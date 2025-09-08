Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября

CNews приглашает принять участие в конференции «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» конференции 16 сентября 2025 г.



Развитие национальной экономики требует увеличения вычислительных мощностей, что приводит к росту количества серверов и наращиванию их производительности. Основным трендом развития сегмента, как и всего ИТ-рынка в целом, остается импортозамещение. Однако оно обходится недешево. Альтернативой могут стать облачные услуги. Провайдеры предлагают разместить собственные мощности в их ЦОДах или арендовать готовую инфраструктуру, оплачивая ее по мере использования. Оптимизировать расходы также можно, прибегнув к услугам аутсорсинга технической поддержки. Главное — все тщательно просчитать.

Подробная информация на сайте.

Среди докладчиков на данный момент:

Джимшер Челидзе, руководитель проекта по цифровизации, «Центр Горизонтального Бурения»;

Валерий Ивлев, руководитель направления учёта ресурсов, «Управление развития ИТ процессов», «Московская Биржа»;

Юрий Гущин, руководитель направления продаж облака Beget;

Руслан Талипов, руководитель центра сопровождения средств защиты и реагирования, МТС-Банк;

Станислав Чегодаев, директор по информационным технологиям Boxberry;

Александр Нестеров, руководитель направления развития ПАК, VK Tech;

Михаил Левинский, старший менеджер по продукту, «Лаборатория Касперского»;

Александр Евсиков, директор департамента сервисных проектов SMART technologies SOFT;

Олег Коротовский, ведущий эксперт по технологиям хранения данных, «Корпорация ЭЛАР».

Приглашаются для выступления:

Станислав Чегодаев, директор по информационным технологиям Boxberry;

Тимофей Нецветаев, руководитель департамента инфраструктуры сервисов, «СДЭК»;

Станислав Тульчинский, управляющий директор ДИТ, Россельхозбанк;

Николай Шуткин, заместитель руководителя департамента, вице-президент, Банк ВТБ;

Максим Строгий, директор по информационным технологиям, «Ашан»;

Алексей Леонов, директор по информационным и цифровым технологиям, ГК «Агропромкомлектация»;

Максим Осорин, директор, «Х5 Облако»;

Виктор Круглов, директор департамента ИТ-обеспечения МКБ;

Сергей Ульданов, руководитель департамента информационных технологий, mediascope;

Василий Огородников, начальник управления комплексного сопровождения проектов, Департамент информационных технологий г.Москвы;

Станислав Гоц, директор департамента бизнес-приложений и платформ, lamoda;

Николай Галкин, директор департамента информационных технологий, Кофемания;

Владислав Беляев, директор по ИТ, «Группа Черкизово»

Кирилл Киреев, начальник управления ИЦК «Химия», МХК «ЕвроХим»;

Руслан Каримов, заместитель генерального директора по ИТ и цифровым технологиям, «Восточная Горнорудная Компания»;

Евгений Михалев, директор по цифровой трансформации, Cotton Club;

Сергей Шаров, директор ИТ, ГК Шанс;

Тимур Махалин, начальник управления, ОМК;

Павел Степанов, старший менеджер по развитию бизнес-системы, «ЕВРАЗ ЗСМК»;

Владислав Уткин, директор по информационным технологиям, «ТехноНИКОЛЬ»;

Тимур Щербинко, начальник Управления информационных технологий, «Селигдар»;

Алексей Манихин, директор по ИТ-стратегии и бизнес-приложениям, «Норникель»;

Ирина Карпенко, ИТ бизнес-партнер по производству и экономики, «Агротех-Информ»;

Евгений Бурченко, директор по развитию цифровых сервисов,« Полюс Digital»;

Иван Голубушин, директор по ИТ и ЦТ, «ОАК».

Основные темы:

Российский рынок ИТ-инфраструктуры

Особенности построения и развития инфраструктуры в текущих условиях.

Российское оборудование или параллельный импорт: что выбрать?

Инфраструктурное ПО от отечественных вендоров.

В чем преимущества ПАК?

Отечественные инфраструктурные решения на экспорт.

Облака от российских провайдеров.

Технологии и решения

Успешные кейсы

Миграция на российское оборудование: кейсы.

Отечественное инфраструктурное ПО: делимся впечатлениями.

Выбираем ЦОД.

Облачные сервисы как инструмент снижения затрат.

Мониторинг и техническая поддержка.

Подводные камни аутсорсинга.

Облака — надежность и безопасность.

Облачные сервисы как инструмент снижения затрат.

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб.

Для представителей заказчиков участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru Четвернин Алексей.