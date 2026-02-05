CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Россияне смогут ходить на сайты СДЭК, «Детский мир» и «Бургер Кинг» при отключениях мобильного интернета

Власти расширили «белый список» интернет-сайтов, которые продолжат работать при отключениях мобильного интернета. В их числе находятся сайты СДЭК, «Купер», «Самокат», «Мегамаркет», «Эвотор», «Тензор», «СКБ Контур», «Детский мир» и «Бургер Кинг».

Новая редакция «белого списка» интернет-сайтов

Минцифры сообщило об обновлении «белого списка» интернет-сайтов, которые должны продолжать работать при временных отключенных мобильного интернета, вызванных необходимостью антитеррористичсекой безопасности.

В частности, в «белый список» были добавлены логистические компании СДЭК, «Купер» и «Самокат» (две последние ранее принадлежали Сбербанку). Был добавлен принадлежащий Сбербанку маркетплейс «Мегамаркет». Также был добавлен сайт железнодорожного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс». Из банков в «белый список» попали ВТБ и ПСБ.

Кроме того, в «белый список» добавили ряд сервисов ФНС (Федеральная налоговая служба) для налогоплательщиков, мобильное приложение для дистанционных проверок бизнеса «Инспектор», ГИС ЖКХ (Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства) и ряд региональны сервисов и сайтов правительств субъектов федерации.

ethernet700.jpg

Фото: rawpixel.com on Freepik
Из СМИ в «белый список» были включены сайты медиахолдинга ВГТРК («Всероссийская государственная телерадиокомпания»), телеканалов «Звезда», «Вместе-РФ» и «Матч ТВ», изданий «Коммерсант» и «Парламентской газеты», а также дистрибьютора телеканалов в цифровой середе «Витрина ТВ».

Также были добавлены сайты оператор онлайн-касс «Эвотор», сайты операторов электронного документооборота «Тензор» и «СКБ Контур», сайт компании «Росагролизинг», сайты сети магазинов «Детский мир» и сети ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг».

Как в российских регионах отключают мобильный интернет

С ограничениями на работу мобильного интернета россияне стали сталкиваться с начала 2025 г. Пик отключений пришелся на май 2025 г., он был связан с подготовкой к проведению Парада Победы в Великой Отечественной войне. Впоследствии отключения продолжились в зависимости от региона.

Основная задача отключений мобильного интернета - блокировка возможности управления дронами, используемыми ВСУ (Вооруженные силы Украины) по каналам сотовой связи. В некоторых случаях отключался не только мобильный интернет, но и полностью сотовая связь.

Отключения, в первую очередь, касаются близких к Украине регионов Центрального и Южного федерального округов. Но они также затрагивают и регионы Северо-Западного округа, Поволжья, Урала и в некоторых случаях - Сибири. В том числе в Санкт-Петербург и Ленинградской области несколько раз за 2025 г. происходили крупные отключения мобильного интернета.

Отключения мобильного интернета приводят и к проблемам других сервисов - безналичная оплата, денежные переводы, снятие наличных в банкоматах, такси, каршеринг и пр.

Кто ранее входил в «белый список» интернет-сайтов

В связи с этим с сентября 2025 г. Минцифры стало формировать перечень «белых списков» интернет-сайтов, которые должны продолжать работать и при отключениях мобильного интернета. С тех пор «белый список» уже несколько раз пополнялся.

В частности, в «белый список» вошли Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), сайты Президента, Правительства, Госдумы, Генпрокуратуры и федеральных ведомств, сайт платежной системы «Мир», сайт Федеральной платформы дистанционного электронного голосования, «Яндекса» (включая его сервисы), VK (включая «ВКонтакте», «Одноклассники», mail.ru, (мессенджер Max), Ozon, Wildberries, «Авито», RuTube.

Кроме того, в «белый список» вошли сайты операторов связи - «Мобильные Телесистемы» (МТС), «Мегафона», «Вымпелкома» (торговая марка «Билайн»), «Ростелекома» (включая его «дочку» - «Т2 Мобайл»), «Эр-Телеком», «Сбермобайл», «Т-Мобайл».

Также в «белый список» вошли сайты «Почта России», «Аэрофлота» и его «дочки» «Победа», «Россетtq», «Альфа-банка», РЖД, «Туту.ру», «2ГИС», Gismeteo, такси-агрегатора «Максим», Ivi, RuTube, Okko, HeadHunter, охранной системы «Цезарь Саттелит».

Из СМИ в «белый список» ранее вошли «Комсомольская правда», РИА «Новости», «Известия» ТАСС, «Аргументы и факты», «Ведомости», «Российская газета», «Московский комсомолец», РБК, «Газета, ру», «Лента, ру», Rambler, сайты федеральных телеканалов (НТВ, «Первый канал», «Россия», СТС, ТНТ, «Рен ТВ» «Муз ТВ» и др.).

В январе 2026 г. Госдума приняла в первом чтении законопроект с поправками в Закон «О связи», в соответствие с которыми операторы связи обязаны прекращать предоставление услуг по требованию ФСБ. В том числе в таких случаях операторы связи избавляются от ответственности за отсутствие услуг связи.

Игорь Королев

