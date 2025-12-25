Микроэлектронный завод требует от знаменитого российского производителя БПЛА сотни миллионов

Завод полупроводниковых приборов «Арсенал» требует от производителя военных и гражданских беспилотников «Кронштадт» свыше 200 млн руб. За этот год иски к производителю перевалили за 1,5 млрд руб. А в 2023 г. компанию хотели обанкротить.

Иск к производителю БПЛА

Как выяснил CNews, краснознаменский завод полупроводниковых приборов «Арсенал» требует от производителя беспилотников «Кронштадт» через суд 200,97 млн руб. Это следует из картотеки Арбитражных судов Москвы.

Иск был принят к производству 1 декабря 2025 г., заседание по нему пройдет в феврале 2026 г.

АО «Кронштадт» — один из флагманов российского рынка беспилотников. Компания известна своими проектами БПЛА «Орион», «Иноходец», а также заводом серийного производства беспилотников в Дубне. Завод «Арсенал» занимается разработкой и серийным изготовлением полупроводниковых и электротехнических компонентов.

В судебных документах нет причин иска. Однако можно предположить, что он связан с поставками комплектующих для дронов. CNews ожидает ответа от «Кронштадта» и «Арсенала» на вопрос о причинах иска и неуплаты.

«Кронштадт» Завод требует от производителя БПЛА 200 млн рублей

Производитель беспилотников «Кронштадт» довольно часто становится ответчиком по судебным делам. Только за декабрь к компании было подано 12 исков на общую сумму свыше 120 млн руб. А за три летних месяца к компании подали десятки исков на сумму превышающую 600 млн руб. за летние три месяца. За первые полгода сумма исков к производителю дронов достигла 1,5 млрд руб.

В августе 2023 г. также стало известно о том, что «Кронштадт» хотела обанкротить компания «Турбоджет микро».

Проблемы компании

По словам собеседника CNews среди производителей беспилотников, из «Кронштадта» ушли гендиректор Павел Кузнецов и главный конструктор. В июле 2025 г. главой компании был назначен Василий Донцов.

Помимо этого, «Кронштадт» в мае 2025 г. был атакован беспилотниками. «После сильного прилета в завод Кронштадт, совсем все встало», — говорит собеседник.

15 сентября 2023 г. также стало известно о том, что в Москве по подозрению в сливе конфиденциальных данных задержан сотрудник компании «Кронштадт», писал Tadviser.

Количество исков говорит о большой долговой нагрузке, говорит другой собеседник CNews.

Чем занимается «Кронштадт»

Согласно официальному сайту компании, «Кронштадт» занимается разработкой и производством оборудования, ПО и комплексных решений для беспилотной авиации и оборонной промышленности. Среди продуктов компании присутствуют беспилотники, программно-аппаратные комплексы для навигации и управления БПЛА, наземные пункты управления БПЛА и др. Одна из известных разработок компании — беспилотник «Орион», который подходит для выполнения различных задач как военного, так и гражданского назначения.

Информации об учредителях и выручке компании в открытом доступе практически нет. Последние данные по выручке опубликованы по итогам 2020 г.: выручка 2 млрд руб. при чистом убытке 3,6 млрд руб., следует из базу «Контур.фокус». Информация об учредителях компании скрыта.

«Кронштадт групп» изначально была частью группы компаний «Транзас», занимающейся производством высокотехнологичесных решений для морской отрасли. В 2015 г. АФК «Система» приобрела «Кронштадт групп» за 4,8 млрд руб. После этого группа сконцентрировалась на разработке программного и аппаратного обеспечения для беспилотной отрасли. В июле 2021 г. Tadviser писал, что АФК «Система» больше не является держателем контрольного пакета.