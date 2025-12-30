CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Законодательство Кадры Телеком Инфраструктура Интернет Интернет-ПО Цифровизация ИТ в госсекторе Инфраструктура Ритейл Интернет
|

Власти хотят наказывать лишением свободы за «серый» майнинг с большим ущербом

В Министерстве юстиций России предложили санкции вплоть до лишения свободы за нелегальный майнинг криптовалюты до пяти лет. Законодательные изменения, необходимые для регулирования рынка криптовалют в России, могут быть внесены с Госдуму в первом полугодии 2026 г.

Ответственность за нелегальный майнинг

В Министерстве юстиций (Минюст) России предложили наказывать лишением свободы за майнинг с большим ущербом, пишет «Интерфакс». В министерстве предложили также дополнить уголовный кодекс новой статьей.

В декабре 2025 г. Минюст предложил ввести ответственность за нелегальный майнинг в виде штрафа до 1,5 млн руб. либо двух лет принудительных работ, а получение особо крупного дохода или незаконную добычу криптовалют в составе организованной группы наказывать лишением свободы на срок до пяти лет.

Министерство уже разработало и разместило на сайте проектов правовых актов поправки в Уголовный кодекс (УК) России. В частности, кодекс предлагается дополнить статьей 171.6 «Незаконные майнинг цифровой валюты и деятельность оператора майнинговой ИТ-инфраструктуры». Первая часть статьи предполагает, что майнинг лицом, не включенным в реестр Федеральной налоговой службы (ФНС) России, может наказываться штрафом до 1,5 млн руб., обязательными работами до 480 часов или принудительными работами до двух лет.

По информации Минюста, эта ответственность наступает, когда действия майнеров причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжены с извлечением дохода в крупном размере.

5eeefe08c98a58ca1b90c3b03d3957b2a8d7a40b_1.jpeg
Сайт Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве
Минюст предложил наказывать лишением свободы за серый майнинг с большим ущербом

Концепция предусматривает подготовку законодательной базы до 1 июля 2026 г. Ответственность за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют по аналогии с ответственностью за нелегальную банковскую деятельность предлагается ввести с 1 июля 2027 г.

С 2024 г. заниматься майнингом в России можно юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (ИП), зарегистрированным в специальном реестре ФНС, о чем писал CNews. Физические лица могут добывать криптовалюту не регистрируясь, но с ограничением в энергопотреблении в пределах 6 тыс. кВт·ч в месяц и с обязательной отчетностью о добытых активах.

В начале декабря 2025 г. вице-премьер Александр Новак на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что в планах Правительства России установить и административную, и уголовную ответственность за нарушения, связанные с добычей криптовалют. Юристы пояснили, что это нужно для устранения пробелов в законодательстве.

Отягчающие уголовное наказание

Во второй части статьи речь идет о нелегальном майнинге, ведущимся организованной группой, либо причинившем особо крупный ущерб гражданам, организациям или государству, или сопряженным с извлечением дохода в особо крупном размере.

Министерство предлагает наказывать такую деятельность штрафом в размере от 500 тыс. до 2,5 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 400 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

snimok_ekrana_2025-12-30_162222.png

МВД Медиа
Тюменская полиция выявила майнинг-фермы, которые причинили энергокомпании ущерб свыше 50 млн руб. в октябре 2025 г.

В начале декабря 2025 г. вице-премьер Александр Новак на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что в планах Правительства России установить и административную, и уголовную ответственность за нарушения, связанные с добычей криптовалют. Юристы пояснили, что это нужно для устранения пробелов в законодательстве.

Регулирование рынка

Законодательные изменения, необходимые для регулирования рынка криптовалют в России, могут быть внесены с Госдуму уже в первом полугодии 2026 г., заявил в интервью телеканалу «Россия 24» министр финансов России Антон Силуанов.

«Подготовлены проекты соответствующих законодательных решений. Мы здесь хорошо повзаимодействовали с регулятором и примерно нашли понимание, как двигаться в законодательном решении с точки зрения регулирования этого процесса. Потому что действительно крипторасчеты проводились и проводятся, крипторынок существует, но регулирования нет», — сообщил Антон Силуанов.

Министр напомнил, что согласно недавно разработанной концепции регулирования рынка криптовалют, неквалифицированные инвесторы тоже могут получить доступ к этим активам, но объем их вложений будет органичен.

«По нашим с Центральным банком (Центробанк) России предложениям, такой допуск (неквалифицированных инвесторов к операциям с криптовалютами) возможен, но с тем, чтобы минимизировать риски. Мы с Центробанком планируем ограничить объем такого рода расчетов и вложений в крипторынок, в настоящее время параметры такого ограничения отрабатываются с регулятором», — отметил господин Силуанов.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Полностью избавиться от зависимости от иностранного ПО до сих пор не удалось

Российского производителя спецсредств связи для Минобороны хотят обанкротить из-за долгов

Владимир Ивин, замглавы ФТС России в интервью CNews: Речь идет о стопроцентном реинжиниринге всех наших систем и полном импортозамещении в течение пяти лет

Россияне создали ПО, обучающее ИИ распознавать любые документы

Хостинг-провайдеров накажут оборотными штрафами за несоблюдение требований ФСБ

В Подмосковье ИИ начал следить за состоянием фонарей, дорог и строек

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Dreame Matrix10 Ultra: самый умный профессионал в мире уборки

Где бесплатно смотреть новогодние фильмы и слушать праздничную музыку в 2025 году

Обзор HUAWEI WATCH Ultimate 2: ультимативные флагманские часы

Показать еще

Наука

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом
Показать еще
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Рынок ИТ-услуг 2025
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Цифровизация госсектора 2025
ОБЗОР Рынок платформ Kubernetes 2025
CNEWS TV Видеоподкаст «CNews. Лица»: Как противостоять обману в сети
ОБЗОР Центры обработки данных 2025
CNEWS TV Стоит ли инвестировать в ИИ вдолгую?
ОБЗОР Рынок платформ виртуализации 2025