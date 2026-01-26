В России хотят запретить сайты с ответами на ЕГЭ и ОГЭ и задания олимпиад

Министерство просвещения России в январе 2026 г. выступило с инициативой о введении запрета на распространение готовых решений школьных заданий. Новые законодательные меры призваны повысить мотивацию обучающихся к самостоятельному освоению программ основного государственного экзамена и единого государственного экзамена и укрепить принципы академической честности.

Запрет готовых домашних заданий

Российские власти предложили блокировать сайты с готовыми домашними заданиями, пишут «Ведомости». Речь идет о запрете на распространение информации о контрольно-измерительных материалах.

В Министерстве просвещения (Минпросвещение) России в январе 2026 г. подготовили проект поправок к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», предусматривающий запрет распространения готовых заданий. Речь идет об ограничении свободного доступа к контрольным измерительным материалам (КИМ) для единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ), а также с готовыми домашними заданиями (ГДЗ), в том числе олимпиадным. 26 января 2026 г. законопроект проходит педагогическую экспертизу.

После окончания девятого и одиннадцатого классов дети проходят государственную итоговою аттестацию (ГИА). Она бывает трех видов: для девятиклассников — это ОГЭ, который является формой ГИА. Для одиннадцатиклассников — это ЕГЭ. Для девятиклассников и одиннадцатиклассников специальных категорий — это устные и письменные экзамены (ГВЭ). Основной этап сдачи экзаменов, который начинается в конце мая и заканчивается в июне.

«Законопроект предполагает запрет на распространение информации о КИМ для ЕГЭ и ОГЭ, готовых решений заданий всероссийской олимпиады школьников и заданий из учебников и пособий, включенных в федеральный перечень, за исключением данных, содержащихся непосредственно в них», — заявили в ведомстве.

Официальный сайт Рособрнадзора В России хотят блокировать сайты с ответами на задания ОГЭ и ЕГЭ, школьных олимпиад и ресурсов с ГДЗ

В случае размещения на сайтах готовых решений из учебников, олимпиадных заданий, КИМов и решений к ним доступ к ним будет оперативно блокироваться Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). «Решение о блокировке в случае принятия закона о запрете информации в сфере образования должен принимать компетентный в данной сфере соответствующий орган власти», — сообщили в Роскомнадзоре.

При этом в Минпросвещение подчеркнули, что ограничения носят адресный характер и не предполагают полного запрета вспомогательных учебных материалов. Размещение официальных данных из учебников, их электронных версий, а также заданий и решений, опубликованных организаторами всероссийской олимпиады школьников, останется разрешенным.

«Помещать школьные шпаргалки в один ряд с деструктивной информацией — это чересчур. К тому же практика «прорешивания» экзаменационных заданий прошлых лет сложилась как естественная реакция на ту систему, которую годами выстраивало министерство», — написал первый заместитель главы комитета Государственной Дума (Госдумы) по информационной политике Антон Горелкин в своем Telegram-канале. Кроме того, он считает, что блокировка работать не будет, а школьники, вероятно, могут уйти в даркнет и столкнуться с мошенниками.

Оценки за поведение

В Минпросвещение также подготовили проект приказа, который предполагает внедрение оценки за поведение в школах. Изменения планируется внести в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам.

«Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка обучающихся, включая соблюдение дисциплины на учебных занятиях и правил поведения в организации, может предусматривать выставление оценок поведения обучающихся», — говорится в проекте.

В Минпросвещение уточнили, что оценка будет введена во всех школах с 1 сентября 2026 г. Там также указали, что изменения разработали по результатам проведения пилотного проекта.

Сам же пилотный проект стартовал в начале 2025-2026 учебного года в семи регионах — это Новгородская, Тульская, Ярославская, Ленинградская области, Луганская Народная Республика (ЛНР), Чечня и Мордовия. Всего в нем по собственной инициативе участвовали 89 школ. При этом оценку за поведение выставляли только учащимся 5-8 классов в рамках апробации.

Правительство Москвы Оценки за поведение

Участвуя в пилоте, школы сами выбирали модель оценивания: двухуровневую, трехуровневую или пятиуровневую, сообщал исполняющий обязанности директора Института изучения детства, семьи и воспитания Александр Цветков. По его словам, согласно опросам проведенные весной 2025 г., большая часть школьников положительно отнеслась к введению новой оценки, а учителя смогли более детально относиться к каждому ученику, отслеживать его индивидуальные результаты и корректировать воспитательную работу.

Переход детей на семейное обучение

Депутат Госдумы Илья Вольфсон («Единая Россия») направил министру просвещения Сергею Кравцову письмо с предложением внести изменения в порядок перевода на семейную форму обучения (письмо есть в распоряжении РБК). Это, по мнению представляющего Татарстан парламентария, необходимо, чтобы сохранить целостность системы образования, равный доступ к знаниям и обеспечить защиту интересов детей. В обращении Вольфсон отмечает, что в последнее время резко выросло количество детей, которых переводят на семейное обучение. Он привел данные министерства образования и науки Татарстана, согласно которым в республике за 2024-2025 учебный год число таких детей выросло почти на 50% и составило 2,3 тыс. человек.

По словам Ильи Вольфсона, дети, которые находятся на такой форме обучения, показывают более низкие результаты, чем посещающие школу. Он пришел к выводу, что семейное образование не обеспечивает должного уровня подготовки и ограничивает возможности для полноценной социализации ребенка. В связи с этим Вольфсон предложил утвердить межведомственную комиссию, которая будет рассматривать заявление и принимать решение о переводе ребенка на обучение вне школы. В такую комиссию могут войти представители образовательной организации, органов опеки, детский психолог и другие специалисты. Также, по мнению депутата, чтобы лучше контролировать уровень освоения образовательных программ, необходимо увеличить число промежуточных аттестаций для детей на семейном обучении минимум до двух раз в год. Сейчас рекомендуется проходить такую аттестацию один раз за год, а обязательную аттестацию дети на семейном обучении проходят в девятом классе.