Путин: Нельзя потерять молодых граждан, «которые вместо того, чтобы думать, будут просто нажимать кнопочку»

Нельзя допустить потери поколения молодых людей, которые не захотят думать самостоятельно и будут обращаться за ответом к искусственному интеллекту, об этом заявил Президент России на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Как отказ от технологий искусственного интеллекта и ИТ-инструментов с большими данными, так и их бездумное использование грозят колоссальными рискам.

Предупреждение о росте угрозы

Как отказ от искусственного интеллекта и ИТ-инструментов с большими данными (Big Data), так и их бездумное использование грозят колоссальными рисками, заявил Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Не использовать эти ИТ-инструменты — значит проиграть все, что нам дорого. Просто все проиграть, если не использовать эти возможности больших данных и все, что с этим связано. Но в то же время, если использовать это бездумно, то это тоже может привести к утрате как раз всего того, что нам дорого, — нашей идентичности и распылению информации больших данных, передаче этой информации в руки тех, кто воспользуется минимумом недобросовестно этой информацией, и так далее», — сказал глава государства.

Слова Владимира Путина были связаны с выступлением члена Совет по правам человека (СПЧ), главы компании «Крибрум» Игоря Ашманова о проблемах регулирования ИИ-технологий. Президент России, комментируя Ашманова, заметил, что даже людям, которые не погружены в эти проблемы, все-таки становится очевидным, что надо решать, но не очень понятно даже, как это делать.

«Нам ни в коем случае нельзя потерять поколение совсем молодых наших граждан, которые вместо того, чтобы думать, будут просто нажимать кнопочку, и все. И сами не будут в состоянии решать элементарные задачи по математике, физике, химии. Да и историю знать, как следует, не будут. Вот это сложная задача. Чтобы у нас не возникла элита из двух десятых человек, которые действительно думают, которые что-то генерят, и основной массы людей, которые будут только уметь кнопку нажимать, и все», — сказал глава государства. Он подчеркнул, что использование ИИ не должно размывать ответственность человека — человек всегда ответственен.

ИИ — это только ИТ-инструмент

В сентябре 2025 г. Владимир Путин говорил, что положительно относится к внедрению искусственного интеллекта в процесс формирования бюджета. В то же время глава государства отметил, что в настоящее время подобные инструменты могут быть для правительства и ЦБ только «помощниками в принятии решений».

«Уверен, что возможности ИИ можно использовать при любых решениях и нужно использовать при принятии любых решений во всех сферах, в том числе и в сфере ответственности Центрального банка (Центробанк) России, но принимать решения подобного рода должен конкретный человек, он и должен отвечать за принимаемые решения», — сказал Путин, отвечая на вопрос, можно ли доверить установление ключевой ставки ИИ.

«С ИИ ничего не спросишь, это просто ИТ-инструмент, а люди должны работать», — подчеркнул он. Глава государства также отметил выступление члена Политбюро Центрального бюро Коммунистической партии Китая, заместителя председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуна (Li Hongzhong) на тему ИИ, о чем информировал ранее CNews. По словам Путина, люди в России и Китае должны пользоваться ИИ и развивать эти ИТ-инструменты.

Рост объема рынка ИИ-решений в России

По итогам 2024 г. объем российского рынка ИИ-решений составил около 300 млрд руб. Это в полтора раза больше по сравнению с 2023 г,, когда затраты находились на уровне 200 млрд руб. Соответствующие данные отражены в исследовании Kept, результаты которого опубликованы 2 октября 2025 г.

Российские компании активно интегрируют ИИ в свои процессы, однако сталкиваются с определенными трудностями. В обзоре Kept подчеркивается, что ИИ не заменяет автоматизацию и цифровизацию, а лишь дополняет и усиливает их. Более того, применение ИИ может быть неэффективным или вовсе невозможным, если цифровые технологии в организации развиты недостаточно. Для работы нейронных сетей нужны большие объемы данных, которые формируются благодаря цифровизации бизнес-процессов и автоматизации производства. Только при этом условии ИИ способен обучаться, выявлять скрытые закономерности, реализовывать адаптивность и обеспечивать предиктивные функции. Среди главных преимуществ ИИ перед другими подходами к автоматизации и цифровизации эксперты ведущих компаний, опрошенные Kept, выделяют: анализ данных в реальном времени и адаптацию алгоритмов без донастройки — 71%; работу с неструктурированными данными — 59%; широкий спектр когнитивных функций — 43%; предиктивную аналитику на основе машинного обучения (ML) — 42%; персонализацию взаимодействия — 40%.

Примерно 60% респондентов считают, что ИИ-технологии станут полноценным ИТ-инструментом решения рабочих задач до 2030 г. 23% опрошенных полагают, что это произойдет до 2030-2032 г.

Авторы исследования выделяют нефтегазовый сектор как одну из ключевых областей применения ИИ-технологий в России. Нейронные сети способны решать такие задачи, как обработка сейсмических и геофизических данных, оптимизация параметров бурения в реальном времени, прогнозирование осложнений, диагностика оборудования, настройка технологических процессов, контроль качества, интеллектуальное планирование производства и предиктивное обслуживание. Кроме того, отмечаются репутационные преимущества: использование ИИ-технологий укрепляет имидж компании, подчеркивая ее технологичность и эффективность.

В исследовании также определены основные барьеры, препятствующие более быстрому внедрению ИИ. Респонденты отмечают недостаточную достоверность или качество результатов работы нейронных сетей, дефицит высококвалифицированных ИТ-специалистов, риски информационной безопасности (ИБ) и прочее. В целом, ключевыми проблемами названы: кибербезопасность данных и ИИ-моделей — 50%; ошибки ИИ — 48%; нехватка ИТ-специалистов, компетентных одновременно в отраслевой специфике и ИИ — 45%; нехватка исторических данных — 45%; непроработанность регулирования — 36%; организационные и культурные барьеры — 31%; ограничения ИТ-инфраструктуры — 29%.

Опрос аналитиков Kept выявил, что 91% участников готовы применять ИИ-технологии, но не склонны полностью ему доверять. ИИ-модели допускают ошибки в фактах и их интерпретации, склонны к галлюцинациям, как предупреждал CNews, а их результаты сильно зависят от качества данных и точности формулировки задач. Погрешности ИИ связаны с техническими ограничениями, качеством информации и человеческим фактором. При этом ИИ наиболее эффективен в задачах с четкими правилами и большими объемами данных (аналитика, автоматизация рутины), но уязвим в контекстно-зависимых и креативных областях. Большинство опрошенных также подчеркивают, что обеспечение кибербезопасности и цифровой защиты — ключевое условие для внедрения ИТ-инструментов.