«Дочка» «1С» требует у «Почты России» 100 миллионов с лишним

Дочерняя структура «1С» подала иск к «Почте России» более, чем на 100 млн руб. Причина иска, вероятнее всего, заключается в отсутствии оплаты за внедрение решений компании.

Иск к «Почте России»

Как выяснил CNews, Научно-производственный центр «1С» через суд потребовал 101,9 млн руб. от «Почты России». Это следует из данных, опубликованных в картотеке Арбитражных судов Москвы.

Иск был подан 14 января 2026 г., документы по делу не опубликованы. Однако, поскольку согласно информации официального портала, НПЦ «1С» занимается внедрением продуктов «1С», скорее всего, предмет иска внедрение продуктов «1С».

CNews запросил комментарии у представителей «1С» и Почты России о причинах возникновения задолженности и сроках погашения.

Обмен исками

В ноябре 2024 г. CNews писал об обратном иске Почты к НПЦ «1С» на сумму 185 млн руб.

Причина иска заключалась в срыве сроков выполнения работ.

В январе 2025 г. НПЦ «1С» также через суд добилась запрета на перечисление банком гарантии по договору на предоставление услуг «Почте России». Госструктура хотела перечислить себе более 39 млн руб.

ИТ-иски

Помимо «1С», в январе 2026 г. иски к «Почте России» подали «Ростелеком» (1,5 млн руб.) и «Базис» (два иска по 591 тыс. руб.).

CNews обратился к ним за комментариями и ожидает ответов.

«Неэффективная» «Почта России»

Напомним, Счетная палата выявила системные проблемы в деятельности государственного АО «Почта России», среди которых неэффективное управление, убытки и невыполнение поставленных задач по развитию и повышению доступности услуг почтовой связи в России, писали «Ведомости» в апреле 2025 г.

Долги «Почты России» с 2020 г. к концу 2024 г. выросли на 70% до 128,3 млрд руб., а расходы на обслуживание долга в 2021–2023 гг. увеличились на 79,7% до 10,6 млрд руб., указали аудиторы.