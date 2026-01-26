Глава микроэлектронных заводов получил срок

Колония на 3,5 года

Экс-директора компаний по разработке и производству микроэлектроники Владимира Мельникова отправили в исправительную колонию на 3,5 года. Решение об этом было опубликовано в конце 2025 г. на портале Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга.

Мельников был главой микроэлектронного предприятия «Авангард», а также, по данным собеседников CNews, в последние месяцы перед задержанием — занимал должность исполнительного директора в «Ангстреме».

ОАО «Авангард» — разработчик и производитель радиоэлектронной продукции, располагающийся в Санкт-Петербурге. «Ангстрем» зеленоградское микроэлектронное предприятие, которое начало процедуру банкротства из-за многомиллиардных долгов.

Мельникова признали виновным по статье 159 УК РФ ч. 4 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Два года по этой статье получил и второй участник дела — Александр Казак.

Экс-главе микроэлектронных предприятий дали срок

Как следует из сообщения суда, с октября 2018 г. по декабрь 2020 г. Казак, являясь директором и АО «НИТИ «Авангард», вступил в преступный сговор с гендиректором ОАО «Авангард». Сговор был направлен на хищение выданных Минпромторгом средств на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских работ.

Срок за бюджет

АО «НИТИ Авангард» получило от Минпромторга 100 млн руб. на компенсацию части затрат работ по освоению серийного производства теплопроводных паст.

Казак и Мельников дали неосведомленным в деле сотрудникам указание подготовить документы с увеличенным сроком и завышенной стоимостью работ. Договор на выполнение этих работ «НИТИ «Авангард» заключило с «Авангард».

Далее Казак «организовал выполнение НИОКР, которые заведомо не отвечали требованиям о создании продукции в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности», отметил суд. И направил документы о якобы понесенных расходах в казначейство.

Затем Казак и Мельников на основании подложных документов получили на счета АО «НИТИ «Авангард» и ОАО «Авангард» бюджетные денежные средства в сумме 97 540 263 рублей, которыми «распорядились по своему усмотрению в интересах представляемых организаций, причинив России в лице Министерства промышленности и торговли имущественный вред на указанную сумму».

Фигуранты вину не признали, и были взяты под страны в зале суда.

Помимо срока заключения Мельникову назначен штраф в размере 900 тыс. руб. с лишением права заниматься деятельностью, связанной с получением и использованием бюджетных денежных средств, выделяемых в качестве субсидий на два года.

Как это связано с «Ангстремом»

По данным трех источников CNews, перед задержанием Владимир Мельников занимал должность исполнительного директора АО «Ангстрем».

Человек с теми же фамилией, именем и отчеством указан и как участник нескольких конференций в лице исполнительного директора «Ангстрема».

«Ангстрем» на запрос CNews не ответил.