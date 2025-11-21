CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Иркутский аэропорт перешел на СХД Tatlin.Flex.Pro

Международный аэропорт Иркутска внедрил систему хранения данных Tatlin.Flex.Pro от компании Yadro в рамках модернизации инфраструктуры видеонаблюдения и видеоаналитики.

Задача и реализация

Перед заказчиком стояла задача модернизации ИТ-инфраструктуры для обработки и хранения видеоданных в условиях высокой нагрузки и требований к отказоустойчивости. Необходимо было новое решение для обеспечения стабильной работы и хранения больших объемов данных: сейчас это 1,68 ПБ, а в ближайшей перспективе планируется расширение до 4 ПБ.

Ключевыми критериями выбора стали надёжность платформы, техническая поддержка 24/7, возможность кэширования и масштабирования, а также совместимость с имеющимся программным обеспечением и наличие в реестре российской промышленной продукции Минпромторга России. В результате детального анализа рынка заказчик выбрал платформу Tatlin.Flex.Pro — компактное гибридное решение, разработанное для задач локального хранения и максимально адаптированное под нужды российских заказчиков.

tatlin.flex.webp

Решение Tatlin.Flex.Pro позволило полностью закрыть текущие потребности аэропорта, а также обеспечить надёжную платформу для дальнейшего роста

Гибридная СХД Tatlin.Flex.Pro обладает не только высокой гибкостью конфигурирования благодаря возможности одновременного использования накопителей разных типов, но и совместима с виртуальными средами, операционными системами и инфраструктурным ПО. Специалисты аэропорта также высоко оценили преимущества круглосуточной технической поддержки, которая предоставляется для системы.

«Решение о внедрении было принято с учётом совокупности факторов, включая технические характеристики продукта, условия сопровождения и опыт его эксплуатации на рынке. Существенную роль сыграли успешные примеры применения решения у крупных компаний в разных отраслях. Для нас было важно, что за продуктом стоит надёжный вендор с собственным производством и технической экспертизой», — прокомментировал заместитель генерального директора по информационным технологиям компании «Международный Аэропорт Иркутск» Артем Захлебный.

Решение Tatlin.Flex.Pro позволило полностью закрыть текущие потребности аэропорта, а также обеспечить надёжную платформу для дальнейшего роста. В ближайших планах — масштабирование системы с учётом растущего объема видеоданных и расширения задач аналитики.

«Обновлённая версия Tatlin.Flex.Pro создавалась в тесном диалоге с заказчиками. Мы учли все ключевые пожелания — от увеличения объема накопителей до расширения функциональности системы, чтобы сделать её ещё более эффективной в сценариях, связанных с аналитикой и критичной инфраструктурой», — отметил Сергей Воинцев, ведущий менеджер продукта компании Yadro.

