CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Бизнес Кадры Телеком Беспроводная связь Инфраструктура Мобильная связь Проводная связь ТВ и радио Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения ИТ в госсекторе Инфраструктура Ритейл Интернет Техника Навигация ИТ в торговле
|

Москва попала в лидеры мирового рейтинга «умных городов». До первого места не хватило 0,1 балла

Российская столица заняла второе место в мировом рейтинге «умных городов» в 2025 г. Москва уступила лишь Сингапуру. На третьем месте Пекин, за ним — Лондон и Шанхай. Санкт-Петербург занял шестую позицию. В основе рейтинга — развитие цифровой инфраструктуры, уровень качества жизни и внедрение разных технологий. Города оценивали по пяти критериям: «умным» должно быть городское управление, образ жизни, транспорт, бизнес и развитие.

Рейтинг технологичных городов

Москва вошла в тройку самых «умных городов» мира, уступив лишь Сингапуру, согласно отчету подготовленным аналитиками Kept. Российская столица признана лидером по цифровому управлению, качеству жизни и внедрению технологий устойчивого развития.

Москва набрала 53,9 балла и уступила Сингапуру всего 0,1 балла. Пекин занял третью строчку (52,9 балла), Лондон — четвертую (52,5 балла), Шанхай занял пятое место с 51,7 балла. Оценка велась по пяти направлениям: «Умное управление», «Умный образ жизни», «Умный транспорт», «Умный бизнес и занятость» и «Устойчивое развитие».

price-exa324mination_1.png
Правительство Москвы
Москва

Это уже второе издание рейтинга, где аналитики Kept сопоставили Москву с мировыми мегаполисами, а также с лидерами предыдущей версии из Содружества Независимых Государств (СНГ) и БРИКС+ (в октябре 2025 г. входят 10 стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка (ЮАР), Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Иран, Эфиопия, Египет и Индонезия). Из российских городов в списке сохранились Москва, Санкт-Петербург и Казань — последней присудили категорию «с потенциалом роста», наряду со Стамбулом, Минском, Баку, Ташкентом, Астаной и Мумбаи.

Поддержка инноваций

Аналитики отмечают, что в Москве на высоком уровне поддерживается онлайн-взаимодействие между жителями и властями благодаря развитию городского портала, который обеспечивает доступ к государственным услугам для граждан и бизнеса, а также открытость данных о разных аспектах городской жизни.

Согласно отчету Kept, Москва нарастила траты на Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) до 3,4% от объема экономики, улучшила показатели в области микромобильности и каршеринга, а также продвинулась во внедрении электротранспорта и соответствующей инфраструктуры.

snimok_ekrana_2025-10-09_103758.png
ЦифраСтрой
Рейтинг городов по разделу «Умное городское управление» от Kept

Эксперты выделяют в 2025 г. «Внедрение лучшего мирового опыта» и активное взаимодействие московской мэрии с бизнесом. В частности, через фонд «Московский инновационный кластер» городские власти предоставляют бизнесу финансовую и нефинансовую поддержку, отмечается в отчете Kept.

Единое цифровое пространство

В исследовании отмечается, что московские власти активно развивает цифровые сервисы для граждан и бизнеса, внедряет ИТ-системы предиктивного управления, а также реализует масштабные проекты в области искусственного интеллекта (ИИ), больших данных (Big Data) и автоматизации городской инфраструктуры.

snimok_ekrana_2025-10-09_105733.png

ЦифраСтрой
Профиль города в сети интернет от Kept

По мнению аналитиков, Москва является примером адаптации международных «умных-технологий» к национальным стандартам, сохранив при этом баланс между инновациями и социальной направленностью. Жители города в 2025 г. ежедневно пользуются десятками цифровых сервисов: «Госуслуги Москвы»; «Московский транспорт», «Мой район»; онлайн-запись к врачу и электронный дневник; цифровая система обратной связи «Наш город».

Все эти решения формируют единое цифровое пространство, где качество жизни напрямую зависит от технологического уровня инфраструктуры.

Инновации и устойчивое развитие

Город демонстрирует высокий уровень цифровой зрелости в области экологии, транспорта и энергетики. Москва вошла в топ по направлению «Устойчивое развитие», активно внедряя решения для контроля качества воздуха, снижения выбросов CO2 и развития электротранспорта.

snimok_ekrana_2025-10-09_110113.png
ЦифраСтрой
Рейтинг городов по разделу «Умный транспорт» от Kept

Одним из ключевых достижений эксперты называют внедрение цифровой модели городского управления, позволяющей принимать решения на основе данных в режиме реального времени. Это делает Москву одним из мировых лидеров по применению искусственного интеллекта в управлении мегаполисом.

Международное признание

Эксперты Kept отметили, что российская столица демонстрирует стабильное лидерство в цифровом управлении и развитии городской среды, опережая многие мегаполисы Европы и Азии.

Москва сохраняет статус одного из самых «умных» и инновационных городов мира, где технологии не просто облегчают жизнь, но и формируют новые стандарты устойчивого и безопасного мегаполиса.

Среди приоритетных задач Москвы на перспективу эксперты Kept называют запуск полноценной коммерческой эксплуатации пятого поколения мобильной связи (5G), расширение номерного фонда и увеличение количества отелей в связи с ростом туристического потока в основном из БРИКС+.

Рост экономики

Экономика Москвы ускорила рост — средний показатель за пять лет составил 4,7% против 1-2% до 2020 г., об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин летом 2025 г.

Сергей Собянин уточнил, что устойчивое развитие столицы продолжается даже на фоне охлаждения экономики. В частности, уже в январе 2025 г. объем инвестиций в основной капитал вырос приблизительно на 8%. В целом же он за последние годы увеличился вдвое.

По словам мэра, Москва взяла курс на современную индустриализацию, потому высокотехнологичный сектор столичной экономики тоже растет год от года. За счет этого в городе появляются новые центры компетенций.

Собянин добавил, что одновременно Москва продолжает развивать межрегиональное и международное сотрудничество, этому способствуют запущенные в городе инициативы для поддержки экспортного потенциала. На данный момент в другие регионы и государства направляется уже почти треть товаров московских компаний.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

США хочет ужесточить ограничения на продажу в Китай оборудования для выпуска чипов, которое продавать пока не запретили

Сбербанк массово сокращает ИТ-шников и заменяет их искусственным интеллектом

Лучшие знатоки искусственного интеллекта выступят на CNews FORUM 2025

МГУ купил для суперкомпьютерного центра российские серверы на «Байкалах»

Аудиторская корпорация из «большой четверки» вернула правительству страны деньги, потому что ее отчет оказался с глюками от нейронки

Конференции

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеоподкаст «CNews.Лица»: Проживем без VMware?
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Генеративный ИИ кардинально изменит...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV CNews FORUM Кейсы: Этапу «реального» импортозамещения в России –...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024