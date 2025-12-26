CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Россияне за рубежом смогут пользоваться «Госуслугами»

Российский власти планируют сделать доступными за рубежом сервисы портала «Госуслуги». Их интегрируют в работающее пока только в четырех странах приложение «Карта Родина», созданное для желающих переехать в Россию.

Российские «Госуслуги» за рубежом

Через портал «Карта Родина» за рубежом могут стать доступны услуги российского сервиса «Госуслуги», выяснили «Известия».

Об активных переговорах с Минцифры и Минэкономразвития по поводу развития проекта «Карты Родина», которые ведутся с осени 2024 г., изданию рассказал начальник управления информационной политики Россотрудничества Антон Черменский. По его словам, договоренность об интеграции портала с «Госуслугами» уже достигнута.

Электронное приложение «Карта Родина», предоставляющее доступ к некоторым государственным и частным сервисам за границей, запустило Россотрудничество в 2024 г. Оно создавалось для тех, кто хочет переехать в Россию.

Новый уровень «Карты Родина»

На данный момент «Карта Родина» доступна в четырех странах — в Армении, Узбекистане, Киргизии и Казахстане. Это приложение в отличие от «Госуслуг» работает за границей без VPN и позволяет, например, оформить медицинскую страховку или открыть счет в российском банке.

gos700.jpg
Федеральное агентство по рыболовству
«Госуслуги» станут доступны для пользователей, находящихся за границей, в том числе не являющихся гражданами России

Как сказал Черменский, его планируется выводить «на новый уровень». С 1 января 2026 г. сервис включен в федеральный проект «Государство для людей». Это открывает россиянам, проживающим за границей, возможность получения СНИЛС, рассказали в Россотрудничестве. Картой могут воспользоваться все желающие, в том числе не имеющие российского гражданства, чтобы его получить.

В июне 2025 г. на сайте ведомства появилась информация о планах еще до конца года расширить список стран присутствия сервиса до более чем 10 и начать устанавливать в его офисах терминалы для сбора биометрических данных (геометрия лица, отпечатки пальцев, образец голоса), что упростит иностранцам процесс получения сим-карты и доступа к цифровым услугам. Планируется также увеличить количество услуг для юридических лиц.

Правда, правозащитники, в целом положительно оценившие развитие «Карты Родина», выразили «Известиям» сомнение в способности сервиса решить системные проблемы, возникающие у тех, кто хочет переселиться в Россию, для кого он был предназначен изначально.

Развитие цифровых госуслуг

Портал «Госуслуги» тоже ожидает масштабная модернизация, как писал CNews в августе 2025 г. Сейчас он представляют собой, по большей части, каталог разрозненных сервисов, но через некоторое время все они сгруппированы по различным жизненным ситуациям — рождение ребенка, получение водительских прав, выход на пенсию и пр. По этому принципу будет работать их агрегация. Количество оцифрованных госуслуг тоже будет расти. До конца 2030 г. власти намерены перевести в «цифру» 99% массовых социально значимых услуг.

В 315 госуслугах Подмосковья от 22 региональных министерств уже внедрен искусственный интеллект, как сообщили CNews представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области в декабре 2025 г.

В сфере соцуслуг, имущественных отношений, экологии и природопользования, транспорта, архитектуры, энергетики, образования, спорта, инвестиций ИИ распознает и анализирует загружаемые документы и выдает подсказки пользователю, если какие-то файлы не прошли проверку. Ранее такие ошибки выявлялись, когда заявление уже поступило в ведомство.

Анна Любавина

