Под Москвой открывается производство фотонных интегральных схем и устройств на их основе

«Зеленоградский нанотехнологический центр» выходит на рынок интегральной фотоники и оптоэлектроники. Компания будет не только производить свою продукцию, но и предоставлять услуги контрактного производства. Эксперты считают, что услуги окажутся крайне востребованы на нашем рынке.

Новое производство

Как стало известно CNews, «Зеленоградский нанотехнологический центр» (ЗНТЦ) начнет предоставлять услуги по корпусированию фотонных интегральных схем (ФИС), сборке оптоэлектронных модулей и устройств на их основе.

Помимо этого, ЗНТЦ займется производством оптических трансиверов собственной разработки с использованием отечественной компонентной базы. Производственная мощность завода по ним составит до 250 тыс. единиц в год. Первые партии таких трансиверов будут выпущены к концу 2026 г. Об этом CNews рассказал представитель «Зеленоградского нанотехнологического центра».

Компания планирует не только производить под своим брендом, но и заниматься контрактной сборкой трансиверов. Речь идет о разработке и изготовлении плат, поверхностном монтаже активных и пассивных компонентов на плату, корпусировании электронных модулей, установке разъемов и распайке кабелей на плату. Мощность производства составит от 1 тыс. трансиверов в смену, рассказали CNews в ЗНТЦ.

Также технологическая компания готова предоставлять услуги по сборке ФИС на печатной плате. Кремниевый кристалл для них делает сам ЗНТЦ.

zntts.webp

ЗНТЦ
ЗНТЦ открыл новое производство

Для серийного производства и выхода на рынок ЗНТЦ оснастил новую линию сборки, использовав российское оборудование, в том числе, ОСА-100 от пермского производителя. Площадь нового участка составляет 1,2 тыс. кв. м.

Рынок фотоники

«В ближайшие годы размер российского рынка фотоники превысит 1 триллион рублей, — рассказала CNews Оксана Шаймарданова, руководитель департамента маркетинга, продаж и развития бизнеса АО «ЗНТЦ». — Драйвером является необходимость внедрения на рынок приборов и аппаратуры российского производства. Особенно это актуально для оборудования телекоммуникационной отрасли».

Клиентами компании могут стать представители центров обработки данных, телекоммуникационного оборудования, разработчики робототехники и систем электронного управления.

Согласно оценке ЗНТЦ, российский рынок оптических трансиверов является одним из самых быстрорастущих сегментов приемо-передающего оборудования со среднегодовыми темпами роста в денежном выражении более 17%, приближаясь к объему 1 млн штук в год.

Росту рынка фотоники и передающего оборудования в России способствует увеличение мощности дата-центров (более чем на 20% в 2023 г.), реализация Национальной программы «Цифровая экономика», создание сети региональных дата-центров, развертывание сетей 5G и расширение цифровизации бизнеса и населения.

Место на рынке найдется

«Безусловно, услуги ЗНТЦ по корпусированию фотонных схем и сборке модулей будут крайне востребованы, так как закрывают критический дефицит производственных мощностей для российских разработчиков, — считает глава «Троичных технологий» Александр Тимошенко. — Спрос на собственные оптические трансиверы компании также ожидается высоким в условиях импортозамещения, особенно если продукты обеспечат полную совместимость и конкурентоспособность».

По его мнению, ЗНТЦ имеет все шансы занять значительную долю рынка благодаря уникальной комплексной модели: от разработки до серийного производства и контрактной сборки. Основными вызовами станут технологическая независимость на уровне компонентов и необходимость быстро завоевать доверие отрасли, предупреждает Тимошенко.

«У ЗНТЦ есть значительный потенциал продвижения как услуг по сборке, так и продажи собственных трансиверов, чему способствует программа импортзамещения и технологического суверенитета, — согласен независимый эксперт и автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко. — Поскольку трансиверы используются в решениях критической информационной инфраструктуры, ее владельцам придется покупать российские решения».

Перспективы будут зависеть от того, насколько быстро ЗНТЦ сможет предложить рынку не только востребованные, но уже не передовые решения 100G, но более современные решения 400G и 800G, считает Бойко.

Чем известен ЗНТЦ

«Зеленоградский нанотехнологический центр» обеспечивает полный цикл разработки и производства микросхем. Приоритетным направлением деятельности компании является развитие современных технологий производства и разработка перспективной высокотехнологичной продукции совместно с ведущими российскими научными организациями и производственными предприятиями.

В 2025 г. ЗНТЦ представил первый в стране литограф с разрешением 350 нм. В скором времени установки планируется поставлять на российские микроэлектронные предприятия.

Кристина Холупова

