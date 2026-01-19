CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Власти создают национальный штаб по развитию ИИ

При российском Правительстве будет создан штаб под руководством главы администрации Президента Максима Орешкина и «цифрового» вице-премьера Дмитрий Григоренко для координации работы по внедрению технологий ИИ в масштабах всей страны.

ИИ-штаб в Правительстве России

Президент России Владимир Путин официально одобрил предложение создать национальный штаб по искусственному интеллекту (ИИ). Письмо с этой инициативой ему направили заместитель главы администрации Президента Максим Орешкин и «цифровой» вице-премьер Дмитрий Григоренко, которые и возглавят новую комиссию, выяснил «Коммерсант».

В состав штаба, который будет представлять из себя межведомственную комиссии при Президенте, предложено ввести также руководителей Минэкономики, Минфина, Минцифры, Минпромторга, Минэнерго, глав комиссий Госсовета по технологическому лидерству и экономике данных, представителей Минобороны и ФСБ.

Экспертно-аналитическим и организационно-техническим обеспечение работы займется экспертное управление Президента и аппарат Правительства.

Полномочия штаба

Идея создания полномочного штаба по ИИ звучала еще в ноябре 2025 г. Обсуждая с премьер-министром Михаилом Мишустиным созданный в Правительстве аналитический центр по ИИ, как пишет издание, Путин сказал: «Это очень хорошо, но у этих людей нет административного ресурса. Нужен административный ресурс».

akademiya700.jpg

Российская академия наук
Штаб по внедрению в России ИИ будет создан в виде правительственной комиссии при Президенте

Орешкин и Григоренко предложили определить в полномочиях новой структуры «координацию деятельности» ведомств и служб правительства, органов власти субъектов России и «заинтересованных организаций» по разработке и внедрению технологий ИИ, утверждение целевых показателей профильных мероприятий, рассмотрение «ключевых проблемных вопросов, ограничивающих внедрение таких технологий» и представление предложений по повышению эффективности такой работы, в том числе регуляторных.

Для внедрения принятых решений на местах внутри комиссии будет создана подкомиссия под руководством Григоренко и профильные комиссии в регионах под руководством губернаторов.

Национальный план внедрения ИИ

Одним из поручений Президента, о которых CNews писал в начале января 2026 г., было формирование к 1 февраля 2026 г. предложений по созданию межведомственной комиссии, которая займется координацией и мониторингом деятельности по внедрению технологий ИИ.

Сам план развития ИИ на национальном уровне должен быть разработан и утвержден к 1 июня 2026 г. К этой работе будут привлечены «Альянс в сфере искусственного интеллекта» (включает крупные российские технологические компании, в том числе Сбербанк, «Яндекс», VK , «Авито» и др.), а также «иные заинтересованные организации и высшие должностные лица субъектов Российской Федерации», говорится в документе.

В поручениях Президента указано, что в план развития ИИ должны быть включены меры для повышения спроса на российские модели, «в том числе путем определения возможных сценариев использования технологий искусственного интеллекта и разработки планов их внедрения в отраслях экономики, социальной сферы и государственном управлении».

Будут утверждены показатели эффективности использования ИИ в отраслях экономики, социальной сфере и государственном управлении. При формировании рейтинга цифровой трансформации субъектов Российской Федерации по итогам 2026 г. в приоритетном порядке будут учитываться параметры, характеризующие разработку и использование технологий ИИ.

