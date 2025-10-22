Рынку инженерного ПО предсказали бурный рост до 66 миллиардов рублей

Российский рынок программного обеспечения для инженерии и автоматизации управления производством с 2022 г. показывает значительный рост. В 2022-2024 г. этот рынок вырос с 23 до 34 млрд руб. Исходя из исследования аналитиков компании «Б1», в 2025-2032 г. прогнозируется рост с 38 до 66 млрд руб.

Рост рынка

Рынку инженерного программного обеспечения (ПО) предсказали рост за счет систем управления данными об изделии (PDM), управления жизненным циклом изделия (PLM), а также развития технологии информационного моделирования (ТИМ), пишет «Коммерсант».

По данным исследования группы компаний (ГК) «Б1», в 2022-2024 г. рынок инженерного ПО вырос с 23 до 34 млрд руб. В 2025-2032 г. прогнозируется рост с 38 до 66 млрд руб.

Как следует из исследования ГК «Б1», после 2024 г. рост рынка инженерного ПО будет обеспечиваться за счет развития ИТ-систем управления данным по продуктам (PDM, PLM), технологий ТИМ. Рост рынка будет в том числе за счет интеграции функционала искусственного интеллекта (ИИ) и автоматизации моделирования.

«Мы показали значительный рост именно из-за спроса, который возник на технологии ТИМ для обеспечения технологической независимости», — сказала заместитель главы представительства ГК «СиСофт» в Нижнем Новгороде Мария Субботина.

Технологии роста

PDM-система — это ПО для управления данными об изделиях на всех этапах их жизненного цикла. Она позволяет компаниям эффективно управлять информацией о продукции, начиная от концепции и разработки до производства и вывода на рынок. Как утверждают разработчики, это не просто хранилище данных, это инструмент для повышения эффективности и сокращения времени вывода продукта на рынок.

PLM-система — жизненный цикл продукта, изделия. Подразумевается совокупность процессов, выполняемые от момента выявления потребностей общества в определенном продукте до утилизации изделия после его использования. Применение концепции PLM в сложном многооперационном производстве, характерном для предприятий машиностроения. PLM-система необходима для повышения конкурентоспособности каждого предприятия, за счет повышения качества выпускаемой продукции и степени удовлетворенности заказчика.

ТИМ позволяют одновременно и удаленно соединить проектные, производственные, управленческие и финансовые процессы. В результате мы получаем модели полного жизненного цикла. Применение этих технологий существенно экономит средства и время в процессе проектирования, строительства и эксплуатации разных сооружений (здания, дороги, мосты, карьеры). ТИМ предполагают участие самых разных специалистов — геологов, геофизиков, маркшейдеров, проектировщиков, экономистов, а также сотрудников эксплуатирующих организаций.

Причины ИТ-импортозамещения

В 2023-2024 гг. Европейского союза (ЕС) и Соединенные Штаты запретили поставку в Россию систем автоматизированного проектирования, например AutoCAD, и другого ПО для промышленности и управления предприятием, о чем уже предупреждал CNews. Американские власти объявили о расширении санкций в отношении России, коснувшемся российского технологического сектора. Согласно постановлению Министерства финансов США, запрещается без получения лицензии Министерства торговли (Минторг) США предоставление лицам в Россию услуг в сфере ИТ-консультирования и проектирования, услуг ИТ-поддержки, облачных услуг и предоставление ПО для управления предприятием, а также проектирования и производства.

Правительство Москвы Применение стальных конструкций поможет увеличить темпы строительства жилья

Ограничения распространяются на поставку ПО и его обновлений для промышленных процессов и управления предприятием, включая САПР и системы автоматизированного проектирования (CAD)-системы, ИТ-системы планирования ресурсами предприятия (ERP), управления и взаимодействия с клиентами (CRM) и бизнес-аналитики (BI) и т.д. Новое постановление вступило в силу 12 сентября 2024 г.

В сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов (Минфин) США отмечено, что ограничения не распространяются на гражданские телекоммуникации. Несмотря на новые запреты, OFAC продолжает сохранять разрешения на определенные операции в сфере телекоммуникаций и интернета, а также гуманитарные операции.