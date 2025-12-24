Назначен новый гендиректор госмессенджера Max

Генеральным директором оператора многофункционального сервиса обмена информаций, который создается на базе мессенджера Max, стал бывший соратник Максута Шадаева — Фарит Хуснояров. Его называют создателем российского национального мессенджера Max, пользователями которого уже стала половина россиян. Max призван прийти на замену частным мессенджерам, в том числе популярнейшему Telegram Павла Дурова.

Новое назначение в Max

Как стало извесно CNews, оператора многофункционального сервиса обмена информаций, который создается на базе мессенджера Max, — ООО «Коммуникационная платформа» — возглавил Фарит Хуснояров. Изменения в ЕГРЮЛ о назначении Хусноярова внесены 23 декабря 2025 г., заявление об этом было подано 16 декабря 2025 г.

«Фарит Хуснояров, вице-президент VK, руководит разработкой платформы Мax с момента запуска. Фарит продолжит работать в VK в должности вице-президента и будет возглавлять ООО "Комммуникационная платформа" в качестве генерального директора», — заявили CNews в пресс-службе VK. При этом в компании не пояснили, к чему приурочено назначение.

Телеграм-канал Минцифры России Фарит Хуснояров стал генеральным директором Max перед новогодними праздниками

«Коммуникационная платформа» была создана 4 сентября 2024 г. как ООО «Много сообщений» (в октябре 2024 г. переименовано в нынешнее название), ее первым гендиректором была Елена Багудина. Она возглавляет ключевые и вновь создаваемые компании холдинга VK, но не является публичным лицом, по сути выполняя роль «казначея».

«Коммуникационная платформа», принадлежащая разным структурам VK, была признана оператором мессенджера Max в июле 2025 г. распоряжением правительства России за подписью премьера Михаила Мишустина. 6 июня 2025 г. он зарегистрировал в реестре российского ПО цифровую платформу Max, а в ноябре 2025 г. компания получила права на торговый знак мессенджера Max.

Похож на Telegram

Мессенджер Max — разработка холдинга VK, он работает с весны 2025 г. и визуально очень сильно напоминает Telegram. Его сравнивают с детищем Павла Дурова, который он может впоследствии заменить. С августа 2025 г. в Telegram, как и в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), замедлены звонки, а с декабря 2025 г. весь WhatsApp замедлен в России примерно на 80%.

Вопрос о озможной блокировке Telegram снова был поднят 23 декабря 2025 г.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский пояснил журналистам, что о полной блокировке пока речи не идет, пока все значимые каналы не будут перенесены в Мах.

«Сказать, что все каналы из Telegram уже переехали в Мах, еще преждевременно. Поэтому давайте дождемся хотя бы этого момента», — прокомментировал Боярский.

По словам депутата, резкое ограничение доступа к мессенджеру было бы необоснованным с точки зрения интересов аудитории и создателей контента.

Представители Max регулярно сообщают о стремительном росте аудитории сервиса. К примеру, 17 декабря 2025 г. они уведомили CNews о регистрации в мессенджере 75-миллионного пользователя. Это уже более половины всех пользователей в России.

Что известно о Фарите Хусноярове

О том, что Хуснояров руководит запуском Max, сообщал Forbes со ссылкой на бывшего сотрудника VK в июле 2025 г. Еще один источник издания отмечал, что Max курирует генеральный директор VK Владимир Кириенко, но Хуснояров — один из трех ключевых сотрудников, работающих над проектом.

Официальные сообщения о том, что проектом Max в VK руководит Фарит Хуснояров начали появляться уже в ноябре 2025 г., он фигурировал в государственных СМИ как не только вице-президент VK, но и руководитель проекта Max. Хуснояров уже начал делать публичные заявления о работе Max, в том числе о блокировке подозрительных аккаунтов пользователей совместно с правоохранительными органами и о подтверждении возраста с помощью цифрового ID в Max.

У Хусноярова широкий круг знакомств. В разное время он работал бок о бок с нынешним главой Минцифры Максутом Шадаевым в бытность его работы в структурах правительства Московской области и «Ростелекоме». По данным «Ведомостей», с 2015 г. Хуснояров и Шадаев работали в министерстве госуправления, информтехнологий и связи Московской области: Шадаев – в должности министра, а Хуснояров – его заместителя.

По данным Tadviser, Хуснояров был назначен в «дочку» «Ростелекома» в феврале 2019 г. и в этом же месяце туда в качестве гендиректора пришел Максут Шадаев. В августе 2022 г. он занял пост куратора проекта «VK Мессенджер», также он получил пост вице-президента компании. На этот раз издание обратило внимание на связи топ-менеджера с Владимром Кириенко, выходцем из «Ростелеком».

В 2022 г., выступая на конференции Enterprise Agile Russia, Хуснояров указывал, что в VK его «привел вслед за собой» новый глава интернет-холдинга, с которым он прежде работал в «Ростелекоме». «Пользователи какое-то время стремительно уходили в иностранные сервисы, и задача состоит в том, чтобы вернуть любовь пользователей, сделать продукт снова крутым», — признавался топ-менеджер.

По словам собеседника «Ведомостей», в холдинге VK Хуснояров подчиняется напрямую Кириенко, а в компанию его пригласили, как «человека на мессенджер».

В Минцифры не прокомментировали назначение Хусноярова.

Должность как приз

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков считает, что должность в операторе связана с успехом проекта. И это даст команде Max больше гибкости в принятии решений.

«Он выполнил KPI, которые ставились перед его компанией. И ему нужна большая гибкость. Для команды это важный сигнал: основатель здесь, и он теперь лично отвечает за результат, а не как раньше, когда управлением занимался человек, руководивший сразу многими компаниями холдинга, а не живший одним продуктом. Сейчас сделана ставка на продукт, а не на холдинговую управляемость. Возросла скорость принятия решений, подписания документов, проведения платежей и так далее», — считает Зыков.

По словам эксперта, Хуснояров сам захотел руководить проектом, который создал и продолжает развивать.

«Он собрал под него команду и за год проделал гигантскую работу. Понятно, что мессенджер еще далек от идеала по многим параметрам. Но ему всего год, и отрицать масштаб работы, которую проделали он и его команда, нельзя», — считает Зыков.

Эксперт отмечает, что от Павла Дурова нового гендиректора национального мессенджера пока отличает отсутствие похожего личного бренда.

«Дуров строил свой личный бренд, напрямую общаясь с пользователями. Он лично рассказывал о том, что будет делать. С ним было связано много мистики и скандалов. Хуснояров сделал хороший проект в условиях жесткого административного продвижения. Не было нативного роста, нет коммуникации с пользователями. Дуров приносил инновации, которые затем перенимал рынок. Хуснояров пока делает то, что обещал государству. Насколько эти решения окажутся эффективными и пройдут ли они проверку временем — еще предстоит увидеть», — заключил эксперт.

Адвокат, партнер юридической фирмы Ru.Courts): Елена Мене считает, что юридически должность «генеральный директор» влечет определенную ответственность «по умолчанию». Например, перед правоохранительными органами.



«Как правило, именно генерального директора следственные органы и суды видят как главного ответственного за происходящие в компании процессы, и доказать обратное, даже при наличии корректных корпоративных положений, может быть сложно. Наибольшие риски для генерального директора появляются в случае нарушений налогового и трудового законодательства, при предъявлении к компании претензий правоохранительными органами, при банкротстве», — говорит Мене.

С другой стороны, назначение на дожность может быть важным для сотрудника, и тогда для компании это становится инструментом нематериальной мотивации.