В России судостроители тестируют три модели экзоскелетов

На калининградском заводе Объединенной судостроительной корпорации «Янтарь» стартовал пилотный проект по внедрению экзоскелетов в производственный процесс. В январе 2026 г. тестируются три различные модели вспомогательной техники. Далее совместно с производителем будут прорабатываться вопросы интеграции экзоскелетов в сложные производственные операции.

Внедрение экзоскелетов в производство

В российском судостроении начали тестировать экзоскелеты, пишут РИА «Новости». эксперимент по применению таких технических решений в феврале 2026 г. уже проводится на заводе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) «Янтарь» в Калининградской области.

«2 февраля 2026 г. у нас на тестировании три модели («Легкая рука», «Базовый» и «Сила»), каждая из которых помогает решать производственные задачи… На сегодняшний день мы получили положительные отзывы от рабочих, продолжаем работу в режиме апробации. Для судостроения это важное направление, позволяющее повысить эффективность рабочего и предотвратить риски профессиональных заболеваний… В ближайшее время планируется завершить первую фазу испытаний. После этого будет собран детальный отзыв от самих рабочих по соответствиям заявленных характеристик», — отметила советник генерального директора ОСК «Янтарь» Анна Плотнова.

Экзоскелет — это мобильный механизм, который работает при помощи системы электродвигателей, рычагов, гидравлики и других технологических решений. Они предназначены для восполнения утраченных функций человека, а также для увеличения силы мышц и расширения амплитуды движений.

Госпожа Плотнова добавила, что до конца 2026 г. с производителем будут решаться вопросы о допуске внедрения экзоскелетов в сложные производственные процессы. По ее словам, экзоскелет модели «Легкая рука» предназначена для выполнения операций в неудобном положении. Экзоскелет снижает нагрузку до 30%. Благодаря этому рабочий меньше устает, реже делает вынужденные перерывы на отдых.

Второй моделью экзоскелета является «Базовый». По сути, это поддерживающий корсет для позвоночника. «Его мы тестируем в механообрабатывающем цехе, где станочники выполняют работу стоя. Хотя физическая нагрузка здесь относительно небольшая, постоянное статическое положение сильно нагружает спину. Экзоскелет помогает сохранять правильную осанку, снижает утомляемость, позволяя дольше сохранять высокую концентрацию внимания - ключевой фактор качества токарных и фрезерных работ», — пояснила Анна Плотнова.

Третья модель — «Сила» — решает задачу безопасного подъема и переноса грузов на вспомогательном производстве. За счет конструктивных особенностей нагрузка равномерно распределяется на организм.

Отчет для министра

30 января 2026 г. в ходе двухдневной рабочей поездки министр промышленности и торговли России Антон Алиханов посетил предприятия Калининградской области.

Глава Министерства промышленности и торговли (Минпромторг) России посетил завод ОСК «Янтарь». Министру представили элементы цифровизации производства и продемонстрировали пилотный проект «Экзоскелет».

Антон Алиханов также посетил учебный корпус Прибалтийского судостроительного техникума, в котором в 2025 г. был проведен полный капитальный ремонт в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».

Мировой рынок экзоскелетов

В 2024 г. расходы на глобальном рынке роботизированных экзоскелетов составили $1,76 млрд, отраслевые тенденции рассматриваются в исследовании Fortune Business Insights. Почти 40% от этой суммы пришлось на североамериканский регион.

Одним из основных драйверов рынка аналитики называют растущий спрос на решения для реабилитации в сфере здравоохранения. На фоне старения населения, увеличения заболеваемости неврологическими расстройствами и участившихся случаев травм спинного мозга все более востребованными становятся роботизированные экзоскелеты, предназначенные для восстановления мобильности. Такие устройства обеспечивают улучшенную поддержку пациентам, проходящим физиотерапию, помогая им восстанавливать двигательные функции.

Наблюдается также повышение спроса на экзоскелеты в промышленной и военной сферах. В частности, на предприятиях эти изделия применяются для снижения утомляемости работников, предотвращения травм и повышения производительности труда за счет обеспечения физической поддержки при подъеме тяжестей или выполнении повторяющихся задач. Аналогичным образом в оборонном секторе экзоскелеты служат для улучшения выносливости и мобильности военнослужащих в полевых условиях. Эти технологии не только повышают физическую силу солдат, но и снижают риск травм опорно-двигательного аппарата.

Другим стимулирующим фактором названы технологические достижения. Речь идет прежде всего об интеграции искусственного интеллекта (ИИ) и передовых сенсорных технологий для повышения точности, расширения функциональности и улучшения удобства использования экзоскелетов. Ведь ИИ-технологии позволяют роботизированным устройствам обучаться с течением времени и адаптироваться к движениям пользователя в режиме реального времени.

Аналитики Fortune Business Insights сегментируют рынок на активные и пассивные экзоскелеты. В 2024 г. наибольшую долю выручки обеспечили продукты первого типа — 85%: такие изделия обеспечивают повышенную мобильность и поддержку благодаря силовым приводам, получающим питание от аккумуляторов.

По сферам применения выделяются здравоохранение, производство, оборона и аэрокосмическая промышленность и др. Лидирует первый из перечисленных секторов, что объясняется растущим спросом на решения для реабилитации и поддержки пациентов. В географическом плане доминирует Северная Америка с 38,6%, или $0,68 млрд. В глобальном масштабе значимыми игроками являются: Auxivo AG; B-Temia; Bionik Laboratories; Ottobock; Fourier Intelligence; Cyberdyne; Ekso Bionics; ExoAtlet; Parker Hannifin.

Исследователи полагают, что в дальнейшем среднегодовой темп роста в сложных процентах (CAGR) составит 43,1%. Таким образом, к 2032 г. затраты могут увеличиться до $30,56 млрд.