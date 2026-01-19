На закупку российских GPU-серверов на процессорах Intel направили сотни миллионов из бюджета

Российские госучреждения начали закупать мощнейшие отечественные GPU-серверы, оснащенные процессорами Intel Xeon Scalable, предназначенные для работы с искусственным интеллектом и запуска крупных моделей нейросетей. В рамках госзакупок первое оборудование Yadro и Qtech уже поступило в Санкт-Петербург. На GPU-сервера тратят сотни миллионов из госбюджета.

Российский GPU-сервер с процессорами Intel

Как стало известно CNews, петербургское «Управление информации технологий и связи» приобрело в рамках госзакупок новейшее российское оборудование, способное работать с искусственным интеллектом и обучать нейросети.

Общая цена контракта — 610 млн руб. Торги проводились с учетом запрета на поставку оборудования, не включенного в реестр российской промышленной продукции.

Yadro Передовой сервер Yadro оснащен процессорами Intel

Победителем выбрана компания «Эр Лайн». Согласно контракту, она находится в процессе поставки в Санкт-Петербург GPU-серверов Yadro G4208P G3. На сайте производителя указано, что сервера выпускаются с процессорами Intel Xeon Scalable 4-го или 5-го поколения. Оборудование подходит для работы с ИИ, обучения нейросетей, в том числе для запуска крупных современных ИИ-моделей, включая DeepSeek-R1 685B, писал CNews в ноябре 2025 г.

Также в контракт включены поставки российских серверов Qtech QSRV-270812-P-R c двумя процессорами Intel Xeon Ice Lake Scalable, систем хранения данных Yadro «Татлин-Ю-2» Gen 2, а также программного обеспечения «Татлин Юнифайд». Контракт планируется закрыть до середины марта 2026 г.



Согласно документации, GPU-сервера устанавливают в «Городском мониторинговом центре» и «Санкт-Петербургском информационно-аналитическом центре», а сервера и системы хранения данных — только в «Городском мониторинговом центре». Стоимость вычислителей и систем хранения данных Yadrов контракте прописана в сумму от 30 млн руб. до 76 млн руб. в зависимости от конфигурации. Всего на эту продукцию будет направлено 164 млн руб. Остальная часть суммы — это 68 серверов Qtech разной конфигурации.

Как писал CNews, суперкомпьютер в Липецке еще в октябре 2025 г. по итогам торгов было решено строить после на базе вычислителей американской Supermicro, при этом за поставки техники боролась и китайская Gooxi.

Что такое Yadro G4208P G3

Yadro G4208P G3 — это высокопроизводительный сервер с двумя процессорами Intel Xeon Scalable 4-го или 5-го поколения предназначен для задач ИИ, машинного обучения и глубокой аналитики с повышенными требованиями к вычислительным ресурсам, указывает его производитель, следует из материалов компании. Сервер поддерживает установку до 8 ускорителей и работает с флагманскими и массовыми моделями GPU, включая H200, A100, L40S, A40, A30, RTX 4900 Ada и другие.



Компания рассказал о выводе GPU-сервера на рынок в ноябре 2025 г., а в реестр российской промышленности он был включен 5 сентября 2025 г. Оборудование прошло серию испытаний и сравнений с публичными бенчмарками, включая MLCommons и прикладные тесты для генеративных моделей.

«Для российских компаний это означает, что инфраструктура на базе Yadro G4208P G3 позволит запускать крупные современные Open Source ИИ-модели, включая DeepSeek-R1 685B, и обеспечить их стабильную работу в продуктивной среде с соблюдением целевых SLO/SLA, снижением времени отклика сервисов и контролируемыми затратами на развитие инфраструктуры», — утвреждал производитель в ноябре 2025 г.

По мнению разработчиков, on-premise подход особенно востребован в организациях, где критически важны соблюдение информационной безопасности, защита персональных данных и полный контроль над инфраструктурой. Возможность использовать нейросети с открытым исходным кодом позволяет корпоративным заказчикам внедрять инструменты искусственного интеллекта без передачи чувствительных данных во внешние среды.

Остальное оборудование было включено в реестр промышленной продукции в 2023-2024 гг.

Вычислительный хаб

Директор по развитию Мetamentor Михаил Крупник считает, что называть серверы чисто отечественным производством было бы неточно: их сборка может быть локализована, но ключевые комплектующие (процессоры, GPU) остаются глобальными. При этом стоимость соответствует рынку.

По словам эксперта, оборудование позволяет говорить о том, что власти строят мощные вычислительные хабы.



«Инфраструктура, вероятно, будет использоваться для вывода новых ИИ-продуктов и масштабирования существующих сервисов в условиях растущего спроса», — говорит эксперт.

При этом оценка комплекса как «суперкомпьютера» неоднозначна, но его мощности, при наличии достаточного количества графических ускорителей, позволят выполнять серьезные вычисления и запускать большинство популярных больших языковых моделей, в том числе GPT-5, Claude 4.5, Gemini 2.5 Pro, GigaChat.

Что с российскими процессорами

Российский разработчик процессоров «Байкал электроникс» работает над созданием собственных процессоров, предназначенных для обучения и работы ИИ, сообщало РБК Life со ссылкой на генерального директора компании Андрея Евдокимова в июле 2025 г. В компании сформировали новое подразделение. Но сроки реализации проекта Евдокимов не раскрыл.

Как писал CNews, «Байкал электроникс» намеревается до конца 2025 г. начать массовые продажи некоторых моделей своих процессоров «Байкал». До 2022 г. они выпускались на заводах TSMC, но из-за санкций из производство было прекращено. В 2025 г. будет поставлено несколько десятков чипов, а в следующем году – более 100 тыс. Заказы уже есть, но компания не раскрывает место производства своих CPU. По информации «Коммерсант», в 2026 г. «Байкал электроникс»намерена поставить более 100 тыс. процессоров. Покупателей компания не раскрыла.

Процессоры, готовящиеся к отгрузке, не самые современные — это Baikal-M, которому уже шесть лет, и который в 2020 г. проходил всестороннее тестирование в лаборатории CNews, а также Baikal-L для ноутбуков, инженерные образцы которого разработчик хотел получить в 2023 г. Его разработка ведется с 2021 г. Первый выпускается по топологии 28 нм, второй целится в 12 нм.

Также российская компания «Трамплин Электроникс» сообщила CNews о разработке инженерного программно-аппаратного комплекса, над которым она трудится совместно с компанией «Аскон» — отечественным разработчиком САПР и промышленного ПО. Главная особенность этого комплекса – центральный процессор «Иртыш», внутри которого находятся ядра LoongArch 664, разработанные в Китае.