В России появилась концепция регулирования искусственного интеллекта

Минцифры сформулировало проект концепции для внедрения в России комплексного регулирования ИИ, основой которого, как указано в документе, должен стать человекоориентированный подход.

Проект Минцифры

Минцифры разработало проект концепции развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта (ИИ) до 2030 г. С документом ознакомились «Ведомости». Проект пока не поступал в установленном порядке ни в Минэкономразвития, ни в Минпромторг, ни в аппарат Правительства, уточнили изданию в этих ведомствах.

Документ разработан совместно с отраслью. В его основу вошли консолидированные предложения отраслевых организаций и компаний Альянса в сфере ИИ, сказал представитель входящего в Альянс Сбербанка.

Понятие ИИ в России впервые законодательно закрепили в 2020 г. в законе123-ФЗ (ввел экспериментальное регулирование ИИ в Москве на пять лет), согласно которому, ИИ — это комплекс технологических решений, которые позволяют имитировать когнитивные функции человека и получать результаты, сравнимые с результатами интеллектуальной деятельности человека, при выполнении конкретных задач.

Гибридный и человекоориентированный подход

Проект описывает ключевые факторы, которые влияют на развитие и внедрение ИИ в различных отраслях, и принципы, на которых должно основываться будущее регулирование этой сферы.

pr6_700.jpg

Нейросеть «Кандинский»
Российское законодательство в области ИИ должно, по мнению Минцифры, учитывать интересы человека

Нынешний подход к вопросам регулирования ИИ в России концепция определяет как гибридный. Это значит, что большинство нормативных правовых актов носит стимулирующий характер, но есть точечные ограничения и механизмы саморегулирования. Например, в рамках экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций (ЭПР) определены случаи обязательного страхования за вред, причиненный применением технологий ИИ.

Основой будущего регулирования должен стать человекоориентированный подход, доверенность технологий, принцип технологического суверенитета, уважение автономии и свободы воли человека, запрет на причинение вреда человеку и недопущение антропоморфизации («очеловечения») технологий, говорится в концепции.

Создание единой системы регулирования в сфере ИИ требует разработки комплексного регулирования, которое будет учитывать все аспекты использования ИИ, включая этические, правовые и социальные нормы, и основываясь на перечне приоритетных отраслей экономики, отметили в Минпромторге.

Концепция позволяет обеспечить согласованные действия участников рынка и госорганов, направленные на создание благоприятных условий для безопасного развития технологий ИИ в России, пояснил представитель Сбербанка.

Развивающаяся сфера ИИ, безусловно, нуждается в регулировании, но его форма может быть разной, считает директор по продуктам Servicepipe Михаил Хлебунов: «Самое главное здесь – не передавить».

Регулирование ИИ в мире

Первый в мире комплексный свод правил, регулирующих ИИ, в 2024 г. приняли европейские законодатели.

Документ довольно жестко ограничивает возможности применения ИИ, запрещает присвоение «социального рейтинга», предписывает помечать сгенерированные ИИ изображения, видеоролики или аудиозаписи реально существующих людей, мест или событий. Нарушившим закон компаниям, зарегистрированным в ЕС, грозят штрафы на десятки млн евро — до 7% глобального годового оборота.

Уже в феврале 2025 г. руководитель цифрового управления Европейского Союза Хенна Вирккунен (Henna Virkkunen) заявила, что ЕС упростит регулирования ИИ и будет внедрять его в удобной для бизнеса форме, чтобы не отстать от США и Китая.

Одним из первых шагов на посту Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) было смягчение законов в отношении ИИ. Трамп распустил Совет по безопасности ИИ и отменил указ своего предшественника, нацеленный на реализацию ряда мер по обеспечению надежности и безопасности разработок в этой сфере.

В июле 2025 г. Трамп представил стратегию развития ИИ в США (AI Action Plan), включающую три ключевых направления: стимулирование инноваций, создание ИТ-инфраструктуры и укрепление позиций страны в международной политике и безопасности в сфере ИИ-технологий.

Анна Любавина

