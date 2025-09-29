«Аренадата» купила компанию, занятую конфиденциальными вычислениями, в которую инвестировали РВК и ФРИИ

«Аренадата» приобрела компанию «Убик», в которую ранее инвестировали ФРИИ и РВК. Данная компания занимается конфиденциальными вычислениями и машинным обучением. С ее основателем рассчитались привилегированными акциями «Аренадата».

Группа «Аренадата» сообщила о приобретении компании «Убик». Данная компания занимается созданием решений на основе конфиденциальных вычислений и машинного обучения, ее решения применяются в госсекторе, банковской сфере, телекоммуникациях и маркетинга.

«Аренадата» приобрела в «Убик» 100% долю. Сумма сделки не разглашается. Сообщается, что 49% доля, принадлежавшая основателю «Убик», будет конвертирована в привилегированные акции «Аренадата». Как отмечает агентство «Интерфакс», в 2024 г. «Аренадата» выпустила привилегированные акции типов «А», «Б», «В», и «Г», которые могут использоваться как в рамках мотивации сотрудников, так и для конвертами долей миноритарных участников операционных компаний.

Также, согласно сообщению «Аренадата», основатель «Убик», обладая инженерным и предпринимательским опытом, усилит команду топ-менеджмента «Аренадата» и будет принимать активное участие в стратегическом развитии компании. Им основателя в сообщении компании не раскрывается.

Кому принадлежал «Убик»

По данным базы «Контур.Фокус», в 2016 г. 38,6% в компании принадлежали ее гендиректору Виталию Саттарову, 14,9% - «Фонду посевных инвестиций Российской венчурной компании (РВК)», 37,1% - Алексею Воронину, 9,3% - «Фонду развития интернет инициатив» (ФРИИ).

В 2018 г. доля ФРИИ выросла до 31,7%, доля Саттарова сократилась до 28,2%, доля Воронина - до 28,2%, В 2022 г. доля Сатарова выросла до 51,9%, доля ФРИИ - до 35%. Воронин вышел из капитала компании.

В 2024 г. доля Саттарова сократилась до 49%, ФРИИ и структура РВК вышли из капитала вышли из капитала компании. 24,3% в компании получила «ААА Управление капиталом», 12,67% - «Баланс Эсет Менеджмент», 7,14% - «Тетис Капитал» (также является основным владельцем «Сотфлайн»), 4,59% - личный фонд «Руби Фонд».(позднее данная доля перешла к «Памир Эссет Менеджмент»).

В 2025 г. доля Саттарова перешла к личному фонду «Мира Фонду». Позднее СП «Кэпитал Управление Активами» стало владельцем сначала 49%, а затем и всех 100% в компании. По-видимому, данная структура действует в интересах «Аренадата», а Саттаров - тот, кто получил префы «Арендата». В 2024 г. выручка «Убик» составила 596 млн руб., чистая прибыль - 48,2 млн руб.

Основной продукт «Убик» - платформа UBIC DataHub, использующая алгоритмы машинного обучения, статистического анализа и безопасных совместных вычислений (Secure Multi-Party Computation, SCM). «Убик» является технологическим партнером Правительства Москвы и принимает участие в создании и развитии общегородских сервисов, включая Московскую общегородскую Платформу Совместных вычислений.

Краткая история «Аренадата»

В 2021 г. фонд «Цифровые инвестиции», находящийся под управлнием ВТБ, приобрел 26,33 % акций «Аренадата». Затем данная доля перешла к компании «ТС Центр», входящей в холдинг Т1 (ранее принадлежал ВТЮ). В феврале 2025 г. ЗПИФ «Руби Инвест» приобрел 5,65% акций «Аренадата». В октябре 2024 г. «Аренадата» провела IPO (первичное размещение акций) на Московской бирже, объем размещения составил 2,7 млрд руб.

В 2025 г. «Аренадата» уже совершила несоклько приобретений. За 100 млн руб. была куплена 20% доля в компании «Решения Гармония», работающей в сфере решения для управления данными (Master Data Managment, MDM). Также «Аренадата» приобрела у Orion Soft интеллектуальные права на СУБД общего назначения Proxima DB.