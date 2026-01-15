Скончался Алексей Скляр, экс-замглавы Минтруда, курировавший ИТ

В частном доме в Новой Москве обнаружен скончавшийся бывший куратор ИТ-сферы в Министерстве труда и социальной защиты России на посту замминистра Алексей Скляр. Криминальных характер происшествия пока не установлен.



В Москве скончался бывший заместитель главы Минтруда Алексей Скляр, пишут РИА «Новости» со ссылкой на информацию представителей правоохранительных органов.

Тело экс-замминистра обнаружили в его доме в Новой Москве.

В Министерстве труда и социальной защиты России Скляр работал в 2018-2022 гг. На должности замминистра он курировал вопросы информационных систем, телекоммуникационной инфраструктуры, предоставления госуслуг в электронной форме.

Обстоятельства пока не выяснены

Обстоятельства происшествия пока не ясны.

В соцсетях появилась рассказы о том, что Скляр находился в серьезном конфликте с женой. Супруга экс-замминистра опровергла такую информацию и заявила «Известиям», что «это все грязные слухи». Она подтвердила, что у мужа были проблемы, не связанные с их отношениями.

По данным Telegram-канала Mash, после 2022 г., когда Скляр уволился из Правительства, у него начались проблемы с деньгами.

Карьера на госслужбе

Алексей Скляр родился в 1975 г в городе Славянск Краснодарского края. Он получил финансовое образование — по специальности «бухгалтерский учет и аудит» в Кубанском государственном университете, а также по программе «Финансово-кредитная и налоговая политика государства» в Российской академии государственной службы при Президенте России.

Свою карьеру он начал в 1995 г. на должности начальника управления инвестиционных программ и комплексного развития в Инвестиционном фонде развития и обновления Кубани. В 1997–2002 гг. трудился в компании «Краснодарагропромснаб».

С 2002 г. до перехода в 2013 г. в Счетную палату Скляр работал на разных должностях в Казначействе — Краснодарского края и федеральном. Краевое управление казначейства под его руководством переходило на систему электронного документооборота.

В Счетной палате на посту директора департамента автоматизации информационного обеспечения он занимался в частности внедрением информационно-аналитической системы удаленного проведения внешнего государственного аудита.

В 2018 г. Скляр был назначен заместителем министра труда и социальной защиты России, где отвечал за развитие информационных технологий. Он освободил эту должность в 2022 г. по собственному желанию.

Собственный ИТ-бизнес

В 2024 г. CNews писал о разработчике BI-платформ — российской компании Codex Proj, одним из основателей которой является Алексей Скляр. По словам Скляра, его компанией было «создано то, что не удалось ИТ-гигантам» вроде американских Microsoft, Tableau Software и другим заметным игрокам, предлагающим продукты в сфере BI.

Сообщалось, что платформа поддерживает «говорящие» виджеты. На разработку ушло около года, внешние инвестиции не привлекались.

Скляр заявлял, что специалисты Codex Proj готовы разработать любой кастомный (уникальный) виджет на заказ. Клиенту лишь потребуется предоставить общую информацию о желаемом результате, а команда представит и согласует с клиентом варианты макетов и описания работы виджета.