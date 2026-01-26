«Ростелеком» скупает по кусочкам две ИТ-компании с выручкой под миллиард

«Ростелеком», работающий под девизом «Мы строим цифровую Россию», увеличил участие в двух региональных ИТ-компаниях с годовым оборотом под миллиард рублей. Его венчурный фонд «Коммит кэпитал» прирос долями основателей в платформе «Рабочие руки» для автоматизированного найма самозанятых и компании «Медиа сервис», которая продвигает билетную кассу «Муза». Первая показывает неудержимый рост выручки, обещая клиентам экономию на налогах и ФОТ, а вторая — активный участник госзакупок в сфере культуры.

«Ростелеком» прирос долями

Как стало известно CNews, венчурный фонд «Ростелекома» — ООО «Коммит кэпитал» — увеличил свое участие в двух региональных ИТ-компаниях — ООО «Рабочие руки», которая зарегистрирована в Краснодаре, и ООО «Медиа сервис» из Белгорода.

Доля «Ростелекома» в «Рабочие руки» выросла в два раза и достигла 25,3%. Запись об этом в ЕГРЮЛ была внесена 12 января 2026 г. Одновременно доля основателя компании Олега Шилова сократилась с 45% до 38,5%. Также снизились доли сооснователей — коммерческого директора Ольги Хаустовой и директора по продуктам Александра Гришаева.

«Ростелеком» «Ростелекому» прикупил доли в двух перспективных ИТ-компаниях

«Ростелеком» также получил еще 25% в ООО «Медиа сервис». Доля компании через «Коммит кэпитал» увеличилась с 51% до 75%. Основатель Федор Жерновой сократил свою долю с 49% до 25%. Запись в ЕГРЮЛ о сделке была внесена 11 декабря 2025 г. Оставшиеся у Жернового 25% в компании находятся в залоге у венчурного фонда.

Доля в платформе занятости будет расти

По словам директора кластера по развитию цифрового бизнеса «Ростелекома» Xtech Дмитрия Рейдмана, интерес к «Рабочим рукам» связан с устойчивыми позициями этой компании на рынке B2B-сервисов для найма временных исполнителей рабочих профессий и автоматизированного сопровождения процесса.

«Сделка расширит портфель цифровых решений "Ростелекома" для клиентов. Увеличение доли связано с увеличением уставного капитала. Средства, привлеченные ООО в рамках раунда инвестирования от "Коммит кэпитал", будут направлены на развитие и ускоренный рост компании», — пояснили в «Ростелекоме».

Венчурный фонд впервые вошел в капитал «Рабочих рук» в декабре 2025 г. Основатель «Рабочих рук» Олег Шилов добавил, что сделка с «Ростелекомом» прошла в несколько этапов. Сначала «Ростелеком» выкупил доли ранних инвесторов (бизнес-ангелов) и небольшую часть у ООО «Фрии инвест». Затем покупатель инвестировал денежные средства в развитие компании и, соответственно, довел свою долю до 25%.

По словам Шилова, инвестиции на 90% будут направлены на усиление команды (на фонд оплаты труда (ФОТ)) за счет привлечения «продажников, продакт-менеджеров и разработчиков.

Доля «Ростелекома» в проекте «Рабочие руки» в перспективе может увеличиться.

«У "Ростелекома" есть опционы на дальнейший выкуп долей основателей, это их право, а не обязанность, все будет зависеть от наших результатов. Но опционы не предполагают полный выкуп, то есть выход основателей из компании в ближайшие годы не планируется», — заявили в компании.

В планах на 2026 г. — это вырасти по выручке на 50%. По итогам 2024 г. компания показала выручку в почти пол миллиарда (рост в два раза) и чистую прибыль в 11,5 млн руб. На сайте «Рабочих рук» клиентам обещают найти и привести рабочие руки за один день, вывести на объект от 5 до 50 внештатных исполнителей с оплатой за «часы, штуки и единицы». В собственной базе компании более 500 тыс. работников. Экономию на ФОТ, налогах, hr и кадрах компания обещает в размере до 35%. «Ростелеком» ожидает, что сделка расширит портфель цифровых решений «Ростелекома» для клиентов и укрепит позиции компаний на рынке цифровых платформ.

Размер сделки участники не раскрыли.

«Так как фонд заходил в конце 2025 г., то стороны вполне могли договориться о сделке на базе выручки 2025 г. и провести корректировку доли после подтверждения результатов. Например, "Рабочие руки" хоть и маленький игрок, но с хорошей командой, оценка сделки могла быть в районе 1х выручки», — считает управляющий партнер Sk Capital Станислав Колесниченко.



Инвестиции «Ростелекома» в «Рабочие руки» могут легко окупиться, считает генеральный директор платформы GetWork Александр Родин.

По его словам, рынок платформ гибкой занятости в России находится в начале своего пути и в ближайшие годы станет неотъемлемой частью рынка труда.

«В странах Запада и Европы доля работников, выбирающих подобный формат занятости как основной источник своего дохода достигает 25% всего рынка труда. И эти показатели были достигнуты за небольшой промежуток времени. Если экстраполировать этот опыт на отечественный рынок труда, и при условии перехода даже нескольких процентов работников на цифровые платформы гибкой занятости, как источника постоянного дохода, становится понятно, что емкость этого рынка просто колоссальна», — добавил эксперт.

Культура и искусство — в периметре оператора связи

Еще одно приобретение «Ростелекома» — 24% в «Медиа сервисе». Консолидируя долю в капитале компании, «Ростелеком» укрепляет свои позиции на рынке цифровизации социально значимых отраслей, пояснил CNews Андрей Кушнарев, директор департамента по развитию новых цифровых продуктов «Ростелекома».

Кушнаерев указал, что компания накопила масштабный опыт работы с федеральными ведомствами в части проектирования и разработки государственных информационных систем, а «Медиа сервис» вышел на B2B-рынок в качестве технологического партнера и разработчика прикладных решений, в том числе использующих ИИ.

По его словам, «Медиа сервис» помогает государству реализовывать стратегии цифровой трансформации в культуре и образовании более чем в 15 регионах России, а также продвигает на рынке собственные билетные решения для учреждений культуры.

Выручка компании в 2024 г. выросла на 15%, до 335 млн руб., чистый убыток составил 50 млн руб. против 42 млн руб. чистой прибыли годом ранее. «Медиа сервис» — активный участник госзакупок в сфере культуры. Компания за время своей работы заключила контракты на 1,6 млрд руб. Она внесла в реестр программного обеспечения АИС «Культурный регион», билетная касса «Муза».

Руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина указывает, что для «Ростелекома» это выгодное вложение в стабильную технологичную компанию, а также возможность участия в социально-значимом проекте. Стоимость этой компании можно оценить в размере более 250 млн руб, но сумма может меняться в зависимости от рассматриваемых факторов для оценки.

«Например, из-за развития технологий и расширения доли на рынке за счет дополнительных сервисов стоимость может оказаться выше», — считает эксперт.

Неизбежный уход основателей

Приход крупных корпоративных инвесторов, как правило, сопровождается сокращением долей основателей. Это естественный процесс венчурного финансирования, при котором каждая последующая инвестиция увеличивает общее число акций компании, размывая предыдущие доли, считает ведущий аналитик Amarkets Игорь Расторгуев.

«В случае с "Ростелекомом" мы видим классическую стратегию поэтапного наращивания влияния: начав с миноритарного пакета, компания последовательно увеличивает долю, закрепляя свои позиции в перспективном бизнесе. При этом основатели сохраняют операционный контроль и получают ресурсы для роста, что подтверждается и заявлением "Ростелекома" об использовании инвестиций на расширение команды. Такое партнерство обеспечивает баланс: основатели управляют развитием продукта, а крупный инвестор предоставляет финансы, клиентскую базу и экспертизу для масштабирования», — считает специалист.

Подобные платформы могут стать частью единой экосистемы компании «Ростелеком», которой было бы интересно расширить свою нишу по аналогии с конкурентами, например, МТС, добавляет Анастасия Бастрыкина.

«"Ростелеком" в большинстве случаев выступает долгосрочным стратегическим инвестором, который использует различные инструменты для реализации этой стратегии, в том числе "Коммит кэпитал"», — считает управляющий партнер Sk Capital Станислав Колесниченко.

По его словам, увеличение доли «Ростелекома» в компаниях является логичным продолжением этой стратегии. Обычно условия выкупа в подобных сделках фиксируются на этапе сделки, а цена каждого этапа выкупа и оценка зависит от достигнутых результатов компании, добавил эксперт.