Власти выделили миллиарды на производство в России материалов для выпуска чипов

Минпромторг выделил 4 млрд руб. на освоение производства материалов для интегральных схем на территории страны. Сейчас они не производятся, а из-за санкций — поставляются с трудностями.



Миллиарды на материалы

Как выяснил CNews, Минпромторг выделил 4 млрд руб. на освоение производства материалов для микроэлектроники на территории России. Тендеры на работы были опубликованы в ноябре 2025 г. на портале госзакупок.

Всего было опубликовано десять тендеров на освоение производства комплектующих на основе графита для установок эпитаксиального и кристального производств, производство электролита для формирования медных проводников и т.д.

Для чего они нужны

Например, разработка фтор-смесей (215 млн руб.) обусловлена прекращением их поставок. Эти материалы применяются в технологических процессах изготовления интегральных схем. Это же касается и трифторида азота, разработку которого Минпромторг заказал за 550 млн руб.; особо чистого фтороформа (330 млн руб.), тетрафторметана (400 млн руб.), фоторезиста для контактных окон (549 млн руб.), цериевой суспензии для щелевой изоляции (490 млн руб.).

© orcearo / Фотобанк Фотодженика Минпромторг выделил 4 млрд руб. на производство материалов для чипов

Также готовится постановка на производство фоторезистов для литографии за 390 млн руб., производство электролита для формирования медных проводников за 325 млн руб. и комплектующих на основе графита для установок эпитаксиального и кристального производств за 792,2 млн руб. Последний тендер, скорее, относится к оборудованию для производства микроэлектроники, т.к. там речь идет о подложкодержателях, а также столах установки эпитаксии и роста монокристаллов.

Российские разработки таких материалов и их производство в России отсутствуют. Завершение работ следует ожидать к концу 2028 г.

Освоение материалов

Около 70% оборудования и материалов для производства микроэлектроники планируется импортозаместить к 2030 г. Для формирования дорожной карты было выбрано 20 технологических маршрутов, включая микроэлектронику (от 180 до 28 нм), СВЧ-электронику, фотонику, силовую электронику, производство фотошаблонов и сборку ЭКБ и модулей, производство пассивной электроники и т. д.

О первых крупных работах в этом направлении CNews писал в марте 2023 г. Тогда Минпромторг заказал разработку и освоение производства литографических материалов для микроэлектронного производства, в частности, фоторезистов. За эту работу ведомство заплатит 1,1 млрд руб. В числе потребителей этих материалов министерство указывает «Микрон» и «НМ-Тех».

В октябре 2025 г. CNews также писал, что в России на базе Российской академии наук хотят построить центр производства материалов для микроэлектроники. Сейчас большая их часть приобретается за рубежом. Пока проект не стартовал из-за отсутствия финансирования. Однако отрасль считает, что он критически нужен стране.