания военного профессионализма» (designed to uphold military professionalism) и для поддержки «более эффективных и готовых к выполнению задач сил» (a more effective and mission-ready force).

Но эксперты Tom’s Hardware полагают все же, что изменения продиктованы возможностью скрытого шпионажа при помощи умных устройств, например, смарт-очков. По их мнению, фото- и видеосъемка на них может непреднамеренно раскрыть конфиденциальную информацию, особенно для тех, кто работает на сверхсекретных базах или вблизи них.

Дуть на свою же воду

Нынешний запрет взялся не на пустом месте, однако вопрос вызывает то, почему он был введен именно сейчас. Армия США неоднократно сталкивалась с раскрытием секретной военной информации, произошедшей с использованием умных устройств.

Для примера в 2017 г. фитнес-приложение Strava, показывающее на карте, где пользователи совершают пробежки, непреднамеренно раскрыло местоположение и планировку нескольких американских баз, в том числе секретных. Несмотря на анонимность пользователей, беговые дорожки, появившиеся, казалось бы, из ниоткуда, указывали на наличие там военной базы.

Как сообщал CNews, в июле 2018 г. похожий инцидент произошел с фитнес-сервисом Polar. Сервис Strava повторно оказался в центре скандала со шпионажем в октябре 2024 г., когда выяснилось, что с его помощью можно без труда отследить конфиденциальные маршруты передвижений лидеров США, Франции и их окружения.

Проще запретить

Тотальный запрет умных устройств – наиболее простой и эффективный выход из ситуации, когда нужно обезопасить военные секреты. Другая альтернатива – создание сложной ИБ-системы с множеством переменных, которые нужно учитывать.

Tom’s Hardware на примере ВВС США объяснил, почему ввести запрет проще. По данным портала, В настоящее время в составе ВВС США более 300 тыс. военнослужащих, находящихся на действительной службе. Даже если всего 1% из них используют умные очки, это означает, что необходимо отслеживать и защищать от кибератак 3000 умных устройств. Поэтому, чтобы упростить задачу, было принято решение полностью запретить использование умных устройств военнослужащими.