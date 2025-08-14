В России испытали первый беспилотный дорожный каток

В России протестировали базовые функции прототипа первого беспилотного дорожного катка. В нашей стране уже курсируют беспилотные грузовики по трассе Москва — Санкт-Петербург, а в будущем году планируется запуск беспилотных поездов в московском метро.



Первый беспилотный каток

Строительный холдинг «Нацпроектстрой» (ГК НПС) и оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» испытали прототип первого в России беспилотного дорожного катка, сообщили CNews в «Нацпроектстрое».

Испытания проходили в Пермском крае, на участке Дюртюли — Ачит трассы М-12 «Восток». Тестировались базовые функции системы высокоточного автовождения.

«Развитие беспилотных решений — это инвестиции в технологическое лидерство страны. Тиражируя такие инновации, мы повышаем производительность техники и качество работ», — сказал, генеральный директор «Нацпроектстроя» Алексей Крапивин.

Качество лучше без участия человека

Система высокоточного автовождения — уникальное решение для дорожно-строительной техники, по словам генерального директора АО «ГЛОНАСС» Алексея Райкевича.

«Нацпроектстрой» Качество и скорость работы дорожного катка в режиме автовождения улучшатся

В режим автоведения переведено рулевое управление дорожного катка. Оператор с планшета задает необходимое количество проходов и ширину перекрытия, после чего система автономно регулирует траекторию движения и выполняет работу с сантиметровой точностью.

Это дает повышение скорости выполнения работ при соблюдении всех требований к техпроцессу, снижение нагрузки на оператора спецтехники и риска человеческого фактора.

Разработчики планируют развивать систему. В перспективе возможно внедрение полной автономности движения техники, что позволит оператору одновременно управлять несколькими машинами.

«Возможность отработки на полигоне автотрассы М-12 ускоряет масштабирование технологии под конкретную технику и для эффективного выполнения локальных задач специалистов, что изначально формирует экономически целесообразную модель нашей системы. В рамках проекта мы используем собственные разработки и отечественные сервисы высокоточного позиционирования Госкорпорации "Роскосмос". Такое комплексное решение эффективнее ручного управления техникой, что повышает качество строительства дорог», — отметил Райкевич.

Применить технику планируется на высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург, «самом передовом проекте наших дней», как назвал ее Крапивин.

Беспилотная трасса

На трассе М-11 «Нева», которая соединяет Санкт-Петербург и Москву, осенью 2024 г. началось движение беспилотных грузовых автомобилей. Об этом писал CNews. Были запущены четыре беспилотных грузовика: два от КАМАЗа и два от «Сберавтотеха».

Первоначально оператор занимал место водителя и мог сразу перехватить контроль. Без аварий такая техника проехала более трех млн км за полтора года. Это позволило перейти на следующий этап тестирования, при котором водитель смог пересесть на пассажирское сиденье. В 2025 г. автопарк тягачей, не требующих присутствия человека за рулем, согласно планам властей, достигнет 93 автомобилей.

Первые беспилотные грузоперевозки между Москвой и Петербургом стартовали в июне 2023 г. Трасса М-11 была единственной в России, на которой допускался подобный режим, до августа 2024 г., когда постановлением премьер-министра России Михаила Мишустина проведение беспилотных грузоперевозок было разрешено на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) и трассе М-12 «Москва-Казань».

Первый в России беспилотный трамвай начали тестировать осенью 2024 г. В конце 2026 г. в московском метро планируется запустить первые беспилотные поезда.