CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Бизнес Кадры Телеком Беспроводная связь Инфраструктура Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе Системное ПО Ритейл Логистика Техника Навигация
|

В России создали БПЛА для мониторинга пожаров и других чрезвычайных ситуаций

В России в октябре 2025 г. создали систему беспилотников для мониторинга возгораний и чрезвычайных ситуаций на нефтехранилищах, магистральных трубопроводах, предприятиях и космодромах. Главная особенность систему, это возможность круглосуточного наблюдения за счет использования нескольких летательных аппаратов и системы автономных зарядных станций.

Создание ИТ-системы

Российские инженеры Московского авиационного института (МАИ) создали систему беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для мониторинга чрезвычайных ситуаций (ЧС), пишет ТАСС. Дроны в 2025 г. работают автономно и фиксируют возгорания и утечки. Сам же комплекс позволяет вести круглосуточный мониторинг благодаря сочетанию нескольких дронов и автономных зарядных станций.

«ИТ-система решает главную проблему традиционных БПЛА в 2025 г. — ограниченное время полета и необходимость постоянного управления оператором. Наш комплекс устраняет эту уязвимость, обеспечивая стабильную работу устройств без перерывов. Это приносит немедленную тройную пользу: уменьшает опасности для команды, ускоряет отклик на чрезвычайные события и повышает финансовую отдачу — при круглосуточном использовании система окупится за год, в отличие от затрат на штат охранников», — подчеркнула студентка МАИ Ольга Ярославцева.

ian-usher-jpafsd_aci8-unsplash_1.jpg

Unsplash - Ian Usher
В России создали систему БПЛА для мониторинга чрезвычайных ситуаций со сменным набором целевых нагрузок

МАИ — ведущий высокотехнологичный вуз России, обеспечивающий подготовку команд комплексных инженеров, ИТ-специалистов и лидеров изменений и активно участвует в формировании нового облика индустрии. В МАИ реализуются образовательные программы по более, чем 60 направлениям подготовки на базе 13 институтов, 50 научных центров, лабораторий и конструкторских бюро. Инфраструктура включает в себя современные образовательные пространства и коворкинг-зоны, лаборатории и суперкомпьютеры, натурные образцы техники и тренажеры, уютные кафе и общежития, спортивные комплексов и дворец культуры. В 2025 г. МАИ является одним из шести университетов, участвующих в пилотном проекте по совершенствованию российской системы высшего образования, в соответствии с указом Президента России Владимира Путина.

Технические характеристики

ИТ-система состоит из двух легких мультироторных дронов и сети зарядных станций, расставленных по контуру охраняемого участка. Беспилотники трудятся в тандеме: когда один заряжается, второй не прерывает облет. Процесс пополнения энергии полностью автономен — дрон, используя тепловизор, приближается к станции, та распахивает крышку, и БПЛА пристыковывается к магнитным разъемам. Станции совместимы как с обычной сетью, так и с солнечными батареями или ветряками.

По информации разработчиков, связь между дроном и станцией идет по радиоканалу. Каждый дрон использует уникальную частоту. Приемник на станции идентифицирует родные устройства, после чего запускается точная процедура посадки. В полете БПЛА придерживаются предустановленного циклического пути, что гарантирует круглосуточный надзор и предотвращает возможные аварии.

7 октября 2025 г. уже разработаны упрощенные прототипы беспилотника и зарядной станции, что подтвердило эффективность концепции. Полноценный вариант планируют довести до ума до середины 2027 г.

ИТ-система способна улавливать пожары, утечки газов и жидкостей из поврежденных трубопроводов или емкостей, а также другие маркеры ЧС. Для этого на дронах смонтированы тепловизионные камеры и датчики дыма. Ориентация в пространстве идет через лидары, с опцией работы как по global positioning system (GPS), так и на отечественной Глобальной навигационной спутниковой системе (ГЛОНАСС). Кроме промышленных объектов, комплекс подойдет для лесной охраны, заповедников и других обширных зон.

Преимущества использования

Как заявили разработчики ТАСС, применение дронов — наилучший подход к наблюдению за обширными площадками космодромов и промышленных объектов, где каждая нештатная ситуация угрожает и сотрудникам, и дорогому оборудованию. В этом контексте критичны оперативность реагирования и сведение к минимуму человеческого фактора. БПЛА организуют непрерывный автономный контроль без пробелов в обзоре и способны замечать возгорания или утечки на самых начальных этапах.

Камерные модули

Камеры для дронов изготавливаются с использованием передовых технологий, которые еще недавно казались невозможными.

В 2025 г. методы стабилизации изображения устраняют вибрацию камеры и гарантируют резкость изображения при воздушной съемке. Беспилотники оснащены трехосевыми подвесами, которые корректируют положение оптики во время наклонов, боковых кренов и поворотов. Это позволяет проводить даже панорамную съемку на фоне вращения устройства.

Разрешение камер для аэрофотосъемки достигает 4K, а порой и 8K — то есть горизонтально 4096 или 8000 пикселей. Такие характеристики позволяют с высоты разглядеть даже мельчайшие нюансы в ходе наблюдения.

В 2025 г. дроны дополняют тепловизорами, открывающими съемку в инфракрасном спектре. Эти сенсоры регистрируют тепловое излучение от объектов даже в полной темноте. Функцию применяют для поиска врага в боевых условиях или же при выслеживании диких животных.

Передача данных в реальном времени улучшается и задержка становится все меньше. Все из-за того, что скорость передачи данных увеличивается, а это позволяет свести отставание к минимуму.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

Сбербанк массово сокращает ИТ-шников и заменяет их искусственным интеллектом

Лучшие знатоки искусственного интеллекта выступят на CNews FORUM 2025

МГУ купил для суперкомпьютерного центра российские серверы на «Байкалах»

Аудиторская корпорация из «большой четверки» вернула правительству страны деньги, потому что ее отчет оказался с глюками от нейронки

Власти отказались от централизованных госзакупок офисного и антивирусного ПО

Конференции

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеоподкаст «CNews.Лица»: Проживем без VMware?
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Генеративный ИИ кардинально изменит...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV CNews FORUM Кейсы: Этапу «реального» импортозамещения в России –...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024