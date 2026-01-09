Центробанк начинает подсчет индекса цифровизации национальной платежной системы

Центробанк начинает вести ежегодный подсчет индекса цифровизации национальной платежной системы. На основании этого показателя, а также показателя уровня удовлетворенности потребителей платежных услуг ведомство будет выдавать рекомендации участникам рынка и вносить корректировки в регулирование.



Новый индекс Центробанка

По итогам 2025 г. Центральный Банк России впервые рассчитает индекс цифровизации национальной платежной системы, сообщил регулятор на своем официальном сайте.

Результаты расчета по этому и еще одному новому показателю — уровень удовлетворенности потребителей платежных услуг — будут опубликованы летом 2026 г.

«Оба показателя будут определяться ежегодно и помогут оценить актуальное состояние рынка платежей, влияние на него инноваций, довести до участников рынка мнение пользователей и устранить недочеты, а также скорректировать при необходимости регулирование», — говорится в сообщении.

Методика подсчета

Индекс цифровизации будет рассчитывается на основе 15 показателей пяти субиндексов: Государственный субиндекс (технологический суверенитет, безопасность, конкурентная среда), Инфраструктурный субиндекс (доступность, обороты платежных систем, инфраструктура для переводов в режиме реального времени), Субиндекс поставщиков услуг (инфраструктура для приема платежей, выпуск платежных инструментов, ассортимент платежных сервисов), Потребительский субиндекс (транзакционная активность, безналичные платежи, нефинансовые сервисы), Технологический субиндекс (платежи с использованием цифровых технологий, интерес участников платежного рынка к цифровым технологиям, условия для развития стартапов).

Freepik Центробанк решил ежегодно контролировать уровень цифровизации национальной платежной системы

Для расчета будет использоваться информация, которую Банк России получает в рамках отчетности кредитных организаций, а также результаты опросов, пояснили представители Центробанка.

Для определений уровня удовлетворенности пользователей платежных услуг будет проводиться анкетирование физических и юридических лиц. Участникам опроса предложат оценить по шкале от 0 до 10 насколько просто и удобно совершать расчеты с партнерами и повседневные платежи, например, в кафе, на маркетплейсе, платить за ЖКУ, обучение и др. Показатель будет определен как разница между процентом респондентов, оценивших удовлетворенность в диапазоне 9–10, и процентом потребителей с оценками 0–6.

Рост объема безналичных платежей

В ноябре 2025 г. Банк России опубликовал на своем сайте статистику динамики роста безналичных платежей с стране. В III квартале 2025 г. количество безналичных операций по оплате товаров и услуг выросло на 13% год к году и составило 243 млн.

При этом доля карточных платежей растет в стране растет медленнее, чем доля других безналичных способов оплаты. Так, с помощью биометрии, QR-кодов и других некарточных инструментов граждане оплатили 14% покупок, что на 4,5 процентного пункта больше, чем годом ранее.

В 2020 г. общая доля безналичных платежей в России составляла 70,3%, в 2023 г. — 83,4%, а в первом полугодии 2025 г. — уже 87,5%, как писал CNews в декабре 2025 г. по данным представителей Сбербанка.

Однако переход к полностью безналичному потреблению невозможен, считают в Сбербанке. Порядка 5% транзакций в любом случае будет приходиться на снятие наличных на бытовые нужды (так называемые «карманные» деньги) и операции части россиян пенсионного возраста, по привычке предпочитающих наличные. Основной «гаванью» наличных остаются продовольственные магазины, где безнал составляет только 75%, то есть каждая четвертая покупка оплачивается наличными.