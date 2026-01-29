«Аквариус» вносит в реестр отечественного ПО свою мобильную ОС. И это не Android

«Аквариус» подал заявку в Минцифры на включение собственной мобильной операционной системы AQOS с магазином приложений AQ Store в реестр отечественного ПО. Это откроет ему дорогу к госзакупкам, в том числе для объектов КИИ, налоговым льготам и грантам, а также упростит создание приложений для его устройств. Эксперты считают, что, скорее всего, новая ОС, созданная на базе Linux, не имеет отношения к Android Open Source Project, популярного у российских разработчиков мобильных ОС. При этом ОС позволит устанавливать APK-файлы.



«Аквариус» идет в Мицифры

Как стало известно CNews, ООО «ПК "Аквариус"», российский производитель компьютеров и мобильных устройств, подало заявление о включении в реестр российского программного обеспечения сведений о собственной мобильной операционной системе AQOS на базе модифицированного ядра Linux. Заявление было подано 28 января 2026 г., готовится его экспертная оценка, следует из материалов Минцифры.

В материалах заявки указано, что в ОС работает магазин приложений AQ Store, также может быть установлен RuStore. Пользователи новой ОС AQOS смогут устанавливать APK-файлы.

При этом мобильной ОС исключены все сервисы Google для сохранения конфиденциальности данных пользователей. Для функционирования привычных сервисов Android разработчики предлагают пакет microG с открытым кодом, позволяющий обходить ограничения Google.

Мобильная операционная система AQOS предлагает интерфейс с поддержкой жестов, темной темы и возможности кастомизации. В рамках ОС создана система управления уведомлениями, позволяющая пользователям настраивать приоритеты и группировать уведомления по категориям.

В материалах «Аквариуса» указано, что ОС включает в себя улучшенные функции безопасности, такие как управление разрешениями на уровне приложения, возможность временного предоставления доступа к данным и улучшенные механизмы шифрования. Также она поддерживает современные аудио- и видеокодеки, включая поддержку HDR и 4K-видео.

Планы «Аквариуса»

Новая ОС нацелена на рынок корпоративных клиентов, так как является неотъемлемой частью мобильных устройств и не может быть получена конечными пользователями отдельно от устройств. Установка операционной системы производится на заводе-изготовителе. При этом к заявке в Минцифры приложено руководство по установке этого ПО, что не исключает дальнейшее распространение ОС и в коммерческий сектор. В «Аквариусе» на запрос CNews не ответили.

«Аквариус» уже несколько лет обещал создать собственную мобильную ОС. Президент группы Владимир Степанов в мае 2023 г. говорил «Коммерсант», что на мобильных устройствах компании в качестве базового ПО стоит собственная сборка Android Open Source Project (AOSP), система с открытым программным кодом, поддерживаемая и разрабатываемая Google, по сути Android без сервисов Google. В феврале 2024 г. издание сообщило, что «Аквариус» начал разработку собственной ОС на основе открытого кода AOSP. При этом о планах создать свой магазин не уточнялось. Сама ОС должна была распространяться на всех видах мобильных устройств как для коммерческого, так и для государственного секторов.

Полный контроль

На планшеты и КПК «Аквариус» традиционно устанавливались российская операционная система «Аврора» и созданная на базе AOSP операционная система «Ред ОС», свидетельствуют данные его сайта. Создание собственной ОС — это больше не про ноу-хау и новейшие разработки, а про контроль, считают эксперты.

«Думаю, что речь не идет о ноу-хау, а скорее, попытка контролировать распространения своего софта, в том числе на своих устройствах. Заявленное ядро Linux могло бы означать как AOSP, так и Linux вообще, но, так как не заявлена совместимость с Android приложениями, скорее всего речь о чем-то другом», — считает основатель и CEO российской компании Getmobit Мария Рукавишникова.

По словам эксперта, своя ОС дает контроль над магазин приложений, который не факт, что установят конкуренты.

««Аврора», например, долгое время не имела своего магазина приложений до тех пор, пока не произошла интеграция с RuStore. Сейчас RuStore — это приложения и Android, и "Аврора"», — рассказала CNews основатель и CEO российской компании Getmobit Мария Рукавишникова.

Плюсы и минус новой ОС

С точки зрения вендора прикладного ПО появление новой отечественной ОС имеет плюсы и минусы, говорит Артем Старыгин, руководитель линии разработки мобильных решений Directum.

Например, у ОС «Аврора» есть особенность в том, что ранее туда надо было портировать приложения, по сути писать их заново на С++. И сейчас насколько это требование удалось снять, не совсем понятно, говорит эксперт.

Также у новой ОС AQOS заявлена установка APK-файлов, напоминает эксперт. Таким образом ОС обеспечивает возможность установки и запуска приложений, включая приложения из российских магазинов приложений, например, RuStore. Речь идет об установке из файлового менеджера, если позволяют политики безопасности.

«Если это реально будет работать, то будет очень полезно для рынка. Так как мобильные приложения, ранее созданные под Android, смогут работать на отечественной ОС», — говорит Старыгин, но, добавляет, что пока ОС выглядит как очень «молодая». Также остается не известно, будет ли ОС использовать в коммерческом секторе для установки на мобильные устройства.

«Текущая документация включает руководство по установке, хотя ОС поставляется только с оборудованием, при том нет руководства разработчика. А если учесть, что часть компонент в ней удалены, например поддержка сервисов Google, то явно нужна будет какая-то разработка, чтобы встроить свои сервисы. Заявленные средства обеспечения безопасности полезны и своевременны, но надо проверять, как они работают в реальности», — заключил эксперт.

Своя мобильная ОС и доступ к госзакупкам

Эксперты считают, что после включения мобильной ОС в реестр отечественного ПО «Аквариус» получит преференции при доступе к государственным и корпоративным закупкам, которые регулируются постановлениями о приоритете российского ПО. Это может дать преимущества в госконтрактах на защищенное оборудование: предустановку на госпланшеты или создание ПАК, говорит Артем Старыгин.

«Нахождение в реестре дает право на использование системы на объектах КИИ. Последние обязаны перевести все свои объекты (II-категории и выше) на отечественные системы с 2026 г. Далее есть классификация систем по требованиям ФСТЭК и ФСБ для использования ОС внутри госструктур с соответствующими классами», — добавила Мария Рукавишникова.

Эксперт не исключила, что, вероятнее всего, в ближайшем будущем «аппаратчикам» будет запрещено работать с данными с личных устройств, а тема доверенных носимых устройств для госслужащих получит новый виток.

«Если продукт внесен в реестр, он автоматически получает преимущество в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Для заказчика это прямое нормативное требование, и в большинстве случаев использовать иностранные или незарегистрированные решения просто нельзя», — рассуждает Евгения Дединкина, владелец продукта Mons (входит в ГК «Корус Консалтинг»)

Адвокат адвокатского бюро «БВМП» Ярослав Земсков уточнил, что собственное ПО — это не только доступ к закупкам, но льготы по налогообложению, возможность платить страховые взносы по льготному тарифу, а также доступ к господдержке: возможность подачи заявок на предоставление субсидий, грантов и участие в иных программах поддержки ИТ-отрасли, частыми требованиями здесь является наличие ПО в реестре Минцифры. Кроме того, собственная ПО — это вопрос репутации, так как наличие такой записи воспринимается как знак доверия производителю и «отечественного» статуса, что важно для работы с госсектором, госкомпаниями и корпорациями, реализующими политику импортозамещения.