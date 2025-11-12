CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Центробанк России будет считать признаком мошенничества крупные банковские переводы самому себе

Центральный банк России обновит список признаков мошеннических переводов. Крупные переводы самому себе через систему быстрых платежей будут включены в перечень признаков мошеннических операций. Такая мера стала ответом на новую схему обмана, когда злоумышленники убеждают граждан перевести собственные сбережения со счетов в разных банках на один счет.

Новый признак мошенничества

Центральный банк (Центробанк) России в ноябре 2025 г. собирается включить крупные переводы самому себе по система быстрых платежей (СБП) в обновленный перечень мошеннических признаков, пишут РИА «Новости».

Со слов главы департамента информационной безопасности (ИБ) Центробанка Вадима Уварова, мошенники в 2025 г. стали убеждать россиян делать переводы себе со своих же счетов в других банках. Банки, как пояснил Уваров, будут учитывать такой перевод, если в этот же день клиент попытается перевести деньги другому человеку, которому в течение полугода не делал никаких переводов.

У банков есть перечень из шести критериев, которыми они руководствуются, когда определяют перевод как мошеннический — например, если это перевод на счета, по которым ранее совершались мошеннические операции, или если в отношении получателя есть возбужденное уголовное дело. Также учитывается нетипичная телефонная активность клиента перед переводом денег.

oz6.jpg

Государственная Дума
Центробанк России будет считать крупные банковские переводы самому себе признаком мошенничества

Теперь Центробанк решил обновить список, поскольку у мошенников появились новые способы обмана, отметил господин Уваров. Приказ с новыми признаками мошеннических переводов Центробанк России опубликует в ближайшее время, добавил он.

Активность мошенников

Телефонное мошенничество стало массовым явлением в России — особенно после 2022 г., в связи с началом специальной военной операции (СВО) России на Украине. Мошенники вынуждают людей переводить или передавать им крупные суммы денег, зачастую шантажируя и угрожая якобы возбужденными уголовными делами в России за переводы Вооруженным силам Украины (ВСУ) или о государственной измене.

В июне 2025 г. заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов говорил, что жертвами телефонных мошенников ежедневно становятся 70 тыс. человек, о чем информировал CNews. Борьба с телефонным мошенничеством стала для российских властей поводом ужесточить законодательства в цифровой сфере.

Телефонные мошенники используют разные сценарии, чтобы выманить деньги и личные данные, например, под видом сотрудников банка, полиции или оператора связи. Основные признаки обмана — это давление, требование срочных действий, попытки получить конфиденциальную информацию (данные карты, пароли, код из SMS) и запугивания. Для того чтобы себя защитить, нельзя разглашать личные данные, следует прерывать разговор и перепроверять информацию через официальные каналы.

В ноябре 2025 г. московская пенсионерка перевела мошенникам почти 28 млн руб. за якобы услуги связи. В процессе они также убедили ее купить килограмм золота, передать его курьеру и съехать на съемную квартиру, ожидая задержания аферистов, которые тем временем обносили ее жилье.

Антимошеннический ИТ-сервис

Как писал CNews, c 1 марта 2025 г. у граждан в России появилась возможность обезопасить себя от мошенников, которые с помощью украденных документов и персональных данных могут оформить на их имя кредиты или займы. Хоть такая опция была и раньше — достаточно было подать заявление в банк — но она позволяла защититься от злоумышленников только в конкретной кредитной компании. Теперь же механизм самозапрета распространен на все банки и микрофинансовые организации, а сам процесс установления ограничений существенно упрощен.

У подавших заявление появится специальная отметка с датой начала действия самозапрета. После этого банки и Микрофинансовые организации (МФО) будут отвечать отказом на запросы о выдаче кредита или микрозайма.

Самозапрет доступен для всех кредитов и займов, ограничения могут быть частными или полными. Так, клиент может запретить оформлять займы дистанционно, но при личном присутствии в офисе банка или МФО ему разрешат заключить договор. Эта возможность действует с ипотекой, образовательными и автокредитами, а также уже с заключенными договорами.

Антон Денисенко

