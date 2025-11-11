CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Госструктура потратила больше 10 миллиардов на проект управления БПЛА в воздушном пространстве России

Госкорпорация по организации воздушного движения в России потратила свыше 10,26 млрд руб. на инфраструктуру для обслуживания линий управления беспилотными дронами. Это самый дорогостоящий проект, направленный на интегрирование беспилотников в воздушное пространство страны.

Инфраструктура для БПЛА

Как выяснил CNews, государственная корпорация по организации воздушного движения в России («Госкорпорация по ОрВД») заплатила 10,26 млрд руб. за оборудование и ПО для обеспечения работы линий управления беспилотниками. Это следует из портала госзакупок.

«Госкорпорация по ОрВД» закупает рабочие станции и автоматизированные рабочие места (АРМ), видеостены, коммутаторы, принтеры, ноутбук Rikor, ОС Astra Linux «Русбитех Астра», средства защиты «Лаборатории Касперского» и многое другое. Спецификация закупки занимает около 50 страниц.

Согласно контракту, 5,75 млрд руб. идет на закупку оборудования, остальные 4,5 млрд руб. — на ПО и пусконаладочные работы.

photogenica-phx688789944_600x400.jpg
© lzf / Фотобанк Фотодженика
«Госкорпорация по ОрВД» потратила 10 млрд на инфраструктуру для БПЛА

Тендер был проведен в форме закупки у единственного поставщика, которым выступил концерн «Алмаз-Антей». Контракт был заключен 10 октября 2025 г., исполнить его поставщик должен до конца 2027 г.

Для чего оборудование и ПО

«Госкорпорация по ОрВД» внедряет в работу унифицированную инфраструктуру для обслуживания линий управления беспилотными авиационными системами и контроля беспилотныхавиационных систем, связи, навигации, наблюдения, автоматизации иинформационного обеспечения маршрутов полетов беспилотников. Это первый этап данных работ для Единой интегрированной системы планирования использования воздушного пространства (ЕС ОрВД).

ЕС ОрВД предназначена для организации использования воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания полетов воздушных судов.

Все для дронов

Минтранс оценил затраты на создание инфраструктуры для полетов беспилотников в России в 236 млрд рублей до 2030 г., писали «Известия». Средства должны пойти на создание инфраструктуры на аэродромах и посадочных площадках, на цифровую платформу для сертификации беспилотной авиационной системы (БАС) и на внедрение систем обеспечения безопасности.

Самый дорогостоящий проект как раз является внедрение унифицированной инфраструктуры оператора линии управления и контроля, связи, навигации, наблюдения, автоматизации и информационного обеспечения маршрутов полетов БВС по всей России (на территории 89 субъектов). На эти цели направят 168,5 млрд руб. в 2024–2030 гг.

Окончательно интегрировать беспилотники в единое воздушное пространство и создать единое цифровое пространство для обеспечения полетов беспилотной и пилотируемой авиации, а также сервисов на этой основе планируется к 2026–2027 годам, следует из документа Минтранса.

Кристина Холупова

