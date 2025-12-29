CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Конфисковано имущество семьи экс-замглавы Росприроднадзора, обвиняемого в мошенничестве при поставках ПО

В собственность государства перешла расположенная на территории нескольких российских регионов недвижимость семьи бывшего замглавы Росприроднадзора. Его обвиняют в краже денег, выделенных на поставку в ведомство ПО.

Решение о конфискации

Замоскворецкий суд Москвы по иску прокуратуры и Росимущества обратил в доход государства недвижимость и иное имущество родственников и близких бывшего заместителя руководителя Росприроднадзора Олега Долматова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, сообщил ТАСС.

Принадлежавшее Волгиной Л. Л., Долматову В. Б., Долматовой Е. В., Долматовой К. О. имущество конфисковано в «рамках мероприятий, проводимых на основании закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам"», сообщили представители суда.

Долматов занимал должность заместителя руководителя Росприроднадзора в 2011-2017 гг., а в последнее время работал финансовым директором компании «Марлит». Он обвиняется по ст. 159 УК (мошенничество) и ст. 285 УК (злоупотребление полномочиями). О его аресте CNews писал в июне 2024 г.

Вилла в Сочи и другая недвижимость в нескольких регионах страны

В материалах дела фигурирует зарегистрированную на бывшую жену Долматова трехэтажная вилла с бассейном, расположенную в Сочи, а также дача в СНТ «Сутугинское» под Сочи и несколько земельных участков, тоже оформленных родственников — экс-супругу и мать.

sud700.jpg

Суды общей юрисдикции города Москвы
Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск о конфискации имущества бывшего чиновника Росприроднадзора

В собственность государства перешли еще несколько объектов недвижимости и иного имущества в Ивановской, Владимирской, Костромской, Ярославской областях. Прокуроры считают, что они связаны с семьей Долматова.

Росприроднадзор через суд требует возмещения 370 млн руб. ущерба в рамках дела махинациях с выделенными на разработку ПО средствами, возбужденного в 2020 г. В списке обвиняемых — Долматов, экс-директор Федерального центра анализа и оценки техногенного воздействия (ФЦАО) Владислав Новиков, его бывший заместитель Андрей Кудрявцев, глава компании-подрядчика ООО «Адиком системс» Игорь Теперин.

В марте 2025 г. судом было выдано постановление об аресте квартир (в Москве и Сочи), домов (в Ярославской области) и автомобилей (Porsche Macan, Toyota Fortuner и Toyota Land Cruiser), принадлежащих семье Новикова.

Поставки ПО в Росприроднадзор

Следствие настаивает на том, что фигуранты похитили бюджетные средств при создании ПТО УОНВОС аппаратно-программного комплекса «Единая государственная информационная система учета отходов от использования товаров», договор на разработку которого был заключен в 2016 г.

Долматов якобы подготовил необходимую документацию, обосновывающую завышенные расходов на создание ПО и обеспечил победу в конкурсе необходимых ему лиц. Теперин с Новиковым и Кудрявцев создали видимость работы и предоставили не соответствующие сведения о их выполнении. Затем Новиков и Кудрявцев приняли на самом деле не выполненные работы и обеспечили их оплату на расчетный счет подрядчика, указано в материалах дела.

Подрядчик — ООО «Адиком Системс», зарегистрировано в Москве, занимается разработкой программного-технологических комплексов и состоит в Реестре аккредитованных ИТ-компаний. Его госзаказчиками являлись ФГУНПП «Росгеолфонд», Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, Федеральное агентство водных ресурсов.

Новиков арестован по этому делу в мае 2024 г. Кудрявцев и Теперин уже получили по 3,5 года колонии.

Анна Любавина

