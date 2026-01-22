CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В России началось ограничение работы Telegram

В России началось последовательное ограничение мессенджера Telegram. В частности, наблюдаются проблемы с передачей медиафайлов. Как поясняют депутаты и сенаторы, причиной является невыполнение Telegram требований российских властей по ограничению информации и «блокировке анонимных каналов».

Ограничительные меры против Telegram

Роскомнадзор последовательно вводит меры против Telegram в связи с отказом мессенджера выполнять требования по пресечению преступлений. Об этом агентству ТАСС заявил сенатор Артем Шейкин.

«Telegram не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений на территории России, - сообщил Шейкин.- В связи с этим с августа 2025 г. поэтапно вводились ограничительные меры в отношении данного мессенджера: не «проходят» аудио- и видеозвонки, отчасти замедляется передача медиафайлов».

telegram_700.jpg

© diy13@ya.ru / Фотобанк Фотодженика
В России началось последовательное ограничение мессенджера Telegram

Сенатор добавил, что «ограничения вводятся последовательно, и это позволяет россиянам перейти на использование других мессенджеров». Пресс-служба Роскомнадзора не ответила на запрос CNews по данному вопросу.

Отказ Telegram блокировать анонимные каналы

В середине января 2026 г. - депутат Госдумы Андрей Свинцов говорил, что Роскомнадзор замедляет работу Telegram, так как данная платформа отказывается «блокировать анонимные каналы, распространяющие фейковую информацию». В соответствии с требованиям закона, Роскомнадзор начал вести реестр блогеров с числом подписчиков более 10 тыс., ведомство также должно идентифицировать их владельцев.

Но многие Telegram-каналы, по словам Свинцова, не выполнили это требование и «распространяют ложную информацию, вводят пользователей в заблуждение и занимаются финансовым мошенничеством». «Если они продолжат это делать, то мягкие ограничения будут применяться время от времени применяться к мессенджеру», - предупреждал депутат.

Тогда же телеканал «Москва-24» со ссылкой на источники в телекоммуникационной отрасли сообщал о начале частичной блокировки Telegram. В частности, пользователи стали жаловаться на проблемы с загрузкой видео. Впрочем, тогда Роскомнадзор заявлял, что «новые ограничительные меры по отношению к Telegram в России не применяются».

Эволюция интернет-блокировок в России

В 2018 г. Роскомнадзор уже пытался блокировать Telegram. Причиной стал отказ мессенджера предоставить ключи для дешифровки сообщений пользователей, обвиняемых в терроризме. Блокировка осуществлялась по IP-адресам, при этом Роскомнадзор блокировал целые подсети IP-адресов.

На пике число заблокированных IP-адресов доходило до 19 млн. Это привело к неработоспособности многих сторонних сервисов, например, продаже полюсов ОСАГО через интернет или мессенджера Viber (тогда у российских властей не было претензий к нему).

В итоге уже через несколько месяцев усилия Роскомнадзора по блокировке Telegram снизились, а в 2020 г. блокировка была полностью отменена. Но с 2019 г. в России стала строится инфраструктура Суверенного интернета, предполагающая установку на сетях провайдеров ТСПУ (технические средства противодействия угрозам). Управление ТСПУ осуществляет Роскомнадзор, благодаря чему ведомство может самостоятельно управлять маршрутами трафика в сетях интернет-провайдеров.

В 2022 г. Роскомнадзор с помощью ТСПУ заблокировал в России социальные сети Facebook и Instagram (принадлежат корпорации Meta, признанной в России экстремистской), а также Twitter (в настоящее время называется X). Также было заблокировано большое число VPN-сервисов и отдельные протоколы VPN (OpenVPN, WireGuard).

Какие платформы были заблокированы в 2024-25 гг.

В 2024 г. Роскомнадзор начал замедление сервиса YouTube. Тогда же были заблокированы мессенджеры Viber, Signal и Discord. Летом 2025 г. Роскомнадзор заблокировал аудио- видео-звонки в WhatsApp (принадлежит корпорации meta, признанной в России экстремистской) и Telegram.

Осенью 2025 г. Роскомнадзор заявил о начале поэтапной блокировки WhatsApp, что заметно снизило доступность сервиса. Тогда же были заблокированы сервисы FaceTime (используется для аудио- и видеозвонков на устройствах Apple) и Snapchat, а также игровая платформа Roblox.

Национальный мессенджер

В то же время в 2025 г. в России был принят закон о создании многофункционального сервиса обмена информацией (МСОИ), которые соединит в себе функционал мессенджера, электронного правительства и государственных информационных систем. В частности, МСОИ можно будет использовать для идентификации личности в оффлайне при оказании гостиничных и образовательных услуг, а также подписывать с ее помощью сделки.

Оператором МСОИ Правительство назначило компанию «Коммуникационная платформа» - «дочку» интернет-холдинга VK. Данная компания разрабатывает продукт Max, который, таким образом, стал «национальным мессенджером».

Игорь Королев

