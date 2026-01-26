CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Законодательство Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе Импортонезависимость
|

«Дочка» «1С» требует у «Почты России» 100 миллионов с лишним

Дочерняя структура «1С» подала иск к «Почте России» более, чем на 100 млн руб. Причина иска, вероятнее всего, заключается в отсутствии оплаты за внедрение решений компании.

Иск к «Почте России»

Как выяснил CNews, Научно-производственный центр «1С» через суд потребовал 101,9 млн руб. от «Почты России». Это следует из данных, опубликованных в картотеке Арбитражных судов Москвы.

Иск был подан 14 января 2026 г., документы по делу не опубликованы. Однако, поскольку согласно информации официального портала, НПЦ «» занимается внедрением продуктов «1С», скорее всего, предмет иска внедрение продуктов «1С».

CNews запросил комментарии у представителей «1С» и Почты России о причинах возникновения задолженности и сроках погашения.

Обмен исками

В ноябре 2024 г. CNews писал об обратном иске Почты к НПЦ «1С» на сумму 185 млн руб.

post700.jpg

«Почта России»
Дочерняя структура «1С» подала иск к «Почте России» более, чем на 100 млн рублей

Причина иска заключалась в срыве сроков выполнения работ.

В январе 2025 г. НПЦ «1С» также через суд добилась запрета на перечисление банком гарантии по договору на предоставление услуг «Почте России». Госструктура хотела перечислить себе более 39 млн руб.

ИТ-иски

Помимо «1С», в январе 2026 г. иски к «Почте России» подали «Ростелеком» (1,5 млн руб.) и «Базис» (два иска по 591 тыс. руб.).

CNews обратился к ним за комментариями и ожидает ответов.

«Неэффективная» «Почта России»

Напомним, Счетная палата выявила системные проблемы в деятельности государственного АО «Почта России», среди которых неэффективное управление, убытки и невыполнение поставленных задач по развитию и повышению доступности услуг почтовой связи в России, писали «Ведомости» в апреле 2025 г.

Долги «Почты России» с 2020 г. к концу 2024 г. выросли на 70% до 128,3 млрд руб., а расходы на обслуживание долга в 2021–2023 гг. увеличились на 79,7% до 10,6 млрд руб., указали аудиторы.

Кристина Холупова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Импортозамещение СУБД: чего хотят клиенты из разных отраслей, что предлагают вендоры и как выбрать решение для своих задач

Конференция CNews «Цифровое здравоохранение» состоится 26 февраля 2026 года

Власти хотят легализовать в России онлайн-казино

«Ростелеком» скупает по кусочкам две ИТ-компании с выручкой под миллиард

В «Аэрофлоте» глобальный сбой в ИТ-системе. Ограничены оформление и возврат билетов, регистрация пассажиров и багажа

В России хотят запретить сайты с ответами на ЕГЭ и ОГЭ и задания олимпиад

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Заказная разработка ПО 2025
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Корпоративные мессенджеры 2025
ОБЗОР Kubernetes для ИИ 2026
CNEWS TV Видеоподкаст «CNews. Лица»: Как противостоять обману в сети
ОБЗОР Кадровый электронный документооборот (КЭДО) 2025
CNEWS TV Стоит ли инвестировать в ИИ вдолгую?
ОБЗОР Рынок ИТ-услуг 2025