Хостинг-провайдеров накажут оборотными штрафами за несоблюдение требований ФСБ

Совет Федерации утвердил закон о новых штрафах для операторов связи. Хостинг-провайдерам грозят оборотные штрафы за несоблюдение требований ФСБ, владельцы трансграничных каналов связи могут быть наказаны приостановлением деятельности на срок до 90 дней, а сотовые операторы будут штрафоваться за нарушение лимитов по количество номеров на одного пользователя и несоблюдению самозапрета на заключение договоров на услуги связи.

Новые штрафы для телекоммуникационных компаний

Совет Федерации принял закон о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), вводящих новые штрафы для хостинг-провайдеров и операторов связи, Документ был разработан рядом депутатов и сенаторов и внесен в Госдуму весной 2025 г. В первом чтении он был принят в июле 2025 г., во втором и третьем - в декабре 2025 г.

Изначально законопроект касался только штрафов для хостинг-провайдеров. В 2023 г. в Законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» были введены нормы, согласно которым для осуществления деятельности по предоставлению вычислительной мощности для размещения информации в информационной системе, постоянно подключенной к сети интернет, хостинг-провайдер должен предоставить данные для включения в специальный реестр Роскомнадзора.

Оборотные штрафы для хостинг-провайдеров за несоблюдение требований ФСБ

Провайдер хостинга должна идентифицировать своих пользователей, выполнять требования по защите информации и требования к вычислительной мощности, используемой для проведения правоохранительными органами оперативно-розыскной деятельности (ОРД). Указанные требования устанавливает Минцифры по согласованию с ФСБ (Федеральная служба безопасности). Операторы государственных и муниципальных информационных систем могут пользоваться только услугами хостинг-провайдеров, включенных в специальный перечень, установленный Правительством.

freepik

freepik
Совет Федерации утвердил закон о новых штрафах для операторов связи

Согласно принятому закону, за предоставление услуг хостинга без включения в соответствующий реестр Роскомнадзора предполагается штраф в размере от 600 тыс. до 1 млн руб. для юридичсеких лиц, для должностных лиц - от 200 тыс. до 500 тыс. руб., для граждан - от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

За нарушение хостинг-провайдером правил взаимодействия с ФСБ или иными правохранительными органами, уполномоченными на ОРД, при разработке плана мероприятий по внедрению технических средств либо неисполнение требований по недопущению раскрытия организационных и тактических приемов проведения мероприятий по ОРД размер штрафа для юридических лиц составит 3 млн - 5 млн руб,, для должностных лиц - 100 тыс. - 500 тыс. руб., для граждан - 15 тыс. - 30 тыс. руб.

В случае неисполнения хостинг-провайдером требований к вычислительной мощности, используемой для проведения ОРД правоохранительными органами, для юридических штраф предполагается взимание оборотного штрафа в размере 0,01% - 0,03% от выручки за календарный год, предшествующий нарушению. Для должностных лиц размер штрафа составит 100 тыс. - 500 тыс. руб., для граждан - 15 тыс. - 30 тыс. руб.

За повторное нарушение размер обортного штрафа для юридических лиц составит 1-3% от годовой выручки. Для должностных лиц размер штрафа составит 200 тыс. - 800 тыс. руб., для граждан - 30 тыс. - 50 тыс. руб.

За использование операторов государственной или муниципальной информационной системы либо информационной системы государственных и муниципальных учреждений вычислительной мощности хостинг-провайдер, не включенный в установленный Правительством перечень, предполагается наложение штрафа в размере 600 тыс. - 1 млн руб. для юридических лиц, для должностных лиц - 100 тыс. - 300 тыс. руб.

Штрафы для интернет-провайдеров за непредоставление данных о пользовательском оборудовании

В ходе рассмотрения законопроекта во II чтении он был дополнен нормами о наложении штрафов и на другие телекоммуникационные компании. Так, в 2024 г. в Законе «О связи» появилась норма, согласно который интернет-провайдеры должны передавать в Роскомнадзор данные о средствах связи и пользвоателськом оборудование в сети инертен на территории России, территориях субъектов федерации или части территорий субъектов федераций.

Теперь за непредоставление такой информации или за предоставление достоверной информации предполагается штраф в размере 300 тыс. - 500 тыс. руб для юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей (ИП) - в размере 30 тыс. - 50 тыс. руб., для должностных лиц - 15 тыс. - 30 тыс. руб. За повторное нарушение размер штрафа составит от 600 тыс. до 1 млн руб. для юридических лиц, для ИП - 60 тыс. - 100 тыс. руб., для должностных лиц - 30 тыс. - 50 тыс. руб.

Приостановление деятельности для владельца трансграничных каналов связи

За невыполнение операторами связи, владельцами технологических сетей связи и точек обмена трафика, а также иных владельцев линий связи требований, установленных Роскомнадзором к линиям связи, пересекающих государственную границу, для юридических лиц возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 дней и ли наложение штрафа в размере 30 тыс. - 50 тыс. руб. Для ИП размер штрафа составит 15 тыс. - 30 тыс. руб., для должностных лиц - 10 тыс. - 15 тыс. руб., для граждан - 1 тыс. - 3 тыс. руб.

За неисполнение владельцем линии связи, пересекающей государственную границу, обязанности уведомить Роскомнадзор о начале выполнения установленных этим ведомством требований к данными типам линий связи предполагается наложение штрафа для юридических лиц в размере 100 тыс. - 300 тыс. руб., для ИП - 30 тыс. - 50 тыс. руб., для должностных лиц - 10 тыс. - 30 тыс. руб., для граждан - 1 тыс. - 3 тыс. руб.

Подключение владельцем линий связи, пересекающих государственную границу, к иным средствам и линиям связи, пересекающим границу, сведения о которых отсутствуют в Реестре линий связи, которые пересекают госграницу (реестр ведет Роскомнадзор), для юридических лиц возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 суток или наложение штрафа в размере 60 тыс. - 300 тыс. руб. Для ИП размер штрафа составит 30 тыс. - 50 тыс. руб., для должностных лиц - 15 тыс. - 30 тыс. руб., для граждан - 1 тыс. - 3 тыс. руб.

Штрафы за отказ устанавливать оборудования для суверенного интернета

Сейчас в КоАП действует норма о штрафах для интернет-провайдеров за отказ устанавливать технические средства противодействия угрозам (ТСПУ, устанавливаются Роскомнадзором в рамках закона о сувереном интернете), а также за несоблюдение порядка их эксплуатации или несоблюдение технических условий по их установке. В соответствие с принятым законом, данная норма будет распространена и на интернет-провайдеров, присоединяющих к своим сетям передачи данных других провайдеров. При этом оговаривается, что требование по установке оборудования ТСПУ распространяется только на сети связи с пропускной способностью более 10 Гбит/с.

Размер штрафа для юридических лиц составит 500 тыс. - 1 млн руб., для ИП - 50 тыс. - 100 тыс. руб., для должностных лиц - 30 тыс. - 50 тыс. руб. За повторное нарушение размер штрафа составит 3 млн - 5 млн руб. для юридических лиц для ИП - 200 тыс. - 500 тыс. руб., для граждан - 100 тыс. - 200 тыс. руб.

За невыполнение владельцем точки обмена трафика (IX) требований по установке оборудования ТСПУ либо нарушение порядка иго эксплуатации либо несоблюдение технических условий установки оборудования предполагается штраф в размере 500 тыс. - 1 млн руб. для юридических лиц, для ИП - 50 тыс. - 100 тыс. руб., для должностных лиц - 30 тыс. - 50 тыс. руб.

За непредоставление оператором связи данных в Государственную информационную систему мониторинга исполнения операторами связи обязанностей при оказании услуг связи штраф для юридических сил составит 300 тыс. - 500 тыс. руб., для должностных лиц - 30 тыс. - 50 тыс. руб. Данную систему ведет Роскомнадзор, она предназначена для проверки того, как операторы связи выполнят требования по проверки данных о своих абонентах.

Штрафы для сотовых операторов за нарушение лимита номеров для одного абонента

В существующей редакции КоАП есть норма о штрафах для операторов сотовой связи связи и их дилеров за несоблюдение при заключении договора на оказание услуг связи требований о включении в договор сведений об абоненте либо включении недостоверных сведений. Нынешний закон дополняет эту норму положением о невыполнение оператором связи или его дилером требований по включению в договор сведений об иденитфикаторе пользовательского оборудования (IMEI-номер) в котором будет идентификационный модуль (SIM-карта).

Данное требование было введено в Закон «О связи» в 2024 г. и кажется иностранных граждан. Размер штрафа за соответствующие нарушения для юридических лиц составит 300 тыс. - 500 тыс. руб., для должностных лиц и граждан - 30 тыс. - 50 тыс. руб.

Также в КоАП существует норма о штрафах за несоблюдение оператором сотовой связи требований по проверки сведений о пользователя корпоративных сотовых телефонов (или ИП) либо оказание услуг связи таким лицам без подтверждения достоверности сведений о них. Сейчас норма дополняется пунктом о несоблюдение оператором связи обязанности проверить количество сотовых номеров, закрепленных за абонентом (не более 20 за одним гражданином РФ и не более 10 за иностранным гражданином) и обязанности проверить установленный гражданином самозапрет на заключение договоров на оказание услуг связи. Размер штрафа за соответствующие нарушения для юридических лиц составляет 300 тыс. - 500 тыс. руб., для должностных лиц - 30 тыс. - 50 тыс. руб.

КоАП дополняется статьей о наказании сотовых операторов за оказание услуг связи абонентам - юридическим лицам или ИП - в случае неподтверждения данных об их пользователях, либо в случаях превышения установленного лимита сотовых номеров на одного пользователя либо в случае установления абонентом самозапрет на заключение договоров на оказание услуг связи размер штрафа для юридических лиц составит 300 тыс. - 500 тыс. руб., для должностных лиц - 30 тыс. - 50 тыс. руб.

Правительство поддержало указанный законопроект, поскольку он повысит сборы в федеральный бюджет тот административных штрафов, при этом его реализация не потребует дополнительных затрат, так как она будет осуществляться в рамках существующих контрольно-надзорных полномочий Роскомнадзора.

Игорь Королев

