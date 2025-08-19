«Почте России» выписали штраф в 230 миллионов по результатам проверки модернизированных отделений

В процессе модернизации отделений «Почты России», на которую выделены бюджетные средства, вновь выявлены проблемы. В 2023 и 2024 гг. без ремонта остались 624 отделения, за что госкомпания получила штраф в размере 230 млн руб.



Денег не хватило на ремонт нескольких сотен отделений

Мировой судья назначил «Почте России» штраф в размере 230,6 млн рублей за нарушение условий предоставления бюджетных инвестиций на ремонт и модернизацию почтовых отделений, пишет ТАСС. Административное дело возбудила Счетная палата (СП) по итогам проверки Минцифры результатов модернизации.

Выяснилось, что без ремонта остались 624 отделения. Госпредприятие должно было до 31 декабря 2023 г. модернизировать не менее 1,282 тыс. отделений и до конца 2024 г. — еще 773. Фактически, по состоянию на 1 января 2024 г. было модернизировано 767, на 1 января 2025 года — 664 отделения. При этом в Минцифры отправлялись отчеты с недостоверными данными, сообщили агентству в СП.

Представители «Почты России» заявили, что будут обжаловать это решение мирового судьи, которое «не опровергает фактическое своевременное открытие и функционирование обновленных отделений» и касается только сроков оформления документов, закрывающих «работы привлеченных подрядчиков».

Проблема с модернизацией

Летом 2024 г., как писал CNews, суд уже назначил АО «Почта России» штраф в размере 100 млн руб. по делу о нарушении условий бюджетных инвестиций (ч. 2 ст. 15.15.4 КоАП). Речь шла о перечислении в 2021 г. пяти млрд руб. на ремонт и модернизацию почтовых отделений по договору с Минцифры. По данным Счетной палаты, «Почта России» в 2022 г. не закончила в срок работы в 279 отделениях, что составило 23,3% от необходимого количества.

Роскомнадзор «Почту России» оштрафовали на 230 млн руб. за нарушения при выполнении программы модернизации отделений

Финансирование ремонта и модернизации почтовых отделений в сельской и отдаленной местности за счет докапитализации «Почты России» проводится с 2022 г. по поручению Владимира Путина, данному им в 2021 г.

Сократить сеть отделений «Почта России», согласно законодательству, не может, а ее содержание обходится в соответствии с утвержденными государством нормативами в 29 млрд руб.

Вердикт Счетной палаты

В апреле 2025 г. в результате проверки Счетная палата признала деятельность «Почты России» неэффективной, в том числе использование выделенных в 2021-2025 гг. из федерального бюджета более 17 млрд руб. на модернизацию более трех тыс. отделений.

Аудиторы сделали вывод, что в последние годы доступность почтовой связи для населения только сократилась, а в компании есть «целый комплекс системных проблем» (отсутствие действующей бизнес-стратегии и рабочего механизма формирования бизнес-планов, нестабильность системы управления) которыми вызвана ее убыточность.

В 2022-2023 гг. убытки «Почты России» составили 31 млрд и 8,8 млрд руб., на 2024-2025 гг. прогнозируются убытки на 28,1 и 44 млрд руб. При общепринятых значениях коэффициента «чистый долг/EBITDA» в три-пять у «Почты» в 2024 г. этот показатель составил 69,6. Общие долги с 2020 г. выросли на 70% — до 128,3 млрд руб., а расходы на обслуживание долга в 2021-2023 гг. увеличились на 79,7% (до 10,6 млрд руб.).