Главный по кибербезопасности в США слил в общедоступный ChatGPT секретные документы

Исполняющего обязанности директора Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency; CISA) Мадху Готтумуккала (Maddhu Gottumukkala) уличили в безответственном обращении с ChatGPT, чат-ботом компании OpenAI.

По информации источников Politico в правительстве США, глава CISA загрузил в диалог с популярным ИИ-ботом конфиденциальные документы под грифом «для служебного пользования». Действия чиновника привели к многократному срабатыванию системы предупреждения утечек, которая служит для предотвращения хищения или непреднамеренной выгрузки файлов из сетей федерального правительства.

Глава CISA, согласно данным Politico, сумел добиться разрешения на применение ChatGPT в своей работе, тогда как остальным сотрудникам доступ к подобным инструментам был запрещен. Министерство внутренней безопасности США (DHS), в структуру которого входит CISA, пыталось установить, не был ли нанесен какой-либо ущерб безопасности американских государственных структур действиями нерадивого чиновника.

О результатах расследования и санкциях против главы CISA не сообщается. Правила DHS предусматривают целый ряд мер, выбор которых зависит от обстоятельств происшествия. Это может быть отправка на обязательную переподготовку в области обращения с конфиденциальными материалами, официальное предупреждение или более серьезные меры, например, отстранение от работы или отзыв допуска к чувствительной информации.

Обучение модели на «секретных» документах?

Раскрытие чувствительной информации в диалоге с ChatGPT может представлять определенную проблему, поскольку, как утверждает Politico, Готтумуккала использовал именно общедоступную версию чат-бота. Это значит, что документы, «скормленные» ему могут использоваться OpenAI для дообучения лежащей в его основе большой языковой модели GPT, а в последствии – использоваться ею для формирования ответов на запросы других пользователей, в том числе не имеющих никакого отношения к работе CISA и прочих госорганизаций.

Согласно данным CISA, в последний раз Готтумуккала обращался к услугам ChatGPT в середине июля 2025 г. В августе того же года Ars Technica писала, что OpenAI предоставила американским органам исполнительной власти доступ к своей нейросети ChatGPT Enterprise по очень низкой цене $1 в год на каждое ведомство.

ChatGPT Enterprise значительно отличается от стандартного ChatGPT, в частности, не использует данные, введенные пользователями, для своего обучения – во всяком случае так утверждают в OpenAI.

В настоящее время сотрудники DHS, в число которых входит и персонал CISA, имеют доступ к чат-боту DHSChat, отмечает Politico. Инструмент разработан собственными силами ведомства и настроен таким образом, что все промпты пользователей, включая прикрепленные документы, и ответы на них не выходят за пределы контура федеральных структур.

Проваленная проверка на детекторе лжи

Мадху Готтумуккала исполняет обязанности директора CISA с мая 2025 г. До этого он пребывал в должности заместителя директора CISA, на которую его назначила глава DHS Кристи Ноэм (Kristi Noem). Встать у руля CISA ему пришлось после того, как основной кандидат на эту должность Шон Планки (Sean Plankey), предложенный президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump), не был одобрен Сенатом.

В декабре 2025 г. Politico писал, ранее Готтумуккала провалил тест на полиграфе, на прохождении которого сам же и настаивал. В результате по крайней мере шестеро сотрудников CISA, имевшие отношение к организации процедуры, были отстранены от работы с сохранением зарплаты.

В DHS проверку потенциального главы CISA на детекторе лжи тогда назвали «несанкционированной».

Мадху Готтумуккала родился в штате Андхра-Прадеш (Индия) в 1976 г. На исторической родине получил высшее техническое образование – степень бакалавра инженерных наук в области электроники и телекоммуникаций.

Переехав в США, продолжил развиваться в этом направлении, а также в сфере управления, в конечном счете получив степень доктора в области информационных систем в Университете штата Дакота (Южная Дакота). В период с 2000 по 2024 гг. трудился в частном секторе по специальности.

Карьера в госсекторе Готтумуккала стартовала в 2024 г., и его движение по карьерной лестнице происходило очень быстро. В апреле 2024 г. был назначен в консультативный комитет своей альма-матер, а уже в августе 2024 г. тогдашняя губернатор штата Кристи Ноэм назначила его главным по технологиям в штате. Месяц спустя он занял должность директором по информации, а также возглавил Бюро информации и телекоммуникаций штата.

Некоторые факты о CISA

CISA в своем нынешнем виде появилось в 2018 г. во время первого срока Дональда Трампа. Оно отвечает за кибербезопасность и защиту инфраструктуры на всех уровнях государственного управления, координирует программы кибербезопасности со штатами США и улучшает защиту кибербезопасности правительства от хакеров – как действующих в собственных интересах, так и в интересах иностранных государств.

В мае 2025 г. CNews писал о том, что президент США предложил урезать финасирование CISA почти на $500 млн. По его мнению, федерально ведомство превратилось в орган интернет-цензуры и уделяет недостаточно внимания своим основным обязанностям. Сэкономленные же средства лучше всего на строительство стены на границе с Мексикой и массовые депортации нелегалов.