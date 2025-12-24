Крупный ИТ-холдинг заработал миллиарды, продав акции российского «убийцы» VMWare

«ИКС Холдинг» частично продал свою долю в ходе недавно прошедшего IPO разработчика ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой «Базис». Вместе с другим акционером холдинг заработал на размещение 3 млрд руб. При этом структуры «ИКС Холдинга» продолжают быть вторыми после структур «Ростелекома» акционерами «Базиса» по размеру доли.

«ИКС Холдинг» частично продал свою долю в «Базисе»

Структуры «ИКС Холдинга» принял участие в IPO (первичное размещение акций) разработчика ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой «Базис». Об этом CNews сообщил гендиректор «ИКС Холдинга» Алексей Шелобков.

Шелобков не стал уточнять, сколько холдинг выручил от участия в размещении акций «Базиса», и сколько у него осталось акций, порекомендовал обращаться в пресс-службу «Базиса», которая от комментариев отказалась.

Rupixel/@StockPhotoMan «ИКС Холдинг» частично продал свою долю акций «Базиса» в ходе недавно прошедшего IPO, заработав на этом 3 млрд рублей

Глава «ИКС Холдинга» отметил, что размещение прошло успешно, а структуры холдинга сохраняют свое участие в капитале компании. Более того, структуры холдинга как были, так и остались вторым по величине акционером «Базиса» после структур «Ростелекома».

Как прошло размещение акций «Базис»

IPO «Базис» прошло 10 декабря 2025 г. на Московской бирже. Объем размещения составил 3 млрд руб. Цена размещения составила 109 руб. за одну акцию, что соответствует верхней границе ранее объявленного ценового диапазона 103-109 руб. за акцию. Объем акций, находящихся в свободном обращении (free-float), составил 16,7%.

В ходе IPO продавались акции миноритарных акционеров, названия которых не раскрывалось. Известно было лишь, что это «российские технологические холдинги с фокусом на ИТ-отрасль». Мажоритарный акционер «Базиса» «РТК-ЦОД» (совместное предприятие «Ростелекома» и ВТБ) свои акции не продавал. Также известно, что миноритарные акционеры передали на нужны опционной программы 5% акций «Базиса».

Кто владеет «Базисом»

Состав акционеров «Базиса» также полностью не раскрывался. Согласно инвестиционному проспекту компании, структуры «РТК-ЦОД» в совокупности владеет 50,3% акций компании, в том числе ООО ЦТВС («Центр технологий взаимодействия сетей») владеет 40% акций, АО ЦХД («Центр хранения данных») - 10,3%.

Имена еще троих акционеров не раскрываются, известно лишь, что до размещения им принадлежало 26,7%, 5% и 17,9% акций. Первые два из этих акционеров принадлежат одному владельцу, который в совокупности владел 31,7% акций «Базис».

Если сопоставить это со словами Шелобкова, получается, что «ИКС Холдинг» до размещения владел 31% акций «Базиса» и продал в ходе размещения часть своих акций. Соответственно, выручка «ИКС Холдинга» и еще одного акционера от размещения составила 3 млрд руб.

Про еще одного неназванного акционера «Базис» (с долей 17,9%) известно, что другое неназванное лицо владеет в нем 44,9%, ЗПИФ (закрытый паевой инвестиционный фонд) «Турмалин Инвест» владеет в нем 23,9% (данный пакет находится под управлением «Баланс Эссет Менеджмент»).

В совет директоров «Базис» входит пять человек, из них известен только один - гендиректор «Базиса» и старший вице-президент «Ростелекома» по коммерческим ИТ-продуктам Давид Мартиросов.

Финансовые показатели «Базиса»

Выручка «Базиса» в 2024 г. составила 4,6 млрд руб., увеличившись за год на 52%. Показатель OIBDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) составил 2,8 млрд руб. (рост за год 38%), рентабельность по данному показателю - 62%. Чистая прибыль составила 2 млрд руб. (рост 20%), показатель NIC (чистая прибыль за вычетом капитализированных расходов, увеличенная на величину нематериальных активов) - 1,78 млрд руб. Капитальные затраты в 2024 г. составили 1,3 млрд руб., чистый долг имеет отрицательное значение - минус 287,6 млн руб.

Рынок ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой и место на нем «Базиса»

По данным IKS-Consuting, российский рынок ПО для управления динамической инфраструктурой, на котором работает «Базис», составил 45%. Из него на российских разработчиков пришлось 24 млрд руб. или 53%.

Данный рынок состоит из семи сегментов: серверная виртуализация и виртуализация рабочих мест (VDI, 36% от общего объема); ПО для резервного копирования (15%); ПО для контейнеризация (7%); передовое ПО для программно-определяемых хранилищ (SDS, 7%) и ПО для для программно-определяемых сетей (SDN, 31%), а также сегмент прочего ПО, включая средства защиты виртуально ИТ-инфраструктуры и инструменты автоматизированной миграции ИТ-систем между платформами виртуализации (4%).

К 2031 г. объем рынка вырастит в 2,9 раз - до 130 млрд руб., среднегодовой темп роста (CAGR) составит 16%. В том числе сегмент ПО для контейнеризация будет расти на 32% в год в период 2024-2027 гг.) и на 21% в период 2027-2031 гг.; сегмент VDI будет расти на 17% в год.

До 2022 г. 95% доли на данном рынке принадлежало иностранным вендорам - VMWare, Citrix, Microsoft и Veeam. К 2031 г. доля российских разработчиков на нем увеличится до 92%, В сегменте резервного копирования доля российских разработчиков составит 92%, в сегменте контейнеризации - 97%. В сегменте ПО для SDS доля российских разработчиков увеличится с 31% до 77%, в сегменте ПО для SDN - с 3% до 28%.

По данным IKS-Consulting, «Базис» является лидером на рынке ПО для виртуализации ИТ-инфраструктуры. Также компания является лидером в сегменте ПО для северной виртуализации, виртуализации рабочих столов и терминального доступа с долей 26% и занимает второе место в сегменте ПО для контейнеризация с долей 20%.