Рынок российской микроэлектроники рухнул на четверть. Он состоит в основном из иностранной продукции

По данным Ассоциации разработчиков и производителей электроники, рынок электронных компонентов (чипов, пассивной электроники и пр.) упал на 25% по итогам 2025 г., и достиг 288 млрд руб. Сокращается и доля отечественной продукции: в прошлом году она составила только 26% от всего объема.

Рынок упал

Как стало известно CNews, российский рынок электронных компонентов упал на 25% до 288 млрд руб. Это следует из презентации Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), которая есть в распоряжении CNews.

При этом доля отечественных компонентов из всего объема (288 млрд руб.) составляет только 26% (74,9 млрд руб.). Остальные 213,1 млрд руб. приходятся на иностранные комплектующие, рассказал CNews глава АРПЭ Иван Покровский. Он отметил, что объем российских компонентов сокращается уже второй год подряд.

«Доля российских компонентов зависит от спроса со стороны предприятий ОПК, доля российских компонентов на гражданских рынках пренебрежимо мала, объем финансирования ГОЗ сокращается, а доля иностранных компонентов на рынке ОПК растет вместе с переходом на новые поколения военной техники», — объяснил такое распределение объемов иностранных и отечественных компонентов Покровский.

Распределение по отраслям и типам

Предприятия ОПК обеспечили 43% заказов на рынке компонентов в 2025 г. На телеком и вычислительную технику пришлось 17%, на промышленную электронику — 16%, остальное — автомобильная электроника, системы безопасности, светотехника, торговое, медицинское оборудование, потребительская техника и др.

Globallookpress Российский рынок ЭКБ упал на 25%

Большую часть рынка (53%) составляют полупроводниковые компоненты (микросхемы и дискретные), пассивные и электромеханические — 35%, встраиваемые модули и другие группы компонентов — 12%.

Сейчас рынок вернулся к показателям 2021-2022 г. Так, рынок электронных компонентов по итогам 2021 г. составлял 259 млрд руб., а по итогам 2022 г. — 256,8 млрд руб. В 2024 г. доля именно отечественной продукции из всего объема (384,6 млрд руб.) составила 26,7% против 73,3% иностранной компонентной базы. Рекордная доля российской продукции была зафиксирована в 2023 г. — 32%.

Позитивный прогноз

Однако не согласны с падением рынка электронных компонентов в Strategy Partners. Как рассказал CNews руководитель проектов практики «Промышленность и технологии» компании Strategy Partners Николай Белецкий, объем рынка по итогам 2025 г. вырос на 10%.

Так, по данным агентства, объем этого рынка по итогам 2024 г. составил 370 млрд руб. Если прибавить 10%, то выйдет 407 млрд руб. по результатам 2025 г. Компания ожидает сохранение таких темпов роста и в 2026 г.

Факторы влияния

По мнению Ивана Покровского, на падение рынка повлияло сокращение инвестиционных программ заказчиками в условиях высокой банковской ставки, дефицита бюджетов и неопределенности перспектив, а также сокращение объема финансирования госзаказов.

Немаловажным фактором выступил и рост доли готовой китайской продукции, в том числе по каналам локализации крупноузловой сборки.

Иного мнения в Strategy Partners.

«Ключевыми факторами, обеспечившими рост рынка, стали расширение объемов производства российской электронной продукции и ужесточение требований к степени локализации, — говорит Белецкий. — В гражданском секторе основной вклад в увеличение потребления ЭКБ приходится на вычислительную технику, телекоммуникационное оборудование и автоэлектронику».