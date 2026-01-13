«Яндекс» создал «убийцу» Microsoft Office, работающего под Windows, Он уже в реестре отечественного ПО

«Яндекс» зарегистрировал в Минцифры свою первую десктоп-версию офисного пакета «Яндекс Документы», иностранными аналогами которой являются Microsoft Office и LibreOffice. В «Яндексе» утверждают, что создали платформу самостоятельно на собственном движке Arcane, а новые редакторы будут поддерживать формат OOXML. Но эксперты считают, что Open Source компоненты внутри наверняка будут.



Десктоп-версияуже в реестре Минцифры

Как стало известно CNews, ООО «Яндекс» внесло в реестр российского программного обеспечения Минцифры свои первые настольные приложения — текстовый и табличный редакторы для ОС Windows. В реестре указано, что приложения — это аналоги иностранных Microsoft Office и LibreOffice. Новые российские программы будут носить такое же название, как и облачный вариант — «Яндекс Документы».

Запись в реестр внесена 15 декабря 2025 г. Ранее «Яндекс» уже регистрировал веб-версию «Яндекс Документы», а также локальную версию, работающую через «Яндекс браузер». В отличие от прежних вариаций «Яндекс Документов», новые приложения будут устанавливаться на компьютер пользователя и не потребуют подключения к интернету.

Photogenica - evgris «Яндекс» готовится представить собственный настольный офисный пакет

Десктоп-версия «Яндекс Документов» будет выполнять следующие фунции: создание нового документа или таблицы, открытие документа или таблицы с локального «Яндекс Диска», редактирование документа или таблицы в редакторе, выполнение расчетов в таблицах с использованием арифметических операций и функций, следует из материалов Минцифры, с которыми ознакомился CNews.

В пресс-службе «Яндекса» CNews заявили, что уже в первом квартале 2026 г. выйдут десктопные приложения «Документов» и «Таблиц» для Windows, macOS и Linux, которые будут совместимы с MS Office и справятся даже со сложными документами с нестандартным форматированием.

«На старте пользователям будут доступны функции редактирования, комментирования и рецензирования, а позднее появится синхронизация с облаком. Десктоп версия будет развиваться синхронно с веб-версией. Документы созданы на базе собственной технологической платформы "Яндекса"», — пояснили в пресс-службе. Пока не известно, будет ли настольная версия доступна всем желающим уже в первом кватале, или она будет показана только в рамках тестов. В первую версию не будет встроен ИИ.

Согласно данным Минцифры, ПО для десктоп-версии — собственная разработка «Яндекса», никаких лицензионных платежей компании не вносит. В «Яндексе» CNews также уточнили, что разработка выполнена на собственном движке Arcane, а настольные редакторы будут поддерживать формат OOXML (docx, doc , slxs, xls и другие). В компании отказались предоставить скрины нового программного обеспечения, а также не ответили на вопрос о лицензионных соглашениях с Microsoft.

В документах «Яндекса» уточняется, что технические средства хранения исходного текста и объектного кода программного обеспечения, а также технические средства компиляции исходного текста в объектный код программного обеспечения контролируются ООО «Яндекс» и находятся в дата-центрах в Россиии. В качестве дата-центра упоминается ДЦ компании во Владимире на улице Поисковая.

Open Source компоненты наверняка будут

«Это собственная проприетарная разработка (proprietary), то есть внутренняя разработка компании, а не "взяли OpenOffice и обернули, перекрасили и так далее". Маркер — акцент на собственный движок Arcane и формулировка "мы сами создали платформу", плюс обещание развивать десктоп синхронно с веб-версиями», — считает руководитель департамента Data Science Insight AI Михаил Евдокимов.

По его словам, Open Source компоненты внутри почти наверняка будут, и это нормально, но это "не делает продуктсозданнымна базе OpenOffice по сути".

Для пользователя разница простая: собственный движок — ставка на цельный UX со всеми сервисами «Яндекса», скорость развития и интеграции (особенно в экосистеме «Яндекса» и для корпоративных контуров), но выше зависимость от вендора и его качества совместимости, пояснил эксперт.

«Ключевое понятие — это не Open Source против proprietary, а где лежат данные, как устроена синхронизация (особенно когда ее добавят), какие контроли и как быстро починят уязвимости в парсинге офисных форматов. Если это будет сделано нормально, то продукт может быть вполне безопасным, у «Яндекса» это достаточно слабая сейчас сторона. Если останется текущая сырость, доверие будет проседать», — считает Евдокимов.

Ставка на on-premise

Движение «Яндекса», развивающего экосистему для бизнеса «Яндекс 360», в сторону создания решений on-premise (на серверах пользователя) логично, так как для многих российских корпораций это основное требование, рассуждает генеральный директор российской ИТ-компании «ГрафТех», разработчик редактора технической и бизнес-графики «Автограф» Петр Василенко.

«Многие компании относятся к субъектам критической информационной инфраструктуры. Поэтому это был единственный путь для "Яндекса"», — говорит Василенко.

Эксперт отмечает, что у «Яндекс» была интеграция с P7. Офис P7 был встроен внутрь диска "Яндекс 360", файлы хранились на нем, а для его редактирования в браузере вызывался Р7. Это была классическая модель OEM, или иными словами White Label, рассказал Петр Василенко.

«Тут очевидно, что двум большим компаниям со временем становится все тяжелее договориться, потому что R7 очень сильно вырос, а "Яндекс" и так был большим. Возможно, было принято решение создавать офисный редактор именно по своему видению», — пояснил эксперт.

По словам Василенко, десктоп-версия, скорее всего, будет похожа не на продукты Microsoft, а на Google Docs. «Это сейчас мировой лидер. Microsoft используют по инерции, и потому что большие компании сидят на нём, так как он уже внедрён. Но по совместной работе, коллаборации и юзабилити Google Docs сильно впереди», — говорит Василенко.

Критика и перспективы

Эксперты уже успели воспользоваться веб-версией «Яндекс Документов» и считают, что компании есть над чем работать в новой настольной версии. По словам Чернова, «Яндекс» стараются брать лучшие мировые практики, но пока находится в начале пути.

«По моему личному опыту использования, продукт был чуть-чуть недостаточно функционален, некоторые функции я не нашел в своем личном использовании. Но, очевидно, что "Яндекс" постоянно их добавляет. То, что было сделано, было сделано довольно удобно и качественно», — говорит эксперт.

«Если без дипломатии, текущие "Яндекс Документы" у меня оставляют ощущение сырого продукта. Совместная работа сделана слабее, нормальной синхронизации не хватает: то перезаписывает, то плодит "дубли", то непредсказуемо ведет себя при одновременном редактировании. В итоге вместо быстрее и удобнее получается "проверяй, не сломалось ли"», — рассказал CNews руководитель департамента Data Science Insight AI Михаил Евдокимов.

На сегодняшний день в веб-сегменте основным конкурентом «Яндекс Документы» является Google, а в декстопном сегменте – Microsoft и, отчасти, «Мой офис» и «Р7» (они используются в тех компаниях, которые по закону обязаны заместить иностранное ПО), полагает директор по развитию бизнеса в направлении «Заказная разработка» ГК «Корус Консалтинг» Полина Ефремова.

«У потребителей достаточно высокие стандарты — и Microsoft, и Google потратили очень много средств и времени на развитие и доработку своих продуктов. Поэтому, скорее всего, "Яндекс Документы" тоже потребуется определенное время, чтобы нарастить пользовательскую базу», — говорит Ефремова.

По словам Евдокимова, если «Яндекс» закроет два KPI: совместимость с OOXML (docx/xlsx без поехавшей верстки) и корпоративная управляемость (установка, политики, права, аудит, обновления), тогда смогут стать конкурентами для Microsoft Office (по ожиданиям) и LibreOffice и локальных офисов (в сфере закупок и импортозамещения), и веб-офисов (по совместной работе).

«Конкуренции тут по сути нет, так как переход на "Яндекс" — это вынужденная мера по импортозамещению для государственных или окологосударственных компаний. Про реальную конкуренцию можно будет поговорить только через два-три года, как что-то "допилят" и можно будет сравнивать», — констатировал Евдокимов.