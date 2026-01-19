Россия под атакой: В 2025 г. число DDoS-атак удвоилось. Хакеры переходят на точечные кибератаки

За 2025 г. в России произошло свыше 21 тыс. DDoS-атак, согласно данным Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Во втором полугодии произошло более 15 тыс. DDoS-атак, тогда как за весь 2024 г. этот показатель превысил 10 тыс. Хакеры предпочитали многоуровневые и точечные ИТ-атаки вместо массовых сетевых нагрузок.

Рост кибератак на бизнес

По итогам 2025 г. в России зафиксирован 100% рост числа и сложности DDoS-атак, пишет «Коммерсант». Хакеры перешли на многоуровневые и точечные кибератаки на критичные для бизнеса онлайн-сервисы вместо массовых сетевых нагрузок.

По информации Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), за 2025 г. произошло свыше 21 тыс. DDoS-атак т.е. это действия злоумышленников, направленные на нарушение работоспособности ИТ-инфраструктуры компании и клиентских онлайн-сервисов.

Согласно данным Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, во лишь втором полугодии 2025 г. произошло более 15 тыс. DDoS-атак. Тогда как за весь 2024 г. этот показатель превысил 10 тыс., за весь прошедший год рост кибератак составил более 100%.

Unsplash - Ed Hardie Вместо массовых сетевых нагрузок тренд у хакеров сместился на точечные кибератаки

В ведомстве ожидают, что в 2026 г. регулирование защиты критической информационной инфраструктуры (КИИ), облачных сервисов и хостинг-площадок будет совершенствоваться и приведет к появлению дополнительных мер противодействия DDoS-атакам.

Географическое расположение источников

По данным Роскомнадзора, основные страны-источники вредоносного трафика: США, Германия, Великобритания, Нидерланды, Индонезия, Тайвань, Франция и Швеция.

Эти страны — ключевые мировые хабы хостинга и облачных услуг, что делает их удобной платформой для размещения элементов бот-сетей т.е. сеть компьютеров, зараженная вредоносным программным обеспечением (ПО).

Однако фиксируемая география трафика не отражает реальное местонахождение организаторов кибератак, отмечают в службе.

ИТ-инструменты злоумышленников

«В подавляющем большинстве случаев речь идет об использовании распределенных ботнетов, сформированных из скомпрометированных серверов, облачных виртуальных машин и конечных устройств, расположенных в различных странах. Такая модель позволяет хакерам маскировать источник кибератак, повышать их устойчивость к блокировкам и оперативно наращивать мощность воздействий», — рассказали «Коммерсант» в Роскомнадзоре.

Наиболее пострадавшими отраслями

Наиболее пострадавшими отраслями стали телекоммуникационная сфера, финансовая отрасль и индустрия ритейла, на которые было направлено большинство кибератак злоумышленников, об этом CNews сообщили представители StormWall.

Unsplash - Mika Baumeister Наиболее пострадавшими отраслями

Аналитики StormWall определили, что по итогам 2025 г. в России доля DDoS-атак на телеком-сферу составила 34% от общего объема кибератак, причем основная волна ИТ-инцидентов была зафиксирована в марте 2025 г., августе и ноябре. ИТ-атаки на финансовую отрасль заняли 21% от общего объема ИТ-инцидентов, а самые крупные всплески кибератак были зафиксированы в мае, в августе и в декабре 2025 г. Доля DDoS-атак на ритейл составила 16% от общего объема кибератак, а пиковыми месяцами стали январь, март, август и ноябрь 2025 г. во время проведения масштабных распродаж и национальных праздников, а также в период подготовки к школе.

В ходе анализа было также выявлено, что по итогам 2025 г. в России DDoS-атаки на развлекательную сферу заняли 12% от общего числа ИТ-инцидентов, на производственную отрасль — 7%, на образовательную сферу — 5%, на логистическую сферу 3%, на остальные отрасли — 2%. Развлекательная индустрия стабильно входит в топ-5 самых атакуемых отраслей России на протяжении нескольких лет. Эта отрасль является одной из наиболее привлекательных для хакеров. Производственная сфера стала важной мишенью для киберпреступников в 2025 г. в связи широким использованием интернета вещей на российских предприятиях. Образовательная сфера также регулярно подвергается кибератакам злоумышленников, начиная с 2020 г., когда началась активная цифровизация образовательных учреждений.

В топ-3 отраслей по росту числа кибератак по итогам 2025 г. в России вошли телеком-сфера, финансовая отрасль и развлекательная индустрия. По данным экспертов StormWall, в 2025 г. количество DDoS-атак на телеком-компании выросло на 62%, на финансовые организации — на 38%, на развлекательные компании — на 28% по сравнению с 2024 г. В других отраслях также был выявлен рост количества ИТ-инцидентов. В 2025 г. число DDoS-атак выросло на ритейл на 22%, на производственные предприятия — на 19%, на образовательные учреждения — на 17%, на логистические компании на 14% по сравнению с 2024 г.