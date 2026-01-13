Город-миллионник остановил переезд с SAP на Oracle. Новую систему не могут запустить почти семь лет, за это время город обанкротился, а чиновники не научились с ней работать

Британский Бирмингем, объявивший свой городской совет банкротом из-за непомерно возросших затрат на переход с софта SAP на Oracle, до сих пор не может полноценно запустить новую систему. Процесс интеграции длится без малого семь лет, но чиновники все еще не научились работать с новым ПО. За это время первоначальная смета перехода раздулась в почти в семь раз.

Привыкнуть к новому

Власти британского Бирмингема, одного из крупнейших городов Европы, приостановили запуск облачной ERP-системы на базе Oracle Fusion, которая постепенно интегрируется в городской совет города вместо прежнего решения немецкой компании SAP. Как пишет The Register, заминка связана непосредственно с пользователями – работают в системе чиновники органов местного самоуправления, и им требуется больше времени, чтобы адаптироваться к ней.

Процесс миграции на Oracle Fusion начался в 2019 г. и продолжается по сей день. За это время расходы на интеграцию нового софта выросли так сильно, что власти Бирмингема были вынуждены объявить городской совет банкротом. CNews писал об этом в сентябре 2023 г., когда с момента начала перехода прошло около четырех лет. За этот промежуток времени смета проекта раздулась до невероятных масштабов, увеличившись в более чем пять раз.

Первоначально на отказ от SAP ERP в пользу Oracle Fusion оценивался в сумме в 19 млн фунтов стерлингов, однако к сентябрю 2023 г. эта сумма превысила 100 млн фунтов, то есть увеличилась более чем в пять раз. В феврале 2025 г. CNews писал о росте расходов на этот проект до 108 млн фунтов.

Oracle Американский софт никак не приживается в европейском городе

Спустя еще год, в январе 2026 г., промежуточные расходы выросли до 131 млн фунтов, что больше начальной суммы в 6,8 раза. И это еще без учета предполагаемых затрат на внедрение системы в бирмингемских образовательных учреждениях.

Слишком медленно

На начальном этапе перехода, в 2019 г., властям Бирмингема не было понятно, во что в итоге выльется проект, однако в 2020 г. ситуация постепенно стала проясняться. Как оказалось отделаться простой заменой SAP ERP, за годы эксплуатации обросшей различными надстройками и изменениями, стандартной реализацией Oracle Fusion не получится.

Переход на новый софт, который должен управлять средствами налогоплательщиков в размере 3 млрд фунтов стерлингов и многомиллиардными городскими расходами, завершился лишь в апреле 2022 г. Вероятно, сделать это раньше мешали строгие ковидные ограничения. В последующие месяцы базовая версия Oracle Fusion стала получать многочисленные дополнения, среди которых – система сверки банковских счетов. Однако что-то пошло не так, и в итоге новая система перестала функционировать и готовить отчеты, соответствующие требованиям британского законодательства.

Из-за этого городской совет Бирмингема перестал контролировать городские финансы. Это привело к приостановке процесса эксплуатации Oracle Fusion.

При этом компания Grant Thornton, выступившая независимым аудитором в рамках проекта по переходу с SAP ERP на Oracle Fusion, заранее предупреждала о высокой вероятности такого исхода. В своем отчете она открыто говорила, что запуск Oracle может создать «серьезные проблемы с проведением транзакций, ведущие к задержкам платежей или взыскания задолженностей» (major problems transacting leading to late payment or collection of debt).

Остановить, повторно запустить

Тогда же было принято решение перезапустить процесс интеграции. Акцент по-прежнему делался на Oracle Fusion, но самописные дополнения для этой системы уже не использовались – предпочтение было отдано готовому программному обеспечения. стороннего производителя для сверки банковских счетов – оно получило название Income Management.

Власти Бирмингема надеялись завершить процесс повторной интеграции новой ERP-системы в апреле 2026 г., но этому, по всей видимости, не суждено случиться. В начале января 2026 г. они объявили о переносе запуска как минимум до лета 2026 г. Итоговые сроки не установлены.

«Стало ясно, что сосредоточение внимания на дате запуска в апреле (2026 г. – прим. CNews) увеличит риски, – говорится в заявлении городских властей. – По мере того, как программа проходила комплексное тестирование, подготавливая данные и операционные процессы, мы запланировали инвентаризацию. Мы прислушались к нашим коллегам, которые блестяще готовят совет посредством тестирования системы и продвигают изменения в процессах совета, и оценили наш прогресс в тестировании и подготовке».

В сообщении также говорилось, что обеспечение точности оплаты труда сотрудников было «одной из главных причин пересмотра даты запуска». Сотрудники совета утверждали, что это было «решение, касающееся сроков» и «мера по снижению рисков», основанное на «данных, полученных в ходе проверок готовности». Они настаивали на том, что это не перезапуск программы и не изменение ее масштабов.

Как пишет The Register, простой переход с софта SAP на ПО Oracle должен был существенно сэкономить средства муниципалитета. Однако, растянувшись на долгие годы и превратившись в эпопею, общие потери по сравнению с ожидаемой экономией могут составить до 216,5 млн фунтов стерлингов, говорится в предварительном отчете Grant Thornton.