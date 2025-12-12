Использование частот для борьбы с БПЛА потребует разрешения МВД

Госкомиссия по радиочастотам рассмотрела новый порядок выделения частот для средств радиоэлектронного подавления, предназначенных для борьбы с БПЛА. В числе прочего предполагается обязать согласовывать установку РЭП с МВД. Ранее было введено требование о получении согласия на использование РЭП от Минобороны.

Новые правила регистрации средств радиоэлектронного подавления

Минцифры опубликовало протокол заседания Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ).

Согласно материалам к заседанию комисии, имеющимся в распоряжении CNews, ГКРЧ должна была рассмотреть вопрос о внесении изменений в решение от 2023 г. о возможности обеспечения использования радиочастотного спектра радиоэлектронными средствами (РЭС), предназначенными для радиоэлектронного подавления сигналов управления, навигация и передачи данных с целью противодействия беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Предполагалось определить, что для каждого типа средств радиоэлектронного подавления (РЭП) необходимо принимать решение ГКРЧ о выделении полос радиочастот для разработки, производства, а также их ввоза на территорию России. Основанием должны являться обращения, соответственно, разработчиков таких средств и организаций, планирующих ввоз таких средств в Россию.

Unsplash - Redcharlie В новом порядке выделения частот для средств радиоэлектронного подавления БПЛА есть обязанность согласовывать установку РЭП с МВД

Также планировалось добавить в порядок использования средств радиоэлектронного подавления (РЭП) пункт о необходимости согласования пользователями средств РЭП возможности их размещения и применения с территориальными органами МВД (Министерство внутренних дел). Было ли принято решение по данному вопросу, не известно: в опубликованном протоколе заседания ГКРЧ отсутствует информация по данному пункту. В пресс-службе Минцифры не ответили на запрос CNews по данному вопросу.

Кто и при каких обстоятельствах может сбивать БПЛА

Возможность сбивать беспилотники появилась в российском законодательства в 2019 г. Она была предоставлена силовым ведомствам: МВД, Федеральной службе безопасности (ФСБ), Федеральной службы охраны (ФСО), Службе внешней разведки (СВР), Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), Росгвардии, Министерству по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС), Главному управлению специальных программ Президента и Федеральной фельдъегерской службе.

Законом было установлено, что противодействовать БПЛА в воздушном пространстве посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными воздушными судами, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения данных судов.

В 2022-2023 гг. соответствующие полномочия получили организации ведомственной охраны, создаваемые федеральными органами исполнительной власти и органами власти субъектов федерации, сотрудников частных охранных предприятий (ЧОП), охраняющих объекты, в отношении которых Правительство установило обязательные требования к антитеррористической деятельности, и сотрудников специализированных государственных унитарных предприятий, которые создаются властями субъектов федерации в период мобилизации, военного положения и военного времени.

Также нормы по противодействию БПЛА в воздухе были расширены на подводные и надводные беспилотные аппараты, а также беспилотные транспортные средства и иные автоматизированные беспилотные комплексы.

Регулирование вопросов распределения частот для радиоэлектронного подавления

После этого ГКРЧ приступила к рассмотрению вопроса о регулировании использования частот для РЭП. Решения по данному вопросу не публиковались. Из проектов решения следовало, что РЭП предполагалось классифицировать по мощности: маломощные, средней мощности и большой мощности. Вопрос использования РЭП также должен зависить от уровня реагирования на территории соответствующего субъекта федерации (базовый, средний, повышенный и максимальный) и от категории ведомства - пользователя РЭП.

Так, предполагалось, что РЭП большой мощности смогут использовать только силовые структуры с разрешения Минобороны, причем в регионах с базовым и повышенным уровнем готовности их можно будет использовать только для защиты объектов государственной охраны.

В регионах с максимальным уровнем реагирования РЭП можно будет использовать только силовым структурам и только с разрешения Минобороны. В регионах с базовыми повышенным и средним уровнем готовности можно для использования РЭП малой мощности достаточно будет направления уведомления в Роскомнадзор. Для использования РЭП средней мощности потребуется дополнительно согласования от Минобороны.

Ведомства, не относящиеся к уполномоченным на противодействие БПЛА силовым структурам, могут использовать РЭП средней мощности только в стационарном режиме. А в регионах со средним уровнем готовности указанным ведомствам для использования РЭП средней мощности дополнительно нужно будет получать согласование от ФСО. Также во всех случаях при использовании РЭП вблизи аэропортов (менее 45 км) потребуется направлять уведомление или получать согласие от Росавиации.

Согласие Минобороны на использование средств радиоэлектронного подавления

Впоследствии ГКРЧ установила, что при подаче заявления на выделение част для РЭП с максимальной ЭИММ (эквивалентная изотропно излучаемая мощность), превышающей определенные значения, необходимо получать письменное согласие от Минобороны на приобретение соответствующих средств. Исключение было сделано только для ФСО.

В 2025 г. ГКРЧ рассматривала вопрос о выделении частот для применения станций радиолокаций (РЛС, предназначенных для автоматического обнаружения, сопровождения и классификации воздушных целей, включая малоразмерных беспилотные летательные аппараты.