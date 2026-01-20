Минобороны России организовало отбор граждан в новые подразделения войск беспилотных систем

Министерство обороны России 20 января 2026 г. организовало работу по отбору граждан в подразделения войск беспилотных систем. По информации ведомства, пункты отбора по всей стране ежедневно принимают большое количество заявлений от граждан, желающих пройти службу в новом роде войск.

Отбор на службу в подразделение

Министерство обороны (Минобороны) России организовало работу по отбору граждан в подразделения войск беспилотных систем, об этом 20 января 2026 г. сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

По информации Минобороны России, для новобранцев предусмотрен контракт на срок от одного года с обязательным курсом обучения управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), выплаты за уничтожение целей, а также гарантированное увольнение по истечении срока контракта при нежелании заключить новый.

«На пунктах отбора на военную службу по контракту во всех регионах страны организована работа по комплектованию новых подразделений войск беспилотных систем Вооруженных Сил России», — следует из сообщения Минобороны в Telegram-канале.

По данным ведомства, набор осуществляется на должности операторов БПЛА, инженеров, техников и по ряду других специальностей. Кандидаты должны соответствовать требованиям по возрасту, состоянию здоровья, уровню образования и профессионально-психологической пригодности. Дополнительным же преимуществом при отборе операторов дронов являются развитые аналитические способности и вестибулярный аппарат, мелкая моторика рук, уверенное пользование персональным компьютером (ПК).

20 января 2026 г. пункты отбора по всей стране ежедневно принимают большое количество заявлений от граждан, желающих пройти службу в новом роде войск, заключили в военном ведомстве.

Этапы создания

В декабре 2024 г. министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства заявил, что завершить создание нового рода войск — войск беспилотных систем — можно уже в III квартале 2025 г. Новый род войск формируется в соответствии с поручением верховного главнокомандующего, Президента России Владимира Путина.

12 ноября 2025 г. в Минобороны России продемонстрировали эмблему войск беспилотных систем. На ней изображены скрещенные стрела и меч с крылатой микросхемой со звездой в месте перекрестья.

21 ноября 2025 г. заместитель начальника войск беспилотных систем, полковник Сергей Иштуганов сообщил РИА «Новости» о том, что создание войск беспилотных систем в Вооруженных силах России состоялось, определена структура нового рода войск, сформированы штатные полки и другие подразделения.

«Войска беспилотных систем в Вооруженных силах России созданы. Определена структура нового рода войск, назначен начальник войск беспилотных систем, созданы органы военного управления на всех уровнях. Сформированы штатные полки и другие подразделения. Боевая работа беспилотных подразделений беспилотных систем ведется по единому плану и во взаимодействии с другими подразделениями группировок войск», — сказал он в интервью военкору «Комсомольской правды» Александру Коцу.

Со слов Сергея Иштуганова, подготовка специалистов осуществляется в вузах Минобороны России, в военно-учебных центрах при гражданских вузах и предприятиях-изготовителях образов беспилотных систем, о чем информировал ранее CNews. В ноябре 2025 г. также ведется работа по созданию высшего военного учебного заведения войск беспилотных систем.

Активное применение

18 января 2026 г. расчет ударных БПЛА в составе Западной группировки войск уничтожил подземный опорный пункт с живой силой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянском районе Харьковской области.

В ведомстве уточнили, что российские операторы first person view (FPV)-дронов войск беспилотных систем 27 мотострелковой бригады применили БПЛА «Упырь» с осколочно-фугасными зарядами. Отмечается, что решение о применении тяжелых дронов было принято после того, как наступающие российские бойцы столкнулись с огнем с позиций подземного укрытия.

Минобороны России также опубликовало видео, как оператор проводит беспилотник в разведанный район и наносит удар по входной части опорного пункта, после чего тот обрушивается.