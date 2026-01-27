Власти хотят легализовать в России онлайн-казино

Министр финансов России в январе 2026 г. направил Президенту России предложение о внесении изменений в регулирование индустрии азартных игр. Сообщается, что Министерстве финансов предложили рассмотреть возможность снятия запрета на функционирование онлайн-казино при выполнении определенных требований. Доход от предложенной инициативы для российского бюджета может составить около 100 млрд руб. ежегодно.

Предложение о снятии запрета

В Министерстве финансов (Минфин) России предложили Президенту России Владимиру Путину легализовать онлайн-казино в стране, пишет «Коммерсант». По оценке ведомства, это может принести федеральному бюджету около 100 млрд руб. в год.

Министр финансов Антон Силуанов предложил Президенту России усовершенствовать регулирование на рынке азартных игр и легализовать онлайн-казино при соблюдении ряда условий. В их числе — закрепление за ними аналогичного букмекерским конторам механизма приема ставок через Единый центр учета переводов ставок (ЦУПИС), определение Президентом России единого оператора организации и уплата онлайн-казино налога не менее 30% от выручки (за вычетом выплаченных выигрышей). Доход от предложенной инициативы для российского бюджета может составить около 100 млрд руб. ежегодно.

К тому же Минфин хочет наделить оператора онлайн-казино и «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ) полномочиями по профилактике игровой зависимости, однако их суть в материале не раскрывается. Параллельно предлагается усилить блокировку Центральным Банком (Центробанк) России нелегальных сайтов и финансовых переводов в их пользу.

Минфин России также требует ограничить возраст пользователей онлайн-казино 21 годом и администрировать налог через публично-правовую компанию ЕРАИ.

В январе 2026 г. онлайн-казино в России запрещены, легально в интернете могут работать только букмекеры и тотализаторы. Объем этого рынка в 2024 г. Минфин оценивал в 1,7 трлн руб., тогда как оборот нелегального сегмента онлайн-казино превышает 3 трлн руб. ежегодно. Легальные казино действуют лишь в специальных игорных зонах - в Сочи, Калининградской области, Приморье, Алтайском крае и Крыму.

Мнения участников рынка

Исполнительный директор букмекерской конторы BetBoom Юрий Эрмантраут считает, что легализация онлайн-казино может стать шагом к устоявшейся мировой модели и способствовать прозрачности отрасли.

Президент «Лиги ставок» Юрий Красовский оценил объем депозитов нелегальных онлайн-казино 27 января 2026 г. в $2 млрд в месяц. Следовательно, сейчас бюджет недополучает целевых отчислений на $600 млн в год т.е. 2,25% от депозитов, еще около 50 млрд руб., в случае узаконения онлайн-казино, могли бы направляться на развитие спорта.

Возможные риски

С другой стороны важно не допустить бесконтрольного распространения онлайн-казино и контролировать каналы продвижения онлайн-игр. Задача единого оператора — исключить создание альтернативных точек доступа к онлайн-казино, например, через компьютерные клубы, считает директор Ассоциации защиты прав участников азартных игр и лотерей Василий Рий. Он также предложил ввести риск-профиль игрока, лимит на суммы ставок и ограничить продолжительность нахождения на сайте.

Старые правила игры

В 2009 г. в России был принят Федеральный закон (ФЗ) №244-ФЗ, который ввел ограничения на организацию и проведение азартных игр с использованием интернета. Этот закон фактически запретил работу всех нелегальных онлайн казино для российских игроков. Однако в нем также было предусмотрено создание четырех специальных игорных зон, где возможна работа легальных казино.

В 2014 г., Правительство России ужесточило контроль, обновив нормы и расширив список запрещенных сайтов. Важной вехой стало создание Единого реестра запрещенных сайтов, куда попали зарубежные онлайн-платформы, не имеющие российской лицензии. За этот период были разработаны следующие ключевые элементы регулирования: запрет на деятельность нелицензированных операторов; создание игорных зон для легализации бизнеса; введение обязательной идентификации игроков; налогообложение операторов и контроль финансовых потоков; ужесточение ответственности за нарушения закона. Эти меры позволили привести рынок в более законную плоскость, однако онлайн казино как таковые оставались запрещенными вне специальных зон.