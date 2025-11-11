CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Телеком Инфраструктура Интернет Интернет-доступ Цифровизация Бизнес-приложения ИТ в госсекторе Инфраструктура Ритейл Интернет
|

Хакеры взломали бюджетное управление Конгресса США

Руководство Бюджетного управления Конгресса США сообщило о кибератаке на свои ИТ-системы, которая могла привести к утечке важной государственной информации. Ведомство обеспечивает законодателей оценками затрат и аналитикой, необходимыми при подготовке бюджета страны.

Кибератака на американское ведомство

Бюджетное управление Конгресса США сообщило о хакерской атаке на свои ИТ-системы, произошедшей в начале ноября 2025 г., пишет The Washington Post. Во взломе подозревают хакеров, близких к китайскому правительству.

По информации The Washington Post, хакеры могли получить доступ к внутренней электронной почте управления и архивам служебных чатов сотрудников. Другим подразделениям Конгресса рекомендовали приостановить переписку с атакованным управлением и не переходить по ссылкам из присланных писем.

В самом Бюджетном управлении Конгресса утверждают, что ИТ-инцидент безопасности удалось обнаружить на ранней стадии.

«Бюджетное управление Конгресса выявило ИТ-инцидент безопасности, немедленно приняло меры по его локализации и внедрило дополнительный мониторинг и новые меры информационной безопасности (ИБ) для дальнейшей защиты ИТ-систем агентства. Киберинцидент расследуется, и работа Конгресса продолжается», — сказала пресс-секретаря Бюджетного управления Эмма Кейтлин (Emma Caitlin).

capitol-1650x1100-dome-013_1.jpg

Congressional Budget Office
Бюджетное управление Конгресса США

Как утверждает один из чиновников, знакомый со обстоятельствами кибервзлома, в кибератаке подозревают хакеров, близких к Китаю. Эту информацию представитель управления отказалась комментировать телеканалу CNN.

Бюджетное управление Конгресса США в 2025 г. разрабатывает экономические прогнозы для законодателей и оценивает, какое влияние на государственный долг США может оказать тот или иной законопроект. Кроме того, управление также составляет долгосрочные прогнозы бюджета США и анализирует бюджет президента страны. Эта информация потенциально может представлять интерес для иностранных разведывательных служб, отмечают финансовые эксперты.

ИТ-инфраструктура под атакой

ИТ-инфраструктура американских компаний и государственных ведомств не первый раз оказывается под кибератакой со стороны, якобы китайских хакеров. Например, в июле 2025 г. хакеры взломали ИТ-системы крупной юридической фирмы Wiley Rein, которая, как писал CNN, играет не последнюю роль в оказании помощи американским компаниям и правительству в торговой войне с Китаем. Подозрения летом 2025 г. также пали на хакерские группировки, связанные с Пекином.

Продажа данных на черном рынке

20 октября 2025 г. киберпреступная группа Scattered LAPSUS$ Hunters обнародовала личные данные сотен сотрудников американских правоохранительных органов и потребовала выкуп у мексиканских картелей, писал CNews.

Группа Scattered LAPSUS$ Hunters, связанная с сообществом Com, опубликовала имена и личные данные сотен государственных служащих, включая сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР), Министерства внутренней безопасности, Министерства юстиции (Минюст), а также Иммиграционной и таможенной полиции США. Хакеры в октябре 2025 г. публично обратились к мексиканским наркокартелям, требуя вознаграждения за доксинг американских агентов.

Доксинг — это сбор и публикация личной информации о ком бы то ни было без его согласия. Если кто-то возьмет и выложит в сеть ваше досье — от полного Ф.И.О, до адреса регистрации и фактического постоянного место жительства, места работы т.е. офиса, и девичьей фамилии бабушки, — это в 2025 г. будет классический пример доксинга. Цель — месть, давление, запугивание или разоблачение личности в сети.

В опубликованных в октябре 2025 г. хакерами таблицах оказались личные данные 680 работников Министерства внутренней безопасности США, более 170 адресов электронной почты сотрудников ФБР и персональные данные свыше 190 служащих Минюст, это также подтвердили аналитики 404 Media.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Минфин: ИИ-агенты рассматривают бюджетные заявки за минуту, живые сотрудники — неделями

Власти объявили крупнейшую в истории закупку космических снимков поверхности Земли

Глава Минцифры на CNews FORUM объяснил, кому и как можно сдвигать сроки по импортозамещению на объектах КИИ

Китай возобновил поставки чипов для Toyota, Ford, Volkswagen, BMW, GM, хотя европейский завод Nexperia все еще захвачен властями Нидерландов

Китайцев обвинили, что у них есть удаленный доступ к электробусам по всей Европе

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Российские межсетевые экраны NGFW 2025
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор акустической системы Radiotehnika S-10NA: возрождение легенды в современном формате

Обзор линейки UGREEN MagFlow: первые зарядные устройства с поддержкой стандарта Qi2 25W

6 основных опасностей умных колец: преувеличенная угроза или фактор риска?

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеоподкаст «CNews.Лица»: Проживем без VMware?
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV CNews FORUM: Путь ИТ-директора в России – какой он?
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV CNews FORUM: Российский ИТ-рынок замер — что происходит и чего все...
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Генеративный ИИ кардинально изменит...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/