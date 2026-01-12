Акции Intel подскочили на 10% из-за того, что ее похвалил Трамп

Акции Intel резко подорожали после хвалебного поста Трампа по итогам его встречи с гендиректором компании. Рост стоимости Intel на руку Белому дому, владеющему 10%-ной долей производителя микросхем.



Акции Intel резко подорожали

Акции американской Intel выросли на 10% после встречи генерального директора Лип-Бу Тана (Lip-Bu Tan) с Президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump), которая состоялась 9 января 2026 г., пишет CNBC.

Стоимость пакета из 433,3 млн акций (10%), принадлежащего Белому дому, купленного в августе 2025 г. за $8,9 млрд, увеличилась с тех пор более чем в два раза и составила $19,74 млрд.

В последние годы крупный производитель микросхем находился в сложной финансовой ситуации. 2024 г. компания завершила с крупнейшим убытком в своей истории. С начала 2024 г. по середину августа ее акции подешевели более чем на 59%, как писал CNews. Лип-Бу Тан был назначен гендиректором Intel в марте 2025 г., чтобы исправить ошибки предыдущего руководства.

Обмен любезностями

В своем сообщении на сайте Truth Social после встречи с Таном Трамп назвал его «очень успешным» и похвалил запуск нового чипа Intel, который «был разработан, произведен и упакован прямо здесь, в США».

Intel Акции Intel поднялись в цене сразу на 10% благодаря хвалебному отзыву Трампа

«Правительство Соединенных Штатов гордится тем, что является акционером Intel», — написал Трамп.

Тан в ответном посте на X отметил, что новейшие процессоры Intel Core Ultra Series 3, первый крупный продукт компании, построенный на базе Intel 18A, уже поступили в продажу. Генеральный директор производителя микросхем заявил также, что «рад получить полную поддержку и одобрение» Трампа и министра торговли США Говарда Лютника (Howard Lutnick).



Резкая смена настроений

Отношение Трампа к Intel и ее гендиректору кардинально поменялось совсем недавно. Еще в начале августа 2025 г. Президент США требовал уволить Лип-Бу Тана: «Генеральный директор Intel находится в состоянии опасного конфликта и обязан немедленно уйти в отставку. Из этой ситуации нет иного выхода».

Сенатор Том Коттон (Tom Cotton) заявлял, что наличие на визитке Тана должности «Генеральный директор Intel» — это мощный удар по национальной безопасности США из-за бизнес-интересов Тана, связанных с Китаем.

«Компания Intel обязана ответственно распоряжаться средствами американских налогоплательщиков и соблюдать применимые правила безопасности», — цитирует CNBC сенатора.

В начале 2024 г. Конгресс США объявил американских венчурных капиталистов причастными к последним достижениям Китая в сфере полупроводников и искусственного интеллекта. Среди прочих обвинение коснулось и Тана, который был членом советов директоров огромных китайских ИТ-корпораций, в том числе SMIC, и за последнее время вложился в 600 китайских ИТ-компаний, многие из которых имеют связи с армией КНР.