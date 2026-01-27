«Дешевый фильтр»: Госфонд купил долю в российской нейросети для выявления болезней головного мозга

Фонд суверенных технологий инвестировал в стартап «Брейнфон», который работает над технологиями выявления болезней человеческого мозга с помощью нейросетей. Эксперты считают, что государство вкладывается в будущее — количество больных растет, а диагностика с помощью ИИ будет обходиться в десятки раз дешевле. В итоге это позволит решить проблему дефицита врачей.



Инвеститции в ИИ-стартап

Как стало известно CNews, Фонд суверенных технологий Национальной технологической инициативы (ФСТ НТИ, юрлицо ООО «Спутник — Управление активами НТИ») инвестировал в стартап ООО «Брейнфон», который занимается технологиями искусственного интеллекта (ИИ) для выявления заболеваний мозга по голосу и речи. В периметре интересов компании — деменция и болезнь Паркинсона.



Сооснователи стартапа в сфере Medtech — кандидаты медицинских наук Диана Хасанова и Ильдар Хасанов. Но в ЕГРЮЛ в качестве учредителя компании указана только Диана Хасанова.

freepik, создано при помощи ИИ Инвестиции в технологии выявления болезней с помощью ИИ позволят государству экономить в будущем

ФСТ НТИ получил в проекте 11,99%, аналогичная доля появилась у ООО «Трамплин венчурс» Святослава Капустина. Диане Хасановой теперь принадлежит доля в 76,02%. Сделка была зарегистрирована в ЕГРЮЛ 14 января 2026 г.

Новые партнеры вошли в число совладельцев через увеличение уставного капитала. Сумма вложений пока не раскрыта. На момент публикации партнеры не ответили на запросы CNews.

По данным на 2024 г., стартап почти не вел финансовой деятельности. Активы компании по итогам 2024 г. составляли 761 тыс. руб., а чистый убыток — 444 тыс. руб. В 2023 г. выручка стартапа составляла 2,68 млн руб., а чистая прибыль — около полумиллиона. Тогда компания привлекла средства от государства — 4 млн руб. выделил ФСИ, еще около 1 млн предоставил фонд «Сколково» уже в 2024 г.

Что такое Фонд суверенных технологий

ФСТ НТИ был создан в 2023 г. Как писал CNews, это совместный проект государственного Фонда поддержки проектов НТИ (ФПН НТИ) и АО «Корпорация Попов радио». По состоянию на апрель 2023 г., ФПН НТИ уже вложила в фонд 1,7 млрд руб. До 2029 г. благодаря фонду планировалось поддержать порядка 20 проектов НТИ в области беспилотной авиации и доставки грузов, технологий беспроводной связи, робототехники, микро- и радиоэлектроники. В июне 2024 г. «Ведомости» уточняли со ссылкой на замгендиректора фонда Диониса Гордина, что в планах фонда инвестировать 18 млрд руб. в дроны, космос и ИИ. Часть этой суммы должны были дать партнеры, фонд искал соинвесторов в России и ведет переговоры с инвестфондами в Саудовской Аравии, Бахрейне и Омане.

По данным «Контур.фокуса», ФСТ НТИ уже получил доли в ООО «Зд исследования и разработки», которое работает над созданием ракеты-носителя «Воронеж», ООО «Кремниевые пластины», ООО «Визион» и ООО «Дитиар пауэр венчурс».

Проекты с использованием искусственного интеллекта, нацеленные на изучение мозга живых организмов, успешны и поддерживаются государством. В 2021 г. российская биотехнологическая лаборатория Neiry привлекла 360,5 млн руб. от ФПН НТИ и 180,5 млн руб. от внешних инвесторов. После привлечения инвестиций Neiry оценили в 2,4 млрд руб.

В 2024 г. ученые Neiry впервые в мире соединили мозг крысы с искусственным интеллектом. Крыса правильно отвечала на сотни научных вопросов, касающихся квазаров, миелиновых оболочек, программирования. Как рассказывал генеральный директор Neiry Александр Панов, команда специалистов из биотехнологической лаборатории своим проектом аккуратно двигает человека на следующую ступеньку, где его верным и надежным помощником-симбиотом будет ИИ.

Ставка на диагностику

Генеральный директор аналитической платформы «ФармЗнание» Елена Ватутина считает, что государству выгодны проекты, подобные «Брейнфон». Технологии ИИ скрининга по голосу и речи ценны тем, что они потенциально масштабируются: их можно встроить в телемедицину, диспансеризацию, колл-центры, приложения, то есть дать системе «дешевый первый фильтр», особенно в регионах и при дефиците профильных специалистов.

«Это инфраструктурная ставка на раннюю диагностику. Нейродегенеративные заболевания — это огромная нагрузка на систему здравоохранения. По данным ВОЗ, в мире более 8,5 млн людей живут с болезнью Паркинсона, а деменцией в 2021 г. страдали 57 млн человек, и ежегодно появляется около 10 млн новых случаев», — рассказала CNews Елена Ватутина.

Традиционная диагностика подобных болезней — это дорого, долго и требует участия дефицитных узких специалистов, добавил генеральный директор «Альянс перспективных технологий» Ильдар Саттаров. «Брейнфон» предлагает неинвазивный, масштабируемый инструмент, где стоимость скрининга в 10-50 раз дешевле традиционных методов, считает эксперт.

Масштаб вложений

«Стоимость анализа голоса миллионного пациента стремится к нулю, что делает модель идеально масштабируемой. Ну и классика — выстреливает одна инвестиция из 100, думаю риски там учтены», — сообщил Ильдар Саттаров. Для выхода на стадию зрелости подобным проектам требуется от 80 до 150 млн руб. Спрос при этом огромен: только в России ежегодный прирост заболеваемости болезнью Паркинсона составляет 10%. Мировой рынок нейротехнологий растет и к 2035 году достигнет $61,5 млрд.

По словам Ватутиной, гранты на уровне нескольких миллионов рублей — это лишь точка входа. Средства позволяют собрать прототип и провести первые пилоты, но не создают медицинский продукт, которому можно доверить массовую диагностику.

«Практика показывает, что доведение ИИ-решений для диагностики до стадии клинически и регуляторно значимого продукта требует сотни миллионов рублей», — полагает эксперт.

Основные затраты приходятся не на сам алгоритм, а на сбор и разметку клинических данных, многоцентровые исследования, доказательную базу, соответствие требованиям регуляторов и интеграцию в медицинские системы.

«Именно на этом этапе и возникает потребность в государственном и институциональном инвесторе, частный рынок редко готов финансировать такой длинный и рискованный цикл. Аналогичные проекты уже разрабатываются в США: там активно тестируют ИИ-модели для выявления Паркинсона и деменции по голосу и речи. Однако и на западных рынках эти решения в основном остаются на стадии пилотов и клинических исследований, все из-за высоких требований к доказательности и воспроизводимости результатов», — заключила Ватутина.

Саттаров добавляет, что развитие подобных технологий невозможно без участия государства. Поддержка ФСТ НТИ и гранты ФСИ дают проекту «регуляторный туннель» — ускоренное прохождение испытаний и доступ к клинической инфраструктуре.

При это отсутствие в настоящее время выручки и прибыли у стартапа — это не диагноз, а специфика индустрии.

«Вспомните OpenAI: один из мировых лидеров ИИ годами живет в глубоком минусе, сжигая миллиарды инвесторских денег. Рынок покупает не отчет о прибылях и убытках, а потенциальную монополию на данные. В Medtech "пустая" компания может владеть уникальным размеченным датасетом — "новой нефтью", которая через пять лет станет основой для страховых протоколов и государственных стандартов лечения. Вкладываться в такие проекты — это вложение в будущее», — заключил эксперт.