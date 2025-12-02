Власти выделили миллиарды на производство в России материалов для выпуска чипов
Минпромторг выделил 4 млрд руб. на освоение производства материалов для интегральных схем на территории страны. Сейчас они не производятся, а из-за санкций — поставляются с трудностями.
Миллиарды на материалы
Как выяснил CNews, Минпромторг выделил 4 млрд руб. на освоение производства материалов для микроэлектроники на территории России. Тендеры на работы были опубликованы в ноябре 2025 г. на портале госзакупок.
Всего было опубликовано десять тендеров на освоение производства комплектующих на основе графита для установок эпитаксиального и кристального производств, производство электролита для формирования медных проводников и т.д.
Для чего они нужны
Например, разработка фтор-смесей (215 млн руб.) обусловлена прекращением их поставок. Эти материалы применяются в технологических процессах изготовления интегральных схем. Это же касается и трифторида азота, разработку которого Минпромторг заказал за 550 млн руб.; особо чистого фтороформа (330 млн руб.), тетрафторметана (400 млн руб.), фоторезиста для контактных окон (549 млн руб.), цериевой суспензии для щелевой изоляции (490 млн руб.).
Также готовится постановка на производство фоторезистов для литографии за 390 млн руб., производство электролита для формирования медных проводников за 325 млн руб. и комплектующих на основе графита для установок эпитаксиального и кристального производств за 792,2 млн руб. Последний тендер, скорее, относится к оборудованию для производства микроэлектроники, т.к. там речь идет о подложкодержателях, а также столах установки эпитаксии и роста монокристаллов.
Российские разработки таких материалов и их производство в России отсутствуют. Завершение работ следует ожидать к концу 2028 г.
Освоение материалов
Около 70% оборудования и материалов для производства микроэлектроники планируется импортозаместить к 2030 г. Для формирования дорожной карты было выбрано 20 технологических маршрутов, включая микроэлектронику (от 180 до 28 нм), СВЧ-электронику, фотонику, силовую электронику, производство фотошаблонов и сборку ЭКБ и модулей, производство пассивной электроники и т. д.
О первых крупных работах в этом направлении CNews писал в марте 2023 г. Тогда Минпромторг заказал разработку и освоение производства литографических материалов для микроэлектронного производства, в частности, фоторезистов. За эту работу ведомство заплатит 1,1 млрд руб. В числе потребителей этих материалов министерство указывает «Микрон» и «НМ-Тех».
В октябре 2025 г. CNews также писал, что в России на базе Российской академии наук хотят построить центр производства материалов для микроэлектроники. Сейчас большая их часть приобретается за рубежом. Пока проект не стартовал из-за отсутствия финансирования. Однако отрасль считает, что он критически нужен стране.